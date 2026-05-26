Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η νέα έρευνα κοινής γνώμης βάζει στην κοινή αφετηρία τα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού με το σκηνικό να αλλάζει άρδην χωρίς επί του παρόντος να αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας που εμφανίζει το «κόμμα Τσίπρα» στη δεύτερη θέση

Στη δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC το κυβερνών κόμμα διατηρεί προβάδισμα ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα που αυτή τη φορά δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσπερνά το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη και μπαίνει (δημοσκοπικά) σε ρόλο οδηγού στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Μπροστά στο νέο πολιτικό σκηνικό που δείχνει να διαμορφώνεται οι αναποφάσιστοι μειώνονται από 14,8% τον Απρίλιο σε 12,7%, ένδειξη ότι ένα μέρος των πολιτών αρχίζει να επανατοποθετείται.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου (σε παρένθεση η καθαρή πρόθεση ψήφου):

Νέα Δημοκρατία 29,5% (26,1%)

Κόμμα Τσίπρα 14,4% (12,8%)

ΠΑΣΟΚ 13,5% (12,3%)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (7,5%)

Ελληνική Λύση 7% (5,8%)

ΚΚΕ 5,1% (5,0%)

Φωνή Λογικής 4,5% (3,9%)

Πλεύση Ελευθερίας 3,6% (3,2%)

ΜέΡΑ25 3% (2,8%)

Δημοκράτες 2,9% (2,5%)

Νίκη 0,7% (0,6%)

Τι νέο δείχνει η δημοσκόπηση – Κάτι δείχνει να αλλάζει

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως από τη νέα δημοσκόπηση, είναι εμφανές μεταξύ άλλων, πως παρά το καθαρό δημοσκοπικό προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση των πολιτών για την πολιτική της αντοχή δεν είναι εξίσου συμπαγής.

Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά «ναι/μάλλον ναι», ενώ το 45% εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να επικρατήσει ξανά.

Την ίδια στιγμή, σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δύσκολα θα άλλαζε την αρχική της επιλογή. Συγκεκριμένα, το 82% θεωρεί «λίγο πιθανό/καθόλου πιθανό» να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό/αρκετά πιθανό» να μετακινηθεί.