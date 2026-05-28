Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.
Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει σήμερα (28/5, 18.00) την προσπάθειά του απέναντι στον ΠΑΟΚ στην ημιτελική σειρά της Stoiximan GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να προβληματίζεται για τους οκτώ ξένους που θα έχει στη διάθεσή του από εδώ και πέρα.
Ο Παναθηναϊκός έχει εννέα ξένους παίκτες στο ρόστερ του, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που έχει 12 και φυσικά έχει περισσότερα πράγματα να σχεδιάσει και να σκεφτεί για την οκτάδα του.
Τι σκέφτεται να κάνει ο Αταμάν με τους ξένους που έχει ο Παναθηναϊκός
Αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένος στο ρόστερ για τη Stoiximan GBL o Μάριους Γκριγκόνις και εκτός αυτού βρίσκεται ο Τσέντι Οσμάν. Ωστόσο, ο Τούρκος φόργουορντ είναι η αλλαγή του κόουτς Αταμάν, αφού μπήκε στην εν λόγω λίστα, στη θέση του τραυματία Φαρίντ.
Σημειώνεται πως ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ακόμα μία αλλαγή πριν τους τελικούς.
