Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Η Ferrari παρουσίασε το πρώτο της ηλεκτροκίνητο, η μετοχή της καταρρέει
Τεχνολογία 26 Μαΐου 2026, 14:47

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Καθόλου καλά δεν υποδέχθηκαν οι αγορές το φιλόδοξο Luce, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, με τη μετοχή της ιταλικής εμβληματικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Μιλάνο να υποχωρεί σχεδόν κατά 8%.

Η βουτιά της μετοχής δείχνει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ferrari καθώς προσπαθεί να επεκτείνει μια από τις πιο κερδοφόρες μάρκες πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο σε ηλεκτροκίνητα μοντέλα.

Μετά την αρχική πτώση έως και 7,8% στις αρχές της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, η μετοχή υποχώρησε κατά 5,9% στις 9:57 π.μ., μειώνοντας τις ζημίες φέτος στο 8,5%. Η εταιρεία αποτιμάται στα 53 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι πρώτες αρνητικές αντιδράσεις των αναλυτών, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό του τετράθυρου, πενταθέσιου, που κρίθηκε πως μοιάζει πολύ με άλλα ηλεκτρικά μοντέλα, όπως αυτό της Tesla, αναφέρει το Bloomberg.

«Είμαστε χαμένοι στη μετάφραση με τη νέα στρατηγική της Ferrari»

Για την εμφάνιση του οχήματος, η Ferrari είχε απομακρυνθεί από τις φόρμες και το στιλ που συνδέεται με τον επικεφαλής σχεδιασμού της Φλάβιο Μανζόνι, ενώ ανέθεσε στον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνι Άιβ, να διαμορφώσει το εσωτερικό.

Το αυτοκίνητο των 550.000 ευρώ έμοιαζε με «ένα μείγμα μεταξύ ενός Honda Accord EV και ενός Tesla 3», έγραψε σε σημείωμα ο Πιέρ-Ολιβιέ Έσιγκ, επικεφαλής έρευνας στην AIR Capital. «Είμαστε χαμένοι στη μετάφραση με τη νέα στρατηγική της Ferrari».

Η κυκλοφορία συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας έχει γίνει πιο δύσκολο να προβλεφθεί και ορισμένοι ανταγωνιστές όπως η Lamborghini και η Porsche AG έχουν επιβραδύνει τα σχέδιά τους για ηλεκτροκίνηση, επικαλούμενοι έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Η παρουσίαση της Ferrari Luce απογοήτευσε όσους περίμεναν ένα supercar

Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε μια παρουσίαση στη Ρώμη την Κυριακή, η οποία σηματοδότησε το τελικό στάδιο μιας τριφασικής αποκάλυψης του ηλεκτρικού οχήματος που ξεκίνησε πέρυσι με την βασική τεχνολογία του αυτοκινήτου και αργότερα παρουσίασε το εσωτερικό του.

Oι λείες επιφάνειες και οι υποτονικές λεπτομέρειες του Luce αντανακλούν την επιρροή του Άιβ και σηματοδοτούν μια απόκλιση από το παραδοσιακά μυώδες στιλ της Ferrari.

Το Luce είναι μια σημαντική δοκιμαστική περίπτωση: η Ferrari πρέπει να δείξει ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να ταιριάζει στο μοντέλο της περιορισμένης προσφοράς, της υψηλής τιμολόγησης και της συναισθηματικής απήχησης, επεκτείνοντας παράλληλα τη γκάμα πέρα ​​από τα παραδοσιακά σπορ αυτοκίνητα δύο και τεσσάρων θέσεων. Η τιμολόγηση του οχήματος υποδηλώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπενεντέτο Βίνια δεν έχει καμία πρόθεση να θυσιάσει την αποκλειστικότητα της μάρκας για να αυξήσει τους όγκους.

Το Luce θα δείξει εάν η φόρμουλα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας λειτουργεί χωρίς τον βρυχηθμό ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, ειδικά με τις υπολειμματικές αξίες των ηλεκτρικών οχημάτων να εξακολουθούν να αποτελούν ανησυχία μεταξύ των πλούσιων αγοραστών που αναζητούν supercars που θα διατηρήσουν ή ακόμα και θα αυξήσουν την αξία τους με την πάροδο του χρόνου.

Ενώ ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου απογοήτευσε πολλούς, η οδήγησή του μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές απόψεις. Το Luce αποδίδει το ισοδύναμο λίγο πάνω από 1.000 ίππους και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα, ταχύτερα από το SUV Purosangue με κινητήρα V12 της Ferrari. Έχει τελική ταχύτητα άνω των 310 χλμ/ώρα.

Ωστόσο, η πρώιμη αντίδραση δείχνει πιθανόν ένα ακόμη λάθος της Ferrari, η οποία πέρυσι πέτυχε μακροπρόθεσμους στόχους που απογοήτευσαν τους επενδυτές και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα εξισορροπήσει την ηλεκτρική τεχνολογία με τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που παραμένουν κεντρικά για το Brand της. Το σχέδιο της Ferrari για το 2030 μείωσε το αναμενόμενο μερίδιο των πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο μισό, στο 20% της γκάμας, ενώ στοχεύει στο διπλάσιο επίπεδο μοντέλων με καύση καυσίμου.

Πηγή: OT.gr

World
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Μέτρα στήριξης: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση των 150 ευρώ

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο
Οι «θεραπείες» μεταστροφής, που αποσκοπούν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, θεωρούνται βασανιστήρια. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να τις απαγορεύσει. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
Η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές του Κιλκίας ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Φιόγκοι, τολμηρές εμφανίσεις και παραβάσεις των κανόνων – Η τελετή λήξης στο κόκκινο χαλί των Καννών
Καθώς η La Croisette των Καννών έκλεισε για άλλη μια χρονιά, ας ρίξουμε μια ματιά στις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της τελευταίας εβδομάδας.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

