ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
«Μεθοδεύσεις» της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου «να συγκαλύψει» την υπόθεση των υποκλοπών και την ευθύνη της κυβέρνησης, καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντυχάκης.
«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», τονίζουν.
Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, «οι απαντήσεις του κ. Δεμίρη χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότητες, αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας και σε όλες τις ερωτήσεις», ενώ τονίζουν πως «η δε άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα να προσέλθει στην επιτροπή είναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι και η απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση για την ματαίωση της συνεδρίασης».
