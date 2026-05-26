Φάτοβιτς: «Το σκορ είναι 1-0 και τίποτα περισσότερο – Συνεχίζουμε δυνατά»
Το σχόλιο του Έλβις Φάτοβιτς μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Α1 πόλο ανδρών.
Ο Ολυμπιακός άρχισε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στους τελικούς της Α1 πόλο ανδρών, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 15-12. Ο Έλβις Φάτοβιτς τόνισε στις δηλώσεις του πως ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, ενώ ξεκαθάρισε ότι έγινε απλά το 1-0 και τίποτα περισσότερο.
Όσα είπε ο Έλβιτς Φάτοβιτς:
«Πολύ δύσκολο ματς, πραγματικό ματς playoffs. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα στην αρχή, βρεθήκαμε πίσω με 2-0, αλλά αντιδράσαμε γρήγορα. Σίγουρα, ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ακριβώς όπως το περιμέναμε. Τώρα, το σημαντικό είναι η αποκατάσταση μας και η ξεκούραση.
Θεωρώ, ότι όποια ομάδα αναρρώσει καλύτερα και γρηγορότερα και παρουσιαστεί πιο φρέσκια σε δύο ημέρες, θα έχει περισσότερες πιθανότητες. Αυτή είναι μόνο η πρώτη νίκη, το σκορ στη σειρά είναι 1-0 και τίποτα περισσότερο από αυτό. Συνεχίζουμε δυνατά», ανέφερε ο Φάτοβιτς.
Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος ανέφερε: «Κάναμε το 1-0, όπως αρμόζει στην ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός έδειξε σκληρό πρόσωπο, ήταν αρκετά καλός. Εμείς, νομίζω, ότι αν δεν κάναμε κάποια χοντρά λάθη σε κάποια ξαφνικά σημεία, θα είχαμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, θα είχαμε μεγαλύτερη απόσταση. Κρατάμε το 1-0, συνεχίζουμε συγκεντρωμένα. Να είμαστε το ίδιο καλοί στην άμυνα, να αποφύγουμε αυτά τα λάθη στο δεύτερο ματς, για να κάνουμε το 2-0».
Αυτή μάλιστα ήταν η 61η συνεχόμενη νίκη της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού απέναντι στην αντίστοιχη του Παναθηναϊκού. Ένα αδιανόητο σερί που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2001 και συνεχίζεται για 25 ολόκληρα χρόνια για τον Ολυμπιακό.
Οι δύο ομάδες πλέον ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον δεύτερο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη (28/5, 21:00) στην έδρα του Παναθηναϊκού.
