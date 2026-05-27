Μία ιστορία σαν παραμύθι έλαβε τέλος το απόγευμα της Τετάρτης! Η Αλέξια Πουτέγιας έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, βάζοντας τον επίλογο στην καριέρα της με την ομάδα της καρδιάς της.

What she means to this club 💙❤️ pic.twitter.com/cUCpCeyQHB — Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026

Μετά από 14 χρόνια η 32χρονη Ισπανίδα σούπερ σταρ αποχωρεί από τους Καταλανούς καθώς θα συνεχίσει την πορεία της στη Λόντον Σίτι. Στο 2-1 με τη Σοσιεδάδ για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος γνώρισε την αποθέωση από το κοινό του «Γιόχαν Κρόιφ» αλλά και από συμπαίκτριες και αντιπάλους.

𝐄𝐍𝐃 𝐎𝐅 𝐀𝐍 𝐄𝐑𝐀. 💔 pic.twitter.com/xDWHYWQy8P — Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026

Η Πουτέγιας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ενώ βγαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο έκανε μία βαθιά υπόκλιση προς τον κόσμο. Σε όλη αυτή την πορεία με τα μπλαουγκράνα η Πουτέγιας κέρδισε 10 πρωταθλήματα, 10 Κύπελλα, 4 Champions League και 6 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Κέρδισε δύο φορές την «Χρυσή Μπάλα» και αμέτρητα ακόμα ατομικά βραβεία. Είναι με διαφορά η πιο σπουδαία μορφή για το ποδόσφαιρο γυναικών της Μπαρτσελόνα, κάτι σαν τον Μέσι στους άντρες κατ’ αντιστοιχία. Το σίγουρο είναι πως αυτή η σχέση ζωής δεν κλείνει εδώ, απλά μπαίνει μία άνω τελεία.

The girl who dreamed of Barça became the symbol of Barça. 💙❤️ pic.twitter.com/jdDO6ggIBf — Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026

Porto l’escut al pit

Em protegeix el cor

Porto l’escut al pit

El meu tresor

💙❤️ pic.twitter.com/g1l9C0grRi — Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026

🏆 10× Liga F

🏆 4× Champions League

🏆 10× Copa de la Reina

🏆 6× Supercopa de España

🏆 8× Copa Catalunya 38 titles in 14 seasons with the club of her life. There will never be another Alexia Putellas. 👑💙❤️ pic.twitter.com/kSTQa2e9ly — Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026