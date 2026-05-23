Οι φοβερές δηλώσεις του Μπαρτζώκα για τον Φουρνιέ (vid)
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθέωσε με φοβερές δηλώσεις τον Εβάν Φουρνιέ μία μέρα πριν τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης
- Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της Εξεταστικής
- Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
- Οδηγοί έκαναν κόντρες και έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος
- Τραγικός επίλογος για τον 50χρονο που αγνοούνταν - Εντοπίστηκε απαγχονισμένος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός… πέρασε πάνω από τη Φενέρμπαχτσε (79-61) και το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) θα διεκδικήσει στο «T-Center» της Αθήνας την 4η κούπα του στον 10 τελικό της ιστορίας του σε Final Four Euroleague, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μία μέρα μετά τον ημιτελικό και μία μέρα πριν τον τελικό, αποθέωσε τον Εβάν Φουρνιέ, μιλώντας για τον Γάλλο σταρ με τα καλύτερα δυνατά λόγια.
«Ο Εβάν πάντα παίζει με την καρδιά του, είναι συναισθηματικός, μερικές φορές τρελός, αλλά αυτό είναι ένας ηγέτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπαρτζώκας για τον Φουρνιέ.
Δείτε το βίντεο με τον Μπαρτζώκα και τον Φουρνιέ
“Evan always plays with his heart…emotional…sometimes crazy…but this is a leader”
— Olympiacos coach Georgios Bartzokas on Evan Fournier as Fournier’s dagger 3 in front of an insane Greek crowd sends Olympiacos to the EuroLeague Final against Real Madrid pic.twitter.com/X9LGsZx5Cg
— New York Basketball (@NBA_NewYork) May 23, 2026
- Οι φοβερές δηλώσεις του Μπαρτζώκα για τον Φουρνιέ (vid)
- Πλησιάζει σε Νέστρουπ ο Παναθηναϊκός
- Σκαριόλο για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Δεν βρίσκεσαι κάθε χρόνο σε τελικό, πρέπει να δώσουμε το 100%»
- Παναθηναϊκός: Πέντε προπονητές σε 2,5 χρόνια με ένα μόνο Κύπελλο
- Nτόρσεϊ για τον τελικό: «Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο… σπίτι μας»
- Μπαρτζώκας: «Βλέπω στην ομάδα την ίδια δίψα με το 2013»
- Γκουαρντιόλα: «Ένα πράγμα μετανιώνω από την πορεία μου στη Μάντσεστερ Σίτι» (vid)
- Δουβίκας για τον Φάμπρεγκας: «Με αυτόν προπονητή νιώθω πιο ολοκληρωμένος παίκτης»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις