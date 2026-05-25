Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Πολιτική Γραμματεία 25 Μαΐου 2026, 17:57

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

«Άθλιες και κυνικές είναι και οι δηλώσεις του για την “ενεργό γήρανση” που εξωραΐζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο», υπογραμμίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το δημογραφικό.

Παράλληλα, το ΚΚΕ τονίζει πως «τα νέα ζευγάρια είναι αντιμέτωπα με υπέρογκες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τον τοκετό, την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή που βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων της Υγείας, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γέννας που ο ίδιος επικαλέστηκε».

Επισημαίνει πως «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας».

Το ΚΚΕ καταλήγει λέγοντας ότι οι νέοι και οι νέες «επιβάλλεται να απαλλαγούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της και να βάλουν στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα».

Όσα αναφέρει το ΚΚΕ:

«Είναι τουλάχιστον αθλιότητα ο κ. Μητσοτάκης να βαφτίζει “στήριξη των νέων οικογενειών” το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ, την παιδοφύλαξη των “νταντάδων της γειτονιάς” και τα στεγαστικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης απ’ τα οποία ψαρεύουν πελατεία οι τράπεζες. Άθλιες και κυνικές είναι και οι δηλώσεις του για την “ενεργό γήρανση” που εξωραΐζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο, αλλά και για την “οργανωμένη μετανάστευση” μέσω διακρατικών συμφωνιών, δηλαδή το σύγχρονο δουλεμπόριο ώστε να εξασφαλίζουν φτηνό εργατικό δυναμικό οι μεγαλοεργοδότες.

Αντί, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης να κάνει συγκρίσεις με τη Νότια Κορέα, καλά θα κάνει να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησής του:

Χιλιάδες εποχικές εργαζόμενες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και το επίδομα, γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν τον τοκετό.

Τα νέα ζευγάρια είναι αντιμέτωπα με υπέρογκες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τον τοκετό, την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή που βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων της Υγείας, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γέννας που ο ίδιος επικαλέστηκε.

Οι αυτοαπασχολούμενες και οι εργαζόμενες με μπλοκάκι δεν μπορούν να πάρουν το επίδομα μητρότητας αν δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες.

Όσο δε για τις περιβόητες “φοροελαφρύνσεις” για τις λαϊκές οικογένειες με παιδιά που παπαγαλίζει ο πρωθυπουργός -αφού τις έχει ρημάξει με τους άμεσους και έμμεσους φόρους- ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν από τις συνέπειες της ακρίβειας, των δαπανών για την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, το κόστος στέγασης.

Το σίγουρο είναι ότι για να δημιουργήσουν οι νέοι και οι νέες οικογένεια, χρειάζεται να νοιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας, του σταθερού εισοδήματος για την κάλυψη αναγκών διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, φτηνής σύγχρονης κατοικίας.

Απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας.

Γι’ αυτό και επιβάλλεται να απαλλαγούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της και να βάλουν στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα».

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η επιστολή 25.05.26

Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 25.05.26 Upd: 14:56

«Η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Ελλάδα 25.05.26

Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Σκωτία: Ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού, Στάρτζεον δήλωσε ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNP
Τι είπε η Στάρτζεον 25.05.26

Επανήλθε στο προσκήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση στη Σκωτία - Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεον, έκλεβε το κόμμα SNP από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Σπάνια αναφορά 25.05.26

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών
Ελλάδα 25.05.26

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!
Άλλα Αθλήματα 25.05.26

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Ρολάν Γκαρός την Τρίτη (26/5), η οποία θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες Μαΐου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στο Παρίσι.

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις
Ελλάδα 25.05.26

Τέσσερις νεαροί παρέσυραν και τραυμάτισαν με το ΙΧ που επέβαιναν το θύμα ενώ επέστρεφε σπίτι της - Νωρίτερα της είχαν επιτεθεί με ύβρις ενώ πέταξαν εναντίον της αυγά και άλλα αντικείμενα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair
Τα Νέα της Αγοράς 25.05.26

Μία σημαντική πρωτοβουλία ανοικτή στο κοινό, με ομιλητές διεθνούς κύρους και επίκεντρο τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν
Νέα ανάρτηση 25.05.26

«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά» - Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ - Ζητά από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να ανοίξουν τον δρόμο

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ασφαλιστικές οφειλές 25.05.26

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA
Ελλάδα 25.05.26

Οι δύο εμπλεκόμενοι γονείς της 3χρονης βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

