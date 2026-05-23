Παναθηναϊκός: Πέντε προπονητές σε 2,5 χρόνια με ένα μόνο Κύπελλο

Ο επίλογος στη σχέση του Ισπανού προπονητή με τον Παναθηναϊκό γράφτηκε το βράδυ της Παρασκευής με την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας, παρότι είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Μπενίτεθ φεύγει από την Ελλάδα πλουσιότερος κατά περίπου 5,5 εκατ. ευρώ που είναι η αποζημίωση του, αλλά χωρίς κανέναν τίτλο και την ομάδα να ολοκληρώνει το πρωτάθλημα στην απογοητευτική 4η θέση.

Και δεν ήταν μόνο η… λειψυδρία σε τίτλους που στοίχισαν στον 66χρονο προπονητή, αλλά η απογοητευτική εικόνα της ομάδας, η οποία δεν βελτιώθηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα.

Ο Μπενίτεθ έκλεισε έναν κύκλο με πέντε προπονητές από την αρχή του 2024 που δεν πρόσφεραν τίποτα στον Παναθηναϊκό, παρά μόνο την κατάκτηση του Κυπέλλου το 2024, η οποία επετεύχθη από τον υπηρεσιακό Χρήστο Κόντη.

Μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι Φατίχ Τερίμ, Χρήστος Κόντης, Ντιέγκο Αλόνσο, Ρουϊ Βιτόρια και Ράφα Μπενίτεθ πέρασαν από τον Παναθηναϊκό χωρίς να πετύχουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με την τελευταία φορά να είναι στο μακρινό 2010.

Δέκα έξι χρόνια χωρίς να αναδειχθεί η ομάδα πρωταθλήτρια, είναι πολλά για έναν ιστορικό σύλλογο του βεληνεκούς του Παναθηναϊκού και της δημοφιλίας που έχει στην Ελλάδα.

Μόνο ο Κόντης πήρε τίτλο

Από τους πέντε προπονητές των τελευταίων 2,5 ετών είναι αναμφίβολα ο Χρήστος Κόντης, καθώς χρησιμοποιήθηκε δύο φορές ως υπηρεσιακός, χωρίς ποτέ να του δοθεί η εμπιστοσύνη να δουλέψει κανονικά και δίχως την ταμπέλα του προσωρινού.

Και μπορεί να έχει τη χαμηλή των 1,66 βαθμών ανά παιχνίδι, στα 9 ματς που ήταν στον πάγκο, αλλά η νίκη στον τελικό Κυπέλλου επί του Αρη με 1-0 και η κατάκτηση του τροπαίου, ήταν η μοναδική φωτεινή στιγμή σε 2,5 χρόνια καταχνιάς.

Αν και οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, ο Ρουί Βιτόρια είχε το καλύτερο ποσοστό νικών στις 319 ημέρες που ήταν προπονητής στο τριφύλλι. Από τις 31 Οκτωβρίου του 2024 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2025 κατέγραψε 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες σε 43 παιχνίδια, με 1,81 βαθμούς ανά ματς. Οι δύο άσχημες εμφανίσεις σε ισάριθμα ματς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος του στοίχισαν, παρότι με τις προκρίσεις επί της Σαχτάρ και της Σάμσουνσπορ έβαλε τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League.

Ντιέγκο Αλόνσο ο χειρότερος

Ο Ρουϊ Βιτόρια είχε διαδεχθεί τον Ντιέγκο Αλόνσο που δεν μακροημέρευσε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Την ανέλαβε την 1η Ιουλίου του 2024 και μετά από 12ο ημέρες ολοκλήρωσε την πορεία του με τον απογοητευτικό απολογισμό των 6 νικών, των 6 ισοπαλιών και των 5 ηττών, με 1,41 βαθμούς ανά ματς. Είναι χαρακτηριστικό για τον Ουρουγουανό, ότι από τον Οκτώβριο του 2024 που εκδιώχθηκε από τον Παναθηναϊκό δεν έχει δουλέψει σε άλλη ομάδα.

Υπήρχε βέβαια και ο Φατίχ Τερίμ που διαδέχθηκε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς χωρίς κανένας να καταλάβει τον λόγο της αλλαγής. Ο Τούρκος από τις 26 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 17 Μαϊου του 2024, κάθισε σε 26 αγώνες στον πάγκο, για να καταγράψει 14 νίκες και από 6 ισοπαλίες και ήττες με 1,85 βαθμούς ανά παιχνίδι μέσο όρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού από τις 24 Οκτωβρίου του 2025 για 210 ημέρες σε 41 παιχνίδια. Σε αυτά πέτυχε 20 νίκες, είχε 11 ισοπαλίες και 10 ήττα με μέσο όρο 1,73 βαθμούς ανά παιχνίδι.

Η αναζήτηση του επόμενου προπονητή του «τριφυλλιού» έχει ήδη ξεκινήσει αλλά είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ομάδα δεν είναι η εύρεση του τεχνικού. Όταν όλα γίνονται, χωρίς έρευνα, χωρίς προγραμματισμό και κυρίως, δίχως γνώση, είναι δεδομένο ότι «δεν είναι στραβός ο γιαλός αλλά στραβά αρμενίζουμε».