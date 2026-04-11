Σάββατο 11 Απριλίου 2026
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Η νέα ψηφιακή μάχη της LaLiga
Ποδόσφαιρο 11 Απριλίου 2026, 11:49

Η νέα ψηφιακή μάχη της LaLiga

Συμμαχία με Fastly και κλιμάκωση στον πόλεμο κατά της πειρατεία - Τεχνητή νοημοσύνη, real-time εντοπισμός και ο κίνδυνος μαζικών μπλοκαρισμάτων

Γιώργος Μαζιάς
Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Η μάχη της ισπανικής LaLiga κατά της διαδικτυακής πειρατείας εισέρχεται σε μια νέα, πιο επιθετική φάση, μετά την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας της με την εταιρεία τεχνολογίας Fastly. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στην προσέγγιση της λίγκας, η οποία εδώ και χρόνια βρίσκεται σε αντιπαράθεση με παρόχους υποδομών του διαδικτύου, επιχειρώντας να περιορίσει τη μαζική αναμετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων μέσω παράνομων IPTV υπηρεσιών.

Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκεται η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό παράνομων μεταδόσεων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Fastly έχει αναπτύξει ένα σύστημα που συνδυάζει ανάλυση περιεχομένου και ιδιοκτησιακά σήματα (content signals), με στόχο να εντοπίζει και να επισημαίνει παράνομες ροές αμέσως μόλις αυτές εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Η φιλοδοξία είναι σαφής: δραστική μείωση του χρόνου αντίδρασης και άμεση διακοπή των παράνομων μεταδόσεων πριν αποκτήσουν μαζικό κοινό.

Το πρόβλημα που επιχειρεί να λύσει η LaLiga είναι κατεξοχήν ζήτημα ταχύτητας. Τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι η αξία μιας παράνομης μετάδοσης είναι εξαιρετικά περιορισμένη χρονικά. Αν δεν διακοπεί μέσα στα πρώτα λεπτά, η ζημιά –σε επίπεδο τηλεθέασης, συνδρομών και διαφημιστικών εσόδων– έχει ήδη γίνει. Στατιστικά στοιχεία για το 2024 καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος: εκατομμύρια μη εξουσιοδοτημένες μεταδόσεις, με τη συντριπτική πλειονότητα να παραμένει ενεργή χωρίς καμία παρέμβαση, ενώ μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό αντιμετωπίζεται έγκαιρα.

Ωστόσο, πίσω από την τεχνολογική υπόσχεση της ακρίβειας, αναδύονται σοβαρά ερωτήματα για τις συνέπειες της εφαρμογής τέτοιων λύσεων στην πράξη. Το βασικό αγκάθι παραμένει η φύση της ίδιας της διαδικτυακής υποδομής. Πολλές υπηρεσίες φιλοξενούνται σε κοινόχρηστες IP διευθύνσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η στοχευμένη παρέμβαση σε μία ύποπτη δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε μπλοκάρισμα δεκάδων ή και χιλιάδων νόμιμων ιστοσελίδων. Το φαινόμενο αυτό έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο παρελθόν, με χρήστες και επιχειρήσεις να πλήττονται χωρίς να έχουν καμία σχέση με την πειρατεία.

Η επιλογή της Fastly ως τεχνολογικού εταίρου δεν είναι τυχαία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ίδιο χώρο με άλλους μεγάλους παρόχους CDN και υπηρεσιών edge cloud, προσφέροντας επιτάχυνση περιεχομένου και ασφάλεια δικτύων. Ωστόσο, η συνεργασία της με τη LaLiga υποδηλώνει μια διαφορετική στρατηγική στάση, περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα συμφέροντα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων. Σε αντίθεση με άλλους παρόχους που έχουν δώσει έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας και της ουδετερότητας του δικτύου, η Fastly φαίνεται πρόθυμη να εμπλακεί ενεργά στον εντοπισμό και την καταστολή παράνομου περιεχομένου.

Η κίνηση αυτή έχει και ευρύτερες προεκτάσεις. Αν το μοντέλο αποδειχθεί αποτελεσματικό, είναι πιθανό να υιοθετηθεί και από άλλες αθλητικές λίγκες και παρόχους περιεχομένου διεθνώς, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων και τεχνολογικών υποδομών. Παράλληλα, όμως, ενδέχεται να εντείνει τη συζήτηση γύρω από τα όρια της παρέμβασης στο διαδίκτυο, την προστασία των χρηστών και τον κίνδυνο υπερβολικών ή λανθασμένων αποκλεισμών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο τεχνολογική, αλλά και θεσμική. Η εξισορρόπηση μεταξύ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και της διασφάλισης της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στο διαδίκτυο παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα. Η νέα συμμαχία της LaLiga δείχνει ότι η σύγκρουση αυτή όχι μόνο δεν έχει λυθεί, αλλά εισέρχεται σε μια πιο περίπλοκη και ενδεχομένως πιο συγκρουσιακή φάση.

ΑΔΜΗΕ: Νησιά και Αττική χωρίς μπλακ άουτ – Πέντε έργα ασπίδα

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Reuters: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία – Σύνδεση με τα Στενά του Ορμούζ

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»
Μπάσκετ 11.04.26

Ο Ντοκ Ρίβερς παραδέχθηκε δημόσια για πρώτη φορά πως αν η ομάδα που θα φτιάξουν οι Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της επόμενης σεζόν δεν θα είναι αρκετά καλή για να έχει ρεαλιστική πιθανότητα να διεκδικήσει τον τίτλο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει παρελθόν.

Σύνταξη
Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Σύνταξη
«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε
Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα
Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Σύνταξη
Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO
Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κέρκυρα: «Βροχή» από μπότηδες στην πρώτη Ανάσταση – Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας
Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν σε επιφυλακή δεδομένου του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα για το έθιμο, αλλά δεν χρειάστηκε η μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται
Στ’ Ανώγεια η βραδιά της Ανάστασης είναι ιδιαίτερη και υπάρχει κι ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των ενοριών ενώ μέρες πριν ξεκινάει η προετοιμασία

Σύνταξη
Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ρωσική Εκκλησία: Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία – Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση
Λίγο πριν από τις 9:00, κατά την πρώτη Ανάσταση, η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να δονείται από τους κρότους που προκάλεσαν τα σπασμένα «μπότια», το ρυθμικό χτύπημα των καθισμάτων και των σκευών

Σύνταξη
Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»
Χωρίς προβλήματα η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Από τα δύο εθνικά δίκτυα, είχαν περάσει μέχρι χθες 100.130 αυτοκίνητα συνολικά - Από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής συνεχίζονται σε ήπιους ρυθμούς οι αναχωρήσεις των εκδρομέων για τις γιορτές του Πάσχα

Σύνταξη
«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»
Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Σύνταξη
Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Σύνταξη
Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

