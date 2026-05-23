Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Οι «μπλαουγκράνα» συνέτριψαν με 4-0 την πολυνίκη της διοργάνωσης, γαλλική Λιόν, στον τελικό που διεξήχθη στο κατάμεστο «Ούλεβαλ» του Όσλο και επιβεβαίωσαν την απόλυτη κυριαρχία ττους με το τρίτο τρόπαιο την τελευταία τετραετία και τέταρτο σε έξι χρόνια.

Η Λιόν των οκτώ τροπαίων… άντεξε μονάχα για ένα ημίχρονο, αφού μετά το 0-0 του πρώτου 45λεπτου, στο δεύτερο οι Καταλανές ήταν καταιγιστικές και έβαλαν τέσσερα γκολ, με τις Παγιόρ και Παραλουέλο να πρωταγωνιστούν σκοράροντας από δύο φορές.

Το 1-0 γράφτηκε στο 55′ από την Παγιόρ που μπήκε στην περιοχή και σκόραρε με διαγώνιο σουτ. Στο 69′, η Σάλμα γύρισε τη μπάλα για την Παγιόρ και αυτή σε άδεια εστία έγραψε το 2-0, καθαρίζοντας ουσιαστικά τον τελικό. Στο φινάλε, όταν όλα είχαν πια κριθεί, η Μπάρτσα έβαλε ακόμη δύο γκολ με την Παραλουέλο. Στο 90′ έγινε το 3-0 με τρομερό αριστερό σουτ εκτός περιοχής και τρία λεπτά αργότερα, μετά από αντεπίθεση της Παγιόρ, η 22χρονη εξτρέμ πλάσαρε εύστοχα για το τελικό 4-0.

Τα highlights του Μπαρτσελόνα – Λιόν

Τα γκολ: 55′ Πάγιορ, 69′ Παγιόρ, 90′ Παραλουέλο, 90’+3′ Παραλουέλο

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Κολ, Μπατλ, Παρέδες, Λεόν, Μπρούγκτς (85′ Καμαρά), Σεραγιόρντι (72′ Μπονμάτι), Πουτέγιας (85′ Ναζαρέθ), Γκουιχάρο, Γκράχαμ (62′ Πίνα), Παραλουέλο, Παγιόρ.

ΛΙΟΝ: Έντλερ, Μπάτσα, Ένγκεν, Ρενάρ, Λόρενς, Χιπς, Γιόχανς (72′ Σράντερ), Ντουμορνάι, Χίκεμπεργκ (66′ Κατόκο), Μπραντ, Μπέτσο (66′ Τσαβινγκά).