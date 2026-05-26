science
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιθέσεις σε νοσοκομεία και ασθενείς που δραπετεύουν – Η καχυποψία των κατοίκων φουντώνει την επιδημία Έμπολα
Επιστήμες 26 Μαΐου 2026, 11:43

Επιθέσεις σε νοσοκομεία και ασθενείς που δραπετεύουν – Η καχυποψία των κατοίκων φουντώνει την επιδημία Έμπολα

Συγγενείς που επιμένουν να παραλάβουν τους νεκρούς τους επιτίθενται στα νοσοκομεία του Κονγκό ενώ η επιδημία Έμπολα εξαπλώνεται.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αντιμέτωποι με ελλείψεις βασικών προμηθειών για τη συγκράτηση της επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό, οι γιατροί και νοσοκόμοι που εργάζονται στην πρώτη γραμμή έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν άλλο κίνδυνο: τις επιθέσεις στα νοσοκομεία και τους ασθενείς που δραπετεύουν από παρανόηση και διασπείρουν τον ιό.

Τουλάχιστον τρία τέτοια περιστατικά έχουν αναφερθεί στη βορειοαναατολική επαρχία του Ιτούτι όπου καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα, αναφέρει το Reuters. Δύο διαδοχικές επιθέσεις δημιούργησαν χάος το Σαββατοκύριακο σε νοσοκομείο της περιοχής, από το οποίο έφυγαν περισσότεροι από 20 ασθενείς.

Οι επιθέσεις παραπέμπουν στην εκτεταμένη βία εναντίον των υποδομών υγείας στην επιδημία Έμπολα που χτύπησε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 2018-20, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 25 εργαζόμενοι υγείας.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από κατοίκους που εξοργίστηκαν επειδή δεν μπορούσαν να παραλάβουν τους νεκρούς τους για ταφή, ενώ άλλοι είχαν πειστεί ότι η επιδημία ήταν φάρσα.

Η ξαφνική ροή προσωπικού, εξοπλισμού και πόρων σε μια περιοχή που ένιωθε εγκαταλειμμένη έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων και ανθρωπιστικών κρίσεων πυροδότησε καψυποψία για τα πραγματικά κίνητρα του ξαφνικού ενδιαφέροντος.

Το ίδιο δείχνει να συμβαίνει και τώρα, είπε στο Reuters ο δρ. Ρίτσαρντ Λοκόντου, ιατρικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Παραπομπής του Μονγκμπουάλου, το οποίο δέχτηκε επιθέσεις το Σάββατο και ξανά την Κυριακή.

«Στον πληθυσμό υπάρχει μια άρνηση της ύπαρξης της ασθένειας, με ορισμένους κατοίκους να θέλουν να παραλάβουν τις σορούς των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων» είπε.

Η επιδημία του ιού Μπουντιμπούγκο, ενός σπάνιου μέλους της ομάδας ιών που προκαλούν Έμπολα, κηρύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έκτακτη ανάγκη διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.

Η επιδημία που απειλεί να εξαπλωθεί από το Κογκό στην Ουγκάντα και άλλες γειτονικές χώρες είναι ήδη η τρίτη μέχρι σήμερα και ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους προειδοποίησε ότι η ταχύτητα εξάπλωσης του ιού υπερβαίνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης.

Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα είχαν αναγνωριστεί ως την Κυριακή και 220 ύποπτοι θανάτοι είχαν καταγραφεί έως την Δευτέρα, όπως ανέφερε ο Τέντρος.

O Ρίτσαρντ Λοκόντου, ιατρικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Παραπομπής του Μονγκμπουάλου, δείχνει μία από τις σκηνές απομόνωσης που κάηκσν σε επίθεση (Reuters)

O Ρίτσαρντ Λοκόντου, ιατρικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Παραπομπής του Μονγκμπουάλου, δείχνει μία από τις σκηνές απομόνωσης που κάηκσν σε επίθεση (Reuters)

Ασθενής πέθανε στην προσπάθεια να αποδράσει

Στο Μονγκμπουάλου, την πόλη όπου έχουν αναφερθεί πολλά κρούσματα, 18 ασθενείς  με Έμπολα εγκατέλειψαν το Γενικό Νοσοκομείο Παραπομπής όταν «άγνωστοι» έβαλαν φωτιά σε σκηνές, τις οποίες είχαν στήσει οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για την απομόνωση των ασθενών, ανέφερε ο Λοκούντου, ο ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου.

Όπως είπε, την Κυριακή το νοσοκομείο δέχτηκε τέσσερα κύματα επιθέσεων από νεαρούς τους οποίους κινητοποίησαν οι συγγενείς ενός χριστιανού θρησκευτικού ηγέτη που πέθανε από Έμπολα.

Ακόμα επτά ασθενείς δραπέτευσαν εκείνη την ημέρα, ενώ ένας όγδοος, ο οποίος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, πέθανε ενώ προσπαθούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι και να φύγει. Κογκολέζοι στρατιώτες και αστυνόμοι κλήθηκαν να επιβάλλουν τάξη.

Σύμφωνα με τον Λοκούντου, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από συγγενείς νεκρών που ήθελαν να τους παραλάβουν για ταφή. Οι σοροί των θυμάτων Έμπολα είναι άκρως μολυσματικές και οι κηδείες, στις οποίες οι συγγενείς αγγίζουν τους νεκρούς χωρίς μέτρα προστασία, είναι βασικές εστίες μετάδοσης του ιού.

Στον καταυλισμό του Κιγκόνζε στο Μπούνια του Κογκό, οι κάτοικοι καλούνται από τα μεγάφωνα να πλένουν τα χέρια τους (Reuters)

Στον καταυλισμό του Κιγκόνζε στο Μπούνια του Κογκό, οι κάτοικοι καλούνται από τα μεγάφωνα να πλένουν τα χέρια τους (Reuters)

Μακρύ ιστορικό επιθέσεων

Οι εργαζόμενοι υγείας δέχτηκαν αρκετές επιθέσεις στη διάρκεια της μεγάλης επιδημίας Έμπολα στην Δυτική Αφρική το 2013-16, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, ορισμένοι από τους οποίους κατηγορήθηκαν ότι διέσπειραν εσκεμμένα τον ιό.

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο εκρηκτική στην επόμενη επιδημία του 2018-20 στο ανατολικού Κονγκό, μια χώρα που πλήττεται από βία και δυσπιστία απέναντι στις αρχές.

Πέρα από τις αυθόρμητες εκδηλώσεις οργής στις τοπικές κοινότητες, πολλές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από ομάδες ενόπλων πολιτοφυλάκων που επιδίωκαν να εκμεταλλευτούν την επιδημία για πολιτικό και οικονομικό όφελος, ανέφεραν ερευνητές.

Η τρέχουσα επιδημία πιστεύεται ότι ξεκίνησε στην επαρχία Ιτούρι πριν εξαπλωθεί στις επαρχίες του Βόρειου και Νότιου Κίβου— συμπεριλαμβανομένων περιοχών που ελέγχονται από αντάρτες του Κινήματος της 23ης Μαρτίου, οι οποίοι υποστηρίζονται από τη Ρουάντα.

Ο ιός επεκτάθηκε στην Ουγκάντα, η οποίας ανακοίνωσε δύο ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα επτά.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

«Coffee Shop Effect»: Γιατί δουλεύουμε καλύτερα σε ένα καφέ;

Ναυτιλία
ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

inWellness
inTown
Stream science
Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Νατάσα Σινιώρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;
Τα Νέα της Αγοράς 26.05.26

Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα: Μια απλή ορεινή εξόρμηση ή ένας all-time season προορισμός;

Δύο 24ωρα στα Καλάβρυτα ήταν αρκετά για να καταρρίψουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν χειμερινό προορισμό, αλλά για μία πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει φύση, ιστορία και αυθεντική ζωή στο βουνό.

Τόνια Τζαφέρη
Μια κόκκινη γραμμή…
On Field 26.05.26

Μια κόκκινη γραμμή…

Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Αυτοδιοίκηση 26.05.26

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 26.05.26

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός κατέθεσε η Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο - «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)
NBA 26.05.26

Γυναίκες οπαδοί των Σπερς έγιναν viral στο Σαν Αντόνιο – Τις έπιασε ο τηλεοπτικός φακός για τα… ντεκολτέ τους (vids, pic)

Οι δύο «καυτές» οπαδοί των Σαν Αντόνιο Σπερς έγιναν viral για τα στενά μπλουζάκια που φόρεσαν με αποτέλεσμα να τονίζονται υπερβολικά τα ντεκολτέ τους

Σύνταξη
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Culture Live 26.05.26

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα
Ελλάδα 26.05.26

Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα - Είχε κλαπεί από το Κρατικό Νίκαιας

Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όταν έγινε αντιληπτό ότι έλειπε καρδιολογικός υπέρηχος από τα ΤΕΠ - Εντοπίστηκε μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στο προαύλιο του νοσοκομείου

Σύνταξη
Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα… τυρί – Η παράξενη παράδοση στη Βρετανία
Viral 26.05.26

Άνθρωποι κατρακυλούν σε λόφο κυνηγώντας ένα… τυρί – Η παράξενη παράδοση στη Βρετανία

Στο ετήσιο Cheese Rolling, δεκάδες άνθρωποι κατρακυλούν, πέφτουν και συγκρούονται μεταξύ τους, προσπαθώντας να πιάσουν ένα κεφάλι τυρί που κατεβαίνει με ταχύτητα από έναν απότομο λόφο

Σύνταξη
Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Πολιτική 26.05.26

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Αντιμετώπιση 26.05.26

Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Στο Αγρίνιο 26.05.26

Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού

Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Σύνταξη
Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Πόλεμος και Ειρήνη 26.05.26

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies