magazin
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος
Φιάσκο 20 Μαΐου 2026, 20:40

To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος

Το πολυσυζητημένο κινητό Trump Mobile κυκλοφόρησε έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, όμως η πρώτη εμφάνιση του κινητού του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με ένα απρόσμενο φιάσκο ξεκίνησε η κυκλοφορία του πολυσυζητημένου κινητού της Trump Mobile: στο πίσω μέρος της χρυσαφί συσκευής, η αμερικανική σημαία εμφανίζεται να έχει 11 λωρίδες αντί για τις 13 που προβλέπονται. Το λάθος έγινε αμέσως αντικείμενο σχολίων, την ώρα που η εταιρεία επιχειρεί να λανσάρει το smartphone του Τραμπ ως προϊόν με έντονο «America First» χαρακτήρα.

Η καθυστερημένη άφιξη του T1

Το χρυσαφί smartphone «T1», με τιμή 499 δολάρια, άρχισε να αποστέλλεται τη Δευτέρα, ύστερα από καθυστέρηση εννέα μηνών σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Η συσκευή, σύμφωνα με το NBC News, φέρεται να έρχεται με προεγκατεστημένη την εφαρμογή Truth Social του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχικά, το κινητό επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο. Στη συνέχεια η διάθεσή του μετατέθηκε για τον Οκτώβριο, ενώ ακολούθησε ακόμη μία αναβολή, μέχρι την τρέχουσα εβδομάδα.

Προκαταβολή, λίστα αναμονής και μηνιαίο πακέτο

Όσοι θέλουν να προπαραγγείλουν το T1 πρέπει να καταβάλουν επιστρεπτέα προκαταβολή 100 δολαρίων και να μπουν σε λίστα αναμονής για τη συσκευή των 499 δολαρίων — ποσό που το NBC News περιγράφει ως «προωθητική τιμή».

Η υπηρεσία συνοδεύεται και από μηνιαίο πρόγραμμα 47,45 δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Trump Mobile, Πατ Ο’ Μπράιαν, δήλωσε στη USA Today ότι οι πελάτες που είχαν κάνει προπαραγγελία αναμένεται να παραλάβουν τα κινητά τους μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το λάθος με τις λωρίδες της σημαίας

Η πρώτη εικόνα της συσκευής, όμως, δεν συνοδεύτηκε μόνο από το ενδιαφέρον των υποστηρικτών του Τραμπ. Προκάλεσε και ειρωνικά σχόλια, καθώς η αμερικανική σημαία στο πίσω μέρος του κινητού φαίνεται να έχει 11 λωρίδες, αντί για τις κανονικές 13.

Το λάθος θεωρήθηκε ιδιαίτερα αμήχανο για ένα προϊόν που προωθείται με πατριωτική αισθητική και ρητορική.

Από το «Made in the USA» σε πιο αόριστες διατυπώσεις

Παράλληλα, η εταιρεία φαίνεται να έχει απομακρυνθεί σιωπηρά από τους αρχικούς ισχυρισμούς ότι η συσκευή ήταν «Made in the USA».

Στα νεότερα διαφημιστικά υλικά, το κινητό περιγράφεται πιο προσεκτικά ως προϊόν «σχεδιασμένο με αμερικανικές αξίες στο μυαλό» και «διαμορφωμένο από την αμερικανική καινοτομία». Η εταιρεία τονίζει επίσης τη συμμετοχή «αμερικανικών ομάδων» στον σχεδιασμό και στον ποιοτικό έλεγχο.

Ο Πατ Ο’ Μπράιαν είπε στη USA Today ότι τα κινητά «συναρμολογούνται» στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα βασίζονται κυρίως σε εξαρτήματα εγχώριας παραγωγής.

Οι αμφιβολίες των ειδικών

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, έχουν ήδη αμφισβητηθεί από αναλυτές της τεχνολογίας.

Ειδικοί που επικαλείται το NBC News ανέφεραν ότι η συσκευή μοιάζει εντυπωσιακά με το HTC U24 Pro, smartphone που κατασκευάζεται στην Ταϊβάν.

Στο ίδιο συμπέρασμα κινήθηκε και το The Verge, γράφοντας ότι το κινητό με το σήμα του Τραμπ πιθανότατα βασίζεται στο ίδιο μοντέλο.

Η σύγκριση με φθηνότερο κινητό της Walmart

Στην υπόθεση προστέθηκε ακόμη ένα στοιχείο που εντείνει την κριτική. Το CNN σημείωσε ότι το χρυσαφί κινητό μοιάζει πολύ με κινεζικής κατασκευής smartphone που πωλείται στη Walmart έναντι 127,99 δολαρίων.

Το ποσό αυτό είναι σχεδόν ίδιο με την προκαταβολή των 100 δολαρίων που είχαν δώσει πέρυσι αρκετοί πελάτες για να κρατήσουν το Trump Mobile.

Η επιχειρηματική κίνηση των γιων Τραμπ

Η Trump Mobile είναι επιχειρηματικό εγχείρημα που συνίδρυσαν οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ. Ο Έρικ Τραμπ εμφανίζεται μάλιστα σε κεντρικό σημείο στον ιστότοπο της εταιρείας.

«Η Trump Mobile θα αλλάξει το παιχνίδι. Χτίζουμε πάνω στο κίνημα που βάζει πρώτα την Αμερική και θα προσφέρουμε τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και εξυπηρέτησης. Η εταιρεία μας έχει την έδρα της εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ξέρουμε ότι αυτό θέλουν και αξίζουν οι πελάτες μας», δήλωσε ο Έρικ Τραμπ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ.

*Με πληροφορίες από: The Daily Beast 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Business
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream magazin
Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Culture Live 20.05.26

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Σύνταξη
Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;
Looksmaxxing 20.05.26

Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;

Σε μια εποχή εμμονής με την ομορφιά, δύο γυναίκες αμφισβητούν τα πρότυπα και επαναφέρουν τη συζήτηση για το τι θα πει «είμαι άσχημος»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Πρωτοπόρος 19.05.26

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες

Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Τοτέμ 18.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 

Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Μια δεκαετία μετά 18.05.26

Μαζί στη ζωή, μαζί και στην οθόνη: Οι Μάικλ Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ συμπρωταγωνιστούν σε νέα ταινία

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη
Πολιτική 20.05.26

Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη

Το συνέδριο για την ασφάλεια Athens Defence Summit διοργανώνεται από μια ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και που την τρέχουν ο υιός του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ο υιός του γαλάζιου εκδότη Καραμανλή. Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Βασίλης Ρίζος
Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς
Τραγωδία 20.05.26

Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν στο Δαφνί αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"».

Σύνταξη
Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Λατινική Αμερική 20.05.26

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

Σύνταξη
Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»
Μπάσκετ 20.05.26

Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»

Η Φενέρμπαχτσε έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Ελλάδα, με τον Νικολό Μέλι να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν στο Ελ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Μέση Ανατολή 20.05.26 Upd: 20:24

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Σύνταξη
Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Culture Live 20.05.26

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα

Οι υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο με τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να αρνείται να πάει και να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άλλη μια κίνηση της Δικαιοσύνης που δυστυχώς παραπέμπει σε συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Queen 20.05.26

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
«Απαράδεκτο» 20.05.26

Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Διεθνή οργή προκάλεσε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ, το οποίο δείχνει δεμένους και γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Διπλωματία 20.05.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
Παγκόσμια ανησυχία 20.05.26

Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή

Ο Αμερικανός γιατρός δεν γνώριζε ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από Έμπολα. Στη Γερμανία για παρακολούθηση βρίσκονται επίσης η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά τους. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Charite.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μπορεί να πει τα πάντα. Μπορεί τη μία στιγμή να διαδίδει θεωρίες ότι οι Εβραίοι είναι κατώτερα όντα και την άλλη στιγμή να τους αποθεώνει. Μπορεί πραγματικά να πει τα πάντα ανάλογα με το τι επιτάσσει το συμφέρον του», λέει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies