Κυριάκος Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαν ότι θα σκάσει στα χέρια της χώρας», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας».

Αναφερόμενος στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές ύψους 26,5 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας πως η στρατηγική αυτή μειώνει δραστικά τους μελλοντικούς κινδύνους και το κόστος εξυπηρέτησης. Όπως είπε, για κάθε 1 δισ. ευρώ πρόωρης αποπληρωμής το κράτος εξοικονομεί περίπου 30 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ έκανε λόγο για συνολική εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε τόκους τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πλέον περιορίσει τον κίνδυνο που είχε διατυπωθεί για το 2032, όταν θα αυξανόταν σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. «Πρακτικά, το ρίσκο αυτό δεν υφίσταται πλέον», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μεταβαίνει από μια φάση δημοσιονομικής αβεβαιότητας σε μια περίοδο σταθεροποίησης και προβλεψιμότητας.

Πιερρακάκης: Η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Ο υπουργός συνέδεσε τη δημοσιονομική πρόοδο με τη συνολικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι από το 2019 και μετά καταγράφεται σημαντική βελτίωση σε βασικούς δείκτες: η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 8%, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από το 11% στο 17% του ΑΕΠ, ενώ έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, ενώ το τραπεζικό σύστημα εμφανίζει πλέον ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της το μοντέλο της κατανάλωσης και του δανεισμού και περνά σε μια οικονομία εξωστρέφειας, τεχνολογίας και καινοτομίας. «Η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι ο μεγάλος στόχος της επόμενης δεκαετίας», σημείωσε, αναφερόμενος στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, των εξαγωγών και της σύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι η νέα τεχνολογική επανάσταση θα αλλάξει ριζικά την οικονομία και το κράτος, και ότι η Ελλάδα πρέπει να μετατραπεί σε κόμβο ψηφιακών υπηρεσιών και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στον μετασχηματισμό του κράτους μέσω της ψηφιοποίησης, με αιχμή το gov.gr, σημειώνοντας ότι πλέον περισσότερες από 2.000 υπηρεσίες παρέχονται ψηφιακά, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ομιλία Πιερρακάκη