Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βρεττάκος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μίλησαν στο Mega για την Ελληνική Αριστερή Συνεργασία (ΕΛ.Α.Σ.) που από χθες εντάσσεται επίσημα στο πολιτικό σκηνικό.

Ο κ. Γιαννούλης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε αρχικά την ικανοποίησή του επειδή αρχίζει να «ξεκαθαρίζει το τοπίο», ενώ στη συνέχεια επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρας.

«Τόσες εβδομάδες μιλούσαμε επί προθέσεων, πιθανοτήτων κτλ. Εμφανίζονται οι παίκτες στο παιχνίδι. Θυμάμαι τον Τσίπρα και τον Φάμελλο, όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, να λένε ‘θα ξανασυναντηθούμε και δεν θα συγκρουστούμε’. Είναι δύσκολο αυτό το ταξίδι, το αναγνωρίζω. Στις επόμενες εκλογές, το καλύτερο θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να μετέχει σε μία μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη.

Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας στην ΚΟ. Είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Υπάρχει μια ιστορία που δεν σβήνεται μονοκονδυλιά και πιστεύω ότι οι πιο σημαντικές εξελίξεις είναι μπροστά μας», είπε ο κ. Γιαννούλης που εκτίμησε ότι πλέον υπάρχουν πολλές συγγένειες μεταξύ των κομμάτων. Όταν οι εκπρόσωποι της ΝΔ επιτίθενται για την περίοδο 2015-2019 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζονται την περίοδο της διακυβέρνησης».

Αναφορικά με την επιλογή του ονόματος ΕΛ.Α.Σ. ο κ. Γιαννούλης σχολίασε ότι «δεν πιστεύω ότι είναι κακό να αναφέρεσαι στην Ελλάδα γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι μονοπώλιο της συντηρητικής παράταξης. Αλλά και το Αριστερή και το Συμπαράταξη νοηματοδοτούν κάτι που έχει μέλλον, και εύχομαι να κερδίσει. Οι εκλογές αυτές, το μείζον για εμάς δεν είναι ποιος θα κόψει δεύτερος το νήμα. Το μείζον είναι αν υπάρχει η δυνατότητα και η δυναμική να κόψεις πρώτος το νήμα».

Γιαννούλης: Εάν γίνει κάτι μεγάλο μπορώ να κάνω πίσω

Και συνέχισε αναφορικά με το ερώτημα του εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα δεχτεί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης: «Η ιδιότητα του βουλευτή δεν είναι παραβατική. Η ιδιότητα του βουλευτή και η συμμετοχή του στον ΣΥΡΙΖΑ ειδικά γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η βασική αιτία υποβάθμισης του Κοινοβουλίου είναι της κυβέρνησης εδώ και 7 χρόνια. Ο βουλευτής δεν είναι παραβατικό πρόσωπο. Κάποια στιγμή πιστεύω όταν θα ανοίξει το ζήτημα των ψηφοδελτίων ή του ψηφοδελτίου, ανάλογα με το τι συνεργατικά σχήματα θα υπάρχουν, τότε να το συζητήσουμε. Προς το παρόν έχουμε δουλειά να κάνουμε. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει η εντεκάδα με όλες τις θέσεις στην ανάπτυξη του γηπέδου που κερδίζει το ματς. Εάν μπει στη Θεσσαλονίκη ένα πιο ισχυρό, πιο αγώγιμο, πιο εκλόγιμο όνομα από μένα, στον λόγο της τιμής μου δεν θα είμαι απέναντι, θα είμαι δίπλα, γιατί έχουμε δανειστεί πάρα πολύ χρόνο από τις νέες γενιές και από τις επόμενες γενιές. Εάν πρόκειται να επιτευχθεί το μεγάλο και αυτό έχει σαν επίπτωση να κάνω ένα βήμα πίσω θα το κάνω με χαρά».

Βρεττάκος: «Ξαναζεσταμένο φαγητό»

Ο κ. Βρεττάκος εκ μέρους τη ΝΔ βλέπει «ξαναζεσταμένο φαγητό» στην ΕΛ.Α.Σ. αν και αναγνώρισε ότι η εκδήλωση στο Θησείο είχε μαζικότητα.

«Ο κύριος Τσίπρας εδώ και πολύ καιρό έλεγε ότι θα κάνει κάποιο κόμμα. Το είδαμε χθες να σχηματίζεται. Νομίζω ότι το μόνο γράμμα που έμεινε ίδιο σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το καινούργιο κόμμα είναι το Α, δηλαδή το Αριστερά. Άρα λοιπόν δείχνει ότι έχει ένα προσανατολισμό προς τα Αριστερά. Τώρα όσο για ότι έχει να κάνει με τη Συμπαράταξη, επειδή το έχουμε παρακολουθήσει αυτό το έργο όλο από την αρχή.

Ο κύριος Τσίπρας πριν τρία χρόνια ο ίδιος άνθρωπος, έχασε τις εκλογές τέτοιες μέρες με 20 μονάδες και μετά από ένα μήνα με 23 μονάδες. Στη συνέχεια δρομολόγησε ο ίδιος εξελίξεις στο κόμμα του. Στη συνέχεια ήρθε ο κύριος Κασσελάκης με τη βοήθειά του. Στη συνέχεια έφυγε, ένα κομμάτι έκανε τη Νέα Αριστερά. Μετά τράβηξε το χαλί στον κύριο Κασσελάκη και έκανε ο κύριος Κασσελάκης δικό του κόμμα. Άρα σπάσανε στα τρία. Τώρα έφυγε και ο κύριος Τσίπρας έκανε κόμμα. Και τι κάνει; Καλεί αυτούς που όλοι πριν τρία χρόνια ήταν μαζί να ξανά συμπαραταχθούν. Δηλαδή γιατί δεν μένουν στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ; Ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω μόνο ο Πολάκης δε θα γυρίσει. Το ένα στέλεχος πίσω από το άλλο του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει προς τα εκεί», υπογράμμισε.

Και προσέθεσε: «Στην προηγούμενη εκδήλωσή του που είδατε ήταν ο μισός ΣΥΡΙΖΑ από κάτω. Τώρα σε αυτήν την εκδήλωση στοχευμένα δεν ήταν. Εγώ θεωρώ ότι η απεύθυνσή του είναι προς τα αριστερά και προς τα κόμματα, με τα οποία ήταν ένα κόμμα πριν τρία χρόνια. Δεν ξέρω λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος με τους ίδιους ανθρώπους ως στελέχη, πώς θα είναι κάτι διαφορετικό τρία χρόνια μετά; Εγώ θεωρώ ότι θα είναι το ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό με ένα διαφορετικό πιο επικοινωνιακό μήνυμα. Νομίζω ήταν μια καλοστημένη εκδήλωση η χθεσινή. Πρέπει να έχει μια καλή εταιρεία. Είχε και κόσμο. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι. Ήταν και φυσιολογικό να μαζευτεί κάποιος κόσμος. Θυμίζω ότι έκανε και ο ίδιος ένα βιβλίο που αποκήρυξε τη δικιά του περίοδο. Επειδή άκουσα ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν την περίοδο διακυβέρνησης του, ο ίδιος στο βιβλίο του έχει σχεδόν αποκηρύξει. Έχει πει τα λάθη όλα που κάνανε, και κατηγόρησε σχεδόν τους μισούς του υπουργούς ότι τράβηξαν το χαλί. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ένα καθαρό, φρέσκο, νέο μήνυμα. Μένει τώρα να δούμε αν θα έρθουν τα ίδια στελέχη να τον ξαναπλαισιώσουν».

Δεν διαλέγουμε ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Για τη στάση της ΝΔ απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Βρεττάκος είπε:

«Ανάμεσα σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, αντίπαλο δεν προτιμάμε, δεν μπορούμε να προτιμάμε. Από κει και πέρα, αντίπαλοί μας είναι και οι δύο. Πολιτικά αντίπαλοί μας είναι και οι δύο. Πρώτος αντίπαλος μας είναι όλα τα προβλήματα τα οποία πρέπει να λύνουμε κάθε μέρα. Έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου για έναν χρόνο ακόμα και σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλά για να λύσουμε περισσότερα από τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και από εκεί και πέρα αντίπαλοί μας είναι όλα τα κόμματα και οι πολίτες όταν θα φτάσουμε στις εκλογές θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τα κόμματά τους και κατεβαίνουν στις εκλογές. Δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Θεωρώ και από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω να κυκλοφορούν ήδη, ότι δεν κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Τσίπρα. Προσπαθεί να μαζέψει την Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση ακριβώς επειδή κατέρρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Μάντζος: «Κόμμα ως προσωπική ανάγκη και επιδίωξη»

Με την σειρά του ο κ. Μάντζος δήλωσε:

«Οι εκλογές είναι αυτές που υπερβαίνουν οποιασδήποτε δημοσκόπηση. Περιμένετε να δούμε πόσοι θα ψηφίσουν και πώς θα ψηφίσουν και πού θα μεταφερθούν οι ψήφοι οι οποίες έχουν φύγει από τη ΝΔ. Αναφορικά με το κόμμα Τσίπρα, είχαμε ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος. Ένα κόμμα το οποίο δε δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την Αριστερά, αλλά όχι και τόσο για να μην παρεξηγηθούμε. Με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε. Όσον αφορά στο όνομα, ελπίζω να είναι η Ελλάς, η χώρα, μια αντήχηση της χώρας και όχι το ΕΑΜ ΕΛΑΣ. Διότι κάποια πράγματα στην ιστορία μας ανήκουν σε μια ξεχωριστή θέση. Η Εθνική Αντίσταση ανήκει σε μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική μας εθνική ιστορία και καλό είναι να την αφήσουμε εκεί που είναι και να την τιμούμε όλοι, όπως από τη δεκαετία του 80 και μετά και χάρη στο ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου έχουμε μάθει να την τιμούμε την Εθνική Αντίσταση, ενιαία και αδιαίρετα. Κάποια πράγματα ανήκουν στην ιστορία, όπως η αντίσταση και ο Ανδρέας ανήκει στην ιστορία. Εγώ λέω ότι η Εθνική Αντίσταση, το ΕΑΜ ΕΛΑΣ και ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήκουν στην ιστορία. Και καλό είναι να τους αφήνουμε εκεί, έξω από κάθε σχεδιασμό μάρκετινγκ», τόνισε.

Δεν θέλουμε να ανακυκλώνουμε το χθες

Και συμπλήρωσε: «Έχουμε πάρει την απόφαση να μιλήσουμε με όρους μέλλοντος, όχι με όρους χθες. Εμείς δε θέλουμε να ανακυκλώσουμε το χθες. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ανακυκλώσει το χθες και τη βολεύει αφάνταστα η συζήτηση να γυρίσει στο 2015. Αναζητεί ένα νέο φόβητρο. Χρειάζεται ένα νέο φόβητρο για να οδηγήσει τους συμπολίτες μας στην κάλπη με κριτήριο τον φόβο. Το κομμάτι το οικονομικό, δεν περίμενα από τον κύριο Τσίπρα να το ανοίξει. Φαντάζομαι ότι θα κληθεί και αυτός να εξηγήσει, για παράδειγμα, πώς γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις και όλο αυτό το δίκτυο γραφείων και το δίκτυο που δημιουργείται αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Προφανώς θα πρέπει να εξηγήσει και την οικονομική του δυνατότητα, ώστε να το κάνει αυτό. Εμείς ως κόμμα είναι απολύτως γνωστά και απολύτως δημοσιοποιημένα τα οικονομικά μας στοιχεία. Και με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουμε ρυθμίσει και εξυπηρετούμε τα χρέη μας. Έχουν γίνει σφάλματα στο παρελθόν και τα έχουμε αναλάβει και προχωρούμε ανανεωμένοι στο μέλλον με γνώση και των σφαλμάτων μας. Άρα ένα κομμάτι είναι το οικονομικό, το οποίο θεωρώ ότι είναι και μια υπόθεση η οποία βυθίζει την δημόσια συζήτηση στη διαφθορολαγνεία, η οποία πλήττει τη δημοκρατία μας»,

«Υπάρχει μεγάλο φορτίο όμως έλλειψης αξιοπιστίας στον κύριο Τσίπρα. Έχει κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας σε ορισμένες κατηγορίες που έχουν εξακοντιστεί, πρέπει να απαντήσει. Αφετέρου στο αμιγώς πολιτικό σκέλος υπάρχει βαθύ έλλειμμα αξιοπιστίας του κυρίου Τσίπρα. Γιατί το 2015, με εργαλείο τον λαϊκισμό και τις δικές του αυταπάτες, δυστυχώς τότε απογοήτευσε την ελληνική κοινωνία τάζοντας σεισάχθεια και φέρνοντας τα funds ή δημιουργώντας το Υπερταμείο ή δημιουργώντας φορολογικά βάρη και ασφαλιστικά βάρη στους συνταξιούχους και στους μισθωτούς. Ηττήθηκε στη συνέχεια δύο φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Άρα φέρει βαρύ το φορτίο της ευθύνης για ό,τι ζούμε σήμερα. Από το 2015 ο κύριος Τσίπρας έχει αποδείξει ποιος είναι ο όμορος χώρος του και αυτός είναι ο Πάνος Καμμένος».