«Το μέλλον του Σορτς και το… ντόμινο με Μοντέρο, Φρανσίσκο»

Τα σκαμπανεβάσματά της είχε η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό, ερχόμενος το περασμένο καλοκαίρι στους Πράσινους, ως ένας από τους καλύτερους γκαρντ της Euroleague, τη σεζόν 2024-25.

Ο 28χρονος δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει σταθερό ρόλο στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν και ήδη τα σενάρια για το μέλλον του έχουν ξεκινήσει, παρόλο που έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και για την επόμενη σεζόν.

Στη συζήτηση μπήκε και ο Οράσιο Κάουκι, όπου ανέλυσε στο «basketnews» τα δεδομένα για τις ομάδες που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την περίπτωση του Σορτς.

Τα δεδομένα για Σορτς

Μία από αυτές είναι η Βαλένθια, που αναμένεται να έχει σημαντικό κενό στο «1», λόγω της διαφαινόμενης αποχώρησης του Ζαν Μοντέρο, που όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, η Ζαλγκίρις μοιάζει μια πιθανή ομάδα που θα μπορούσε να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, αφού ο Σιλβέν Φρανσίσκο πιθανότατα θα αποχωρήσει από τους Λιθουανούς, με τις δύο ομάδες να μπορούν να δώσουν πρωτγωνιστικό ρόλο στον Αμερικανό.

Από’ κει και πέρα, ο Κάουκι στέκεται και σε τρεις ομάδες που με το στυλ παιχνιδιού τους θα μπορούσαν να δελεάσουν τον Σορτς. Αρμάνι Μιλάνο, Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ομάδες που στηρίζονται στο επιθετικό τους παιχνίδι, έχοντας γρήγορο ρυθμό και θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον παίκτη στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις του.

Τέλος, το «basketnews» αναφέρει πως σημαντικό ρόλο στο μέλλον του Σορτς θα παίξει και το τι θα γίνει με τον κόουτς Αταμάν και ενδεχόμενη αποχώρησή του. Το περιβάλλον του παίκτη υποστηρίζει πως ό,τι και αν γίνει με το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό, συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες η φυγή του Αμερικανού, τη δεδομένη χρονική στιγμή.