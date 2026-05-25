Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Μεχντί Χασάν και την πλατφόρμα Zeteo, ο 43χρονος Βρετανό-Πακιστανός ηθοποιός και ράπερ Ριζ Αχμέντ περιέγραψε τις «γελοίες», όπως τις χαρακτήρισε, απόπειρες στρατολόγησής του από κατασκόπους.

«Μου έκαναν λαβή, με απείλησαν ότι θα μου σπάσουν το χέρι και μετά με ρώτησαν αν θέλω να συνεργαστούμε» είπε ο Οσκαρικός ηθοποιός για μία από αυτές.

«Μου άρπαξαν το τηλέφωνο και άρχισαν να πατάνε μανιωδώς τα κουμπιά, αλλά κατά λάθος άλλαξαν τη γλώσσα στα δανέζικα», θυμάται.

Στη συνέχεια, οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών της Bρετανίας τον ρώτησαν αν έγινε ηθοποιός για να «προωθήσει τον μουσουλμανικό αγώνα».

Όταν ο Αχμέντ απάντησε ψύχραιμα, η στάση τους άλλαξε απότομα. «Μου είπαν: ‘Ωραία. Επειδή απάντησες πολύ καλά σε αυτές τις ερωτήσεις, θα ήθελες να έχεις τον νου σου για εμάς;’ Τους είπα ‘όχι, ευχαριστώ’».

Οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας δεν πτοήθηκαν από την πρώτη άρνηση συνέχισε ο ηθοποιός και ράπερ που εκπροσωπεί την κοινότητα του σε πολλές δημόσιες εμφανίσεις του μιλώντας ανοιχτά για τον ρατσισμό και το στίγμα του μελαχρινού δέρματος.

Η δεύτερη απόπειρα έγινε με πιο «ύπουλο τρόπο» μέσω ενός οικογενειακού φίλου, γεγονός που έκανε τον Αχμέντ να συνειδητοποιήσει την έκταση της παρακολούθησης.

Η τρίτη και πιο ανησυχητική προσέγγιση, ωστόσο, ήρθε από ένα πρόσωπο της βιομηχανίας του θεάματος, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του BBC.

Ο Αχμέντ απέφυγε να κατονομάσει το συγκεκριμένο άτομο, περιοριζόμενος στο να αναφέρει ότι έχει πλέον αποχωρήσει από το βρετανικό δίκτυο.

Όταν ο δημοσιογράφος Μεχντί Χασάν τον ρώτησε πώς μπορεί το κοινό να είναι σίγουρο ότι δεν αποδέχθηκε τελικά κάποια από τις προτάσεις, ο Άχμεντ επιστράτευσε το χιούμορ του.

«Θα γινόταν μια τρομερή βιογραφική ταινία αν τελικά ήμουν όντως πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών» απάντησε.

At a live event for @zeteo_news with @mehdirhasan the actor Riz Ahmed says British Secret services tried to recruit him three times as an intelligence officer. The final time, the offer came from a senior BBC Executive (who he doesn’t name) … pic.twitter.com/P4m0qQU6fz — Sangita Myska (@SangitaMyska) May 24, 2026

Ο καλλιτέχνης κέρδισε Όσκαρ το 2022 για την ταινία μικρού μήκους The Long Goodbye και Emmy το 2017 για την αριστουργηματική σειρά του ΗΒΟ, The Night Of.

Πρόσφατα υπέγραψε και πρωταγωνίστησε σε σειρά όπου υποδύθηκε έναν Βρετανοπακιστανό ηθοποιό στην προσπάθεια του να γίνει ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στο franchise του Τζέιμς Μποντ.

Το Bait που ισορροπεί ανάμεσα στο κοινωνικό σχόλιο και το εκκεντρικό χιούμορ χρησιμοποιεί τον μύθο του 007 για να μιλήσει για ταυτότητα και αποδοχή σε μια Βρετανία που ολισθαίνει προς τον ρατσισμό.

Παράλληλα ο Άχμεντ πρωταγωνιστεί σε μια σύγχρονη μεταφορά του Άμλετ.

Στην ίδια συνέντευξη ο Άχμεντ αποκάλυψε ότι το μεγάλο του όνειρο είναι να ασχοληθεί με το stand-up comedy, εμπνευσμένος από μορφές όπως ο Μπιλ Χιξ και ο Κρις Ροκ, «παρά τις προειδοποιήσεις των φίλων του να μην το τολμήσει».