Δημοψήφισμα στην Ντεπορτίβο για το όνομα της ομάδας

Η Ντεπορτίβο ανοίγει ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της ιστορίας της, καθώς η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να θέσει σε δημοψήφισμα προς τα μέλη και τους μετόχους το ενδεχόμενο αλλαγής της επίσημης ονομασίας του συλλόγου ώστε να εναρμονιστεί με τη γαλικιανή νομοθεσία.

Το βασικό ερώτημα αφορά το αν ο σύλλογος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη γνωστή ισπανική μορφή «La Coruña» ή αν θα υιοθετήσει επίσημα το γαλικιανό τοπωνύμιο «A Coruña», που αποτελεί τη μοναδική αναγνωρισμένη ονομασία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γαλικίας.

Η συζήτηση ξεκίνησε επίσημα μετά την πρώτη συνεδρίαση του «Κοινωνικού Φόρουμ» του συλλόγου, ενός νέου οργάνου διαλόγου στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι φιλάθλων, ο δήμος και στελέχη της ομάδας. Εκεί, η διοίκηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καλέσει τους socios του συλλόγου σε δεσμευτική ψηφοφορία, ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα αλλάξει η επίσημη επωνυμία του ιστορικού κλαμπ.

Το θέμα δεν είναι απλώς συμβολικό ή γλωσσικό. Σύμφωνα με τον νόμο περί γλωσσικής κανονικοποίησης της Γαλικίας, που εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα της περιοχής, η μοναδική επίσημη ονομασία των τοπωνυμίων είναι η γαλικιανή. Αυτό σημαίνει ότι το «A Coruña» θεωρείται η μόνη νόμιμη ονομασία της πόλης.

Παρότι η νομοθεσία ισχύει εδώ και δεκαετίες, καμία προηγούμενη διοίκηση της Ντεπορτίβο δεν είχε τολμήσει να αγγίξει το θέμα, καθώς αποτελεί διαχρονικά πηγή πολιτικής και κοινωνικής έντασης στην περιοχή. Για ένα σημαντικό κομμάτι των φιλάθλων, η χρήση του «La Coruña» θεωρείται κομμάτι της ιστορίας και της διεθνούς ταυτότητας του συλλόγου. Για άλλους, η διατήρηση της ισπανικής μορφής συνιστά παραβίαση της γαλικιανής νομοθεσίας και άρνηση της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας.

Η απόφαση της διοίκησης να ανοίξει δημόσια τη συζήτηση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις. Στο προσκήνιο επανεμφανίστηκε ο πρώην δήμαρχος της πόλης, Πάκο Βάθκεθ, ο οποίος επέκρινε έντονα τη διαδικασία και τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της παραδοσιακής ισπανικής ονομασίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο στενά συνδέονται στην Ισπανία το ποδόσφαιρο, η πολιτισμική ταυτότητα και η γλώσσα. Σε περιοχές με ισχυρή τοπική συνείδηση όπως η Γαλικία, η Καταλονία ή η Χώρα των Βάσκων, ακόμη και το όνομα ενός συλλόγου μπορεί να μετατραπεί σε ζήτημα πολιτικής και πολιτιστικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, η Ντεπορτίβο προετοιμάζει και τις εκδηλώσεις για τα 120 χρόνια ιστορίας της, με σχέδια για διεθνές τουρνουά ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, παγκόσμια συνάντηση συνδέσμων φιλάθλων, δημιουργία νέου ύμνου και μουσικό φεστιβάλ.

Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από το αν ο σύλλογος θα παραμείνει «Deportivo de La Coruña» ή θα μετατραπεί επισήμως σε «Deportivo de A Coruña» αναμένεται να κυριαρχήσει τους επόμενους μήνες, καθώς αγγίζει όχι μόνο την ιστορία του συλλόγου αλλά και την ίδια την ταυτότητα της πόλης.