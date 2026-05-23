Κοζέρ για τον τελικό της Euroleague: «Eπικίνδυνη η Ρεάλ Μαδρίτης όταν είναι αουτσάιντερ» (pic)

Ο Ολυμπιακός, αποκλείοντας τη Φενέρμπαχτσε εξασφάλισε ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο «Τ-Center» την Κυριακή (24/5 21:00) και θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» επικράτησε επί της Βαλένθια στον ισπανικό εμφύλιο, συμπληρώνοντας το ζευγάρι του τελικού. Ο Φαμπιάν Κοζέρ, ένας θρύλος της ομάδας της Μαδρίτης, αποφάσισε να μεταφέρει αυτά που σκέφτεται στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Αφού έγινε γνωστό το ζευγάρι του τελικού ανέφερε ότι , η Ρεάλ δε μπορεί να θεωρηθεί το φαβορί σε αυτή την περίσταση, έχοντας πολλούς τραυματισμούς και γενικότερα χειρότερη εικόνα από τον Ολυμπιακό σε όλη τη σεζόν. Το να υποτιμήσει κανείς την ομάδα του Σκαριόλο είναι σίγουρα κάτι που μόνο καλό μπορεί να της κάνει.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο επικίνδυνη ομάδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν τη θεωρούν το αουτσάιτνερ…».

Η σχετική ανάρτηση του Κοζέρ:

No conozco a un equipo más peligroso que el Real Madrid siendo outsider.. — Fabien Causeur (@FCauseur1) May 23, 2026

Aυτός θα είναι ο πέμπτος τελικός της ιστορίας που οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν μεταξύ τους, με τη «Βασίλισσα» να έχει τρεις νίκες και τους «ερυθρόλευκους» μία, το 2013, με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά, οι τελικοί Ολυμπιακός – Ρεάλ:

1994-95 Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός 73-61 / Σαραγόσα

2012-13 Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 / Λονδίνο

2014-15 Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός 78-59 / Μαδρίτη

2022-23 Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 / Κάουνας

2025-26 Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης / Αθήνα