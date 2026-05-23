Παναθηναϊκός: Πέντε προπονητές σε 2,5 χρόνια με ένα μόνο Κύπελλο
On Field 23 Μαΐου 2026, 13:13

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνοντας τον κύκλο του χωρίς κανένα τίτλο.

Δήμος Μπουλούκος
Ο επίλογος στη σχέση του Ισπανού προπονητή με τον Παναθηναϊκό γράφτηκε το βράδυ της Παρασκευής με την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας, παρότι είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Μπενίτεθ φεύγει από την Ελλάδα πλουσιότερος κατά περίπου 5,5 εκατ. ευρώ που είναι η αποζημίωση του, αλλά χωρίς κανέναν τίτλο και την ομάδα να ολοκληρώνει το πρωτάθλημα στην απογοητευτική 4η θέση.

Και δεν ήταν μόνο η… λειψυδρία σε τίτλους που στοίχισαν στον 66χρονο προπονητή, αλλά η απογοητευτική εικόνα της ομάδας, η οποία δεν βελτιώθηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα.

Ο Μπενίτεθ έκλεισε έναν κύκλο με πέντε προπονητές από την αρχή του 2024 που δεν πρόσφεραν τίποτα στον Παναθηναϊκό, παρά μόνο την κατάκτηση του Κυπέλλου το 2024, η οποία επετεύχθη από τον υπηρεσιακό Χρήστο Κόντη.

Μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι Φατίχ Τερίμ, Χρήστος Κόντης, Ντιέγκο Αλόνσο, Ρουϊ Βιτόρια και Ράφα Μπενίτεθ πέρασαν από τον Παναθηναϊκό χωρίς να πετύχουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με την τελευταία φορά να είναι στο μακρινό 2010.

Δέκα έξι χρόνια χωρίς να αναδειχθεί η ομάδα πρωταθλήτρια, είναι πολλά για έναν ιστορικό σύλλογο του βεληνεκούς του Παναθηναϊκού και της δημοφιλίας που έχει στην Ελλάδα.

Μόνο ο Κόντης πήρε τίτλο

Από τους πέντε προπονητές των τελευταίων 2,5 ετών είναι αναμφίβολα ο Χρήστος Κόντης, καθώς χρησιμοποιήθηκε δύο φορές ως υπηρεσιακός, χωρίς ποτέ να του δοθεί η εμπιστοσύνη να δουλέψει κανονικά και δίχως την ταμπέλα του προσωρινού.

Και μπορεί να έχει τη χαμηλή των 1,66 βαθμών ανά παιχνίδι, στα 9 ματς που ήταν στον πάγκο, αλλά η νίκη στον τελικό Κυπέλλου επί του Αρη με 1-0 και η κατάκτηση του τροπαίου, ήταν η μοναδική φωτεινή στιγμή σε 2,5 χρόνια καταχνιάς.

Αν και οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, ο Ρουί Βιτόρια είχε το καλύτερο ποσοστό νικών στις 319 ημέρες που ήταν προπονητής στο τριφύλλι. Από τις 31 Οκτωβρίου του 2024 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2025 κατέγραψε 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες σε 43 παιχνίδια, με 1,81 βαθμούς ανά ματς.  Οι δύο άσχημες εμφανίσεις σε ισάριθμα ματς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος του στοίχισαν, παρότι με τις προκρίσεις επί της Σαχτάρ και της Σάμσουνσπορ έβαλε τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League.

Ντιέγκο Αλόνσο ο χειρότερος

Ο Ρουϊ Βιτόρια είχε διαδεχθεί τον Ντιέγκο Αλόνσο που δεν μακροημέρευσε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Την ανέλαβε την 1η Ιουλίου του 2024 και μετά από 12ο ημέρες ολοκλήρωσε την πορεία του με τον απογοητευτικό απολογισμό των 6 νικών, των 6 ισοπαλιών και των 5 ηττών, με 1,41 βαθμούς ανά ματς. Είναι χαρακτηριστικό για τον Ουρουγουανό, ότι από τον Οκτώβριο του 2024 που εκδιώχθηκε από τον Παναθηναϊκό δεν έχει δουλέψει σε άλλη ομάδα.

Υπήρχε βέβαια και ο Φατίχ Τερίμ που διαδέχθηκε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς χωρίς κανένας να καταλάβει τον λόγο της αλλαγής. Ο Τούρκος από τις 26 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 17 Μαϊου του 2024, κάθισε σε 26 αγώνες στον πάγκο, για να καταγράψει 14 νίκες και από 6 ισοπαλίες και ήττες με 1,85 βαθμούς ανά παιχνίδι μέσο όρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού από τις 24 Οκτωβρίου του 2025 για 210 ημέρες σε 41 παιχνίδια. Σε αυτά πέτυχε 20 νίκες, είχε 11 ισοπαλίες και 10 ήττα με μέσο όρο 1,73 βαθμούς ανά παιχνίδι.

Η αναζήτηση του επόμενου προπονητή του «τριφυλλιού» έχει ήδη ξεκινήσει αλλά είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ομάδα δεν είναι η εύρεση του τεχνικού. Όταν όλα γίνονται, χωρίς έρευνα, χωρίς προγραμματισμό και κυρίως, δίχως γνώση, είναι δεδομένο ότι «δεν είναι στραβός ο γιαλός αλλά στραβά αρμενίζουμε».

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
On Field 23.05.26

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
Μετά τον Μάρκο Σίλβα, οι ιθύνοντες των Λουζιτανών εξετάζουν και δεύτερο πρώην προπονητή της… Σπόρτινγκ Λισαβώνας, για «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε
Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος, ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως και σώθηκε. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο 89χρονος ημεδαπός που επέβαινε στο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών […]

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Ο απόλυτος οδ
Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

