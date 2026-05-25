«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ - Πόσα προσφέρουν οι πράσινοι»

Βίοι αντίθετοι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι, όπως διαβάσατε στο in.gr, έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για νέο τριετές συμβόλαιο, ενώ από την άλλη, οι Πράσινοι σκέφτονται ακόμα αν θα συνεχίσουν με τον Εργκίν Αταμάν, με τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό να βάζουν το Τριφύλλι γερά στο κόλπο για την πρόσληψη του Τσάβι Πασκουάλ.

Σύμφωνα με το Euroleague Basketbolu, δεν ισχύουν όσα γράφονται περί συμφωνίας του Τσάβι Πασκουάλ με την Ντουμπάι BC, με τον Παναθηναϊκό και την Χάποελ Τελ Αβίβ να έχουν μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Ισπανού προπονητή και μάλιστα οι προτάσεις τους είναι καλύτερες από αυτή της Ντουμπάι BC.

«Οι ισχυρισμοί ότι ο Πασκουάλ και η Ντουμπάι BC έχουν φτάσει σε συμφωνία δεν είναι σωστοί προς το παρόν. Ωστόσο, οι συζητήσεις συνεχίζονται», αναφέρει χαρακτηριστικά το Euroleague Basketbolu, που προσθέτει ότι η Ντουμπάι BC προσφέρει στον έμπειρο τεχνικό συμβόλαιο τριών ετών με καθαρές αποδοχές 6 εκατ. ευρώ συνολικά, αλλά ο Πασκουάλ έχει καλύτερες οικονομικά προτάσεις από Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αυτό που προέχει στον Παναθηναϊκό, πάντως, τη δεδομένη στιγμή είναι να δούμε τι μέλλει γενέσθαι με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν δείχνει διατεθειμένος να παραιτηθεί. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Τσάβι Πασκουάλ γνωρίζεται καλά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς ο Ισπανός ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού τη διετία 2016-2018, ενώ αυτές τις ημέρες ήταν στην Ελλάδα και παρακολούθησε από κοντά το Final Four της Euroleague.

Απομένει να φανεί εάν τα σχετικά ρεπορτάζ που εμφανίζονται στο εξωτερικό έχουν βάση και εάν όντως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος αναμένεται στο τέλος της σεζόν να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα.