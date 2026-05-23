sports betsson
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
On Field 23 Μαΐου 2026, 11:35

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ΟΑΚΑ. Και απολύτως λογικά. Αλλά την ίδια στιγμή που η ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ στρέφει την προσοχή της στην Αθήνα και τη διεξαγωγή του Final 4, η συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα και τα οικονομικά μεγέθη της Ευρωλίγκας, εξελίσσεται σε μια πιο βαθιά προσέγγιση, που έχει να κάνει με τη συνολική αλλαγή του τουρνουά. Βλέπετε, η Euroleague εξελίσσεται σε ένα προϊόν με αυξανόμενη εμπορική αξία, όμως η ψαλίδα ανάμεσα στα αγωνιστικά μπόνους και τα πραγματικά έξοδα των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, παραμένει το κεντρικό σημείο προβληματισμού.

Για τις ομάδες που κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Play-offs, η συμμετοχή στο Final 4 της Αθήνας μεταφράζεται σε συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη από το central pool της διοργάνωσης. Σύμφωνα με το επίσημο οικονομικό μοντέλο, τα χρηματικά έπαθλα για την τελική τετράδα και τους φιναλίστ των Play-offs αναφέρουν ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης θα εισπράξει το ποσό των 1.750.000 €, ο φιναλίστ (2η θέση) θα λάβει 990.000 €, ενώ ο 3ος και ο 4ος, θα εισπράξουν από 870.000 € και 750.000 € αντίστοιχα. Χρήματα που αντιστοιχούν σε… ψίχουλα.

Την ίδια στιγμή, ακόμη χειρότερα είναι τα δεδομένα για τους υπόλοιπους συλλόγους. Για τις ομάδες που αποκλείστηκαν ένα βήμα πριν από την Αθήνα, η κατάταξη στα Play-offs κάνει τον 5ο της βαθμολογίας να εισπράττει €700.000, τον 6ο €640.000, τον 7ο €580.000 και τον 8ο €520.000. Τα ποσά αυτά, αν και αυξημένα, υπογραμμίζουν γιατί η διοργάνωση στρέφεται πλέον σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, καθώς οι προϋπολογισμοί των διεκδικητών του τίτλου ξεπερνούν κατά πολύ αυτά τα έσοδα.

Με βάση ανάλυση  που αφορά στους προϋπολογισμούς και τα οικονομικά δεδομένα του πρωταθλήματος, το εμπορικό τοπίο της Ευρωλίγκας καταγράφει σημαντική άνοδο, η οποία τροφοδοτείται από την ωρίμανση των εσόδων των γηπέδων (εισιτήρια/VIP), τις χορηγικές συμφωνίες και την αύξηση της αξίας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη. Το βασικό κριτήριο που χρησιμοποιεί η λίγκα για τη μέτρηση του οικονομικού της όγκου είναι τα Καθορισμένα Έσοδα των Αδειοδοτημένων Συλλόγων (ALCDR – Average Licensed Clubs Defined Revenues). Ο δείκτης αυτός συγκεντρώνει τα λειτουργικά έσοδα των ομάδων με εγγυημένο συμβόλαιο σε βάθος τριετίας (συγκεκριμένα από εισιτήρια, άμεσες εμπορικές χορηγίες και εταιρικά έσοδα). Και με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις τη φετινή σεζόν ανήλθε στα 19.489.944 ευρώ.

Βεβαίως, ενόψει της σεζόν 2026-27 η Euroleague Basketball ανακοίνωσε επίσημα ότι το ALCDR αυξήθηκε κατά 14%, φτάνοντας τα 22.298,591 €. Μεταβολή που αποτυπώνει την επέκταση της απευθείας εμπορικής εκμετάλλευσης των γηπέδων και την ενίσχυση της κεντρικής αξίας του brand. Το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, με βάση την ανεξάρτητη χρηματοοικονομική μελέτη της JB Capital, παρουσιάζει αυξητική τάση και ως προς την αποτίμηση. Ετσι, καταγράφεται επίσημα ότι η συνολική αξία του οργανισμού της Ευρωλίγκας και των μετόχων της, φτάνει τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ προβλέπεται ότι η μετάβαση από το σύστημα των αδειών σε μόνιμα μοντέλα «franchise», μπορεί να αυξήσει την αξία αυτή κατά επιπλέον 25%!

ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ SALARY CUP

Για τη ρύθμιση της μεγάλης αύξησης των προϋπολογισμών, η Euroleague εισήγαγε τα Πρότυπα Αγωνιστικής Ισορροπίας (CBS – Competitive Balance Standards), τα οποία εφαρμόζονται σταδιακά με ορίζοντα πλήρους ισχύος τη σεζόν 2027-28. Λειτουργώντας στα πρότυπα του φόρου πολυτελείας, το CBS καθορίζει τρία επίπεδα δαπανών που υπολογίζονται πάνω στους «καθαρούς» μισθούς των παικτών, ανάλογα και με τις διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές ανά χώρα.

Το υποχρεωτικό… ελάχιστο ποσό που πρέπει να δαπανήσει μια ομάδα σε καθαρά συμβόλαια, δεν είναι ίδιο για όλους. Για τις ομάδες με άδεια, ορίζεται στο 30% του ALCDR (6.689.577). Για τις ομάδες με wildcard είναι 24% (5.351.662) και για όσες προέρχονται από το EuroCup είναι 21% (4.682.704). Σε ό,τι έχει να κάνει με το βασικό επίπεδο των αμοιβών των παικτών, έχει οριστεί στο 40% του ALCDR. Για το 2026-27, ο μαθηματικός τύπος αρχικά είχε ορίσει το ποσό στα 8.919.437 ευρώ, γεγονός που ανάγκασε τη λίγκα να θέσει ως σταθερό κατώτατο όριο τα 10.000.000 ευρώ καθώς το νούμερο κρίθηκε μικρό. Και αποφασίστηκε ότι υπέρβαση αυτού του ορίου στα βασικά συμβόλαια, ενεργοποιεί οικονομικές ποινές.

Μάλιστα, αν και έχουν «πέσει» αρκετά πρόστιμα από τη διοργανώτρια αρχή, λόγω υπέρβασης του άτυπου salary cup, τα μέτρα θα γίνουν ακόμη πιο αυστηρά και με υποχρεωτική ενεργοποίηση τη σεζόν 2027-28 ακόμη και για τους «σταρ» των ομάδων, οι οποίοι υπάγονται σε ένα διαφορετικό καθεστώς. Είναι ενδεικτικό ότι στο κλείσιμο της περιόδου εγγραφής παικτών τον Φεβρουάριο του 2026, το «Finance Panel» της Ευρωλίγκας ολοκλήρωσε τον έλεγχο. Μοιράζοντας αυστηρά πρόστιμα, με μεγαλύτερο εκείνο που δόθηκε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κλήθηκε να καταβάλει φόρο πολυτελείας ύψους 3.065.691 για την υπέρβαση του Βασικού Επιπέδου Αμοιβών (BRL). Την ώρα που ο Ολυμπιακός πλήρωσε 303.290 για την αντίστοιχη υπέρβαση. Ενώ το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τα πρόστιμα (5.438,684) μοιράστηκε εξίσου στις 15 ομάδες που ήταν συμμορφωμένες στους κανονισμούς της Ευρωλίγκας, ήτοι 362.579 ευρώ σε κάθε σύλλογο.

ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ;

Σύμφωνα με τις αναλύσεις που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα, παρά τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, το μοντέλο της Ευρωλίγκας αντιμετωπίζει ακόμα δομικές δυσκολίες. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την αναντιστοιχία εσόδων/εξόδων. Για αυτόν τον λόγο η νέα διοίκηση της Λίγκας μελετάει τον τρόπο επέκτασης. Είτε αυτό έχει να κάνει με μια πιθανή σύμπραξη με το NBA είτε με διεύρυνση του υπάρχοντος μοντέλου. Το οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί και οι ομάδες να βρουν πόρους, ώστε η βιωσιμότητά τους να μην εξαρτάται άμεσα από παράγοντες εκτός μπάσκετ. Κάτι που στην πραγματικότητα, με τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν φαντάζει ρεαλιστικό.

Όπως και να έχει, οικονομικά ή όχι ισχυρό, πρόκειται για το σημαντικότερο και πιο ποιοτικό μπασκετικό προϊόν στην Ευρώπη. Για ένα πρωτάθλημα που διαρκώς κερδίζει φίλους και κοινό. Και ειδικά για την Ελλάδα και τις παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αποτελεί μια διαδικασία που πάντα θα έχει ξεχωριστή αξία. Και το κομμάτι της αθλητικής πίτας που αντιστοιχεί στην Ευρωλίγκα, αυξάνεται. Με το ενδιαφέρον του κοινού να μεγαλώνει. Και σε ό,τι μας αφορά. Οι Ελληνικές ομάδες δεν είναι απλά πρωταγωνίστριες. Είναι οι θεμέλιοι λίθοι της διοργάνωσης. Και πέρα από τα οικονομικά δεδομένα και τις στατιστικές, ευχή όλων, το τρόπαιο να καταλήξει σε ελληνικά χέρια. Και εν προκειμένω, ερυθρόλευκα. Ολυμπιακά. Εξάλλου, η εικόνα, σε παρκέ και εξέδρες, τα… λέει όλα για το ποιος αξίζει το τρόπαιο.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Τράπεζες
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Euroleague 23.05.26

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκας: Για τη 2η ο Μπαρτζώκας, για την 3η ο Παπανικολάου
Euroleague 23.05.26

Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις: Για τη δεύτερη ο Μπαρτζώκας, για την τρίτη ο Παπανικολάου

Μετά τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγκες, ενώ ο Παπανικολάου να μπει στο «κλειστό κλαμπ» των Ελλήνων παικτών με τρεις κούπες.

Σύνταξη
Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»
Euroleague 23.05.26

Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»

Ο Τεό Μαλεντόν τόνισε μετά την πρόκριση επί της Βαλένθια ότι τα προβλήματα τραυματισμών θα πρέπει να αποτελέσουν έξτρα κίνητρο για τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four
Euroleague 23.05.26

Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four

Στον τελικό της Euroleague ο Σέρχιο Γιουλ αναμένεται να φτάσει σε συμμετοχές Final Four τον Κώστα Σλούκα, ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Σύνταξη
Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»
Euroleague 22.05.26

Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση της Ρεάλ επί της Βαλένθια, ξεκαθάρισε πως ο Γκαρούμπα τέθηκε οριστικά νοκ-άουτ από τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Ασύλληπτη σκληρότητα 23.05.26

Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Δύσκολες συνομιλίες 23.05.26

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 23.05.26

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου στην Κρήτη - Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»

Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε
Ελλάδα 23.05.26

Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε

Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος, ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως και σώθηκε. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο 89χρονος ημεδαπός που επέβαινε στο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών […]

Σύνταξη
Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Σύνταξη
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Ελλάδα 23.05.26

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Σύνταξη
Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Planet Travel 23.05.26

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Σύνταξη
Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Σύνταξη
«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της Εξεταστικής

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies