Εθνικό Θέατρο: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Όλες οι παραστάσεις, ποιοι πρωταγωνιστούν

Στον πίσω μέρος του κτίριου Τσίλλερ του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαϊου το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2026 -2027.

Αρχικά τον λόγο πήρε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Εθνικού Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη, η οποία μεταξύ άλλων είπε:

«Το συνολικό μας πρόγραμμα ξεκινά από μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες που επανασυστήνουμε, και, ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους.

Ακριβώς τις ίδιες με πέρσι αυτές δύο φράσεις επαναφέρω, γιατί εξακολουθούμε να τις υπηρετούμε.

Τολμάμε ακόμα πιο δυναμικά να διευρύνουμε το ρεπερτόριο μας με συνεργασίες που εκπλήσσουν, σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις κλασικών κειμένων, νέες αναθέσεις σε δημιουργούς με ισχυρό καλλιτεχνικό στίγμα — αρκετές και αρκετοί από αυτούς για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο — εδραίωση της δικτύωσης με φορείς του εξωτερικού αλλά και άλλους φορείς στην Ελλάδα, μέσα από ισότιμες συμπράξεις και συμπαραγωγές.

Στόχευση στην εκπαιδευτική ταυτότητα του θεάτρου και τις κοινωνικές του δράσεις, ουσιαστική σκηνική έρευνα, άνοιγμα στη διακαλλιτεχνικότητα και τροφοδότηση της σκέψης και της θεατρικής γλώσσας.»

Η πρεμιέρα των δράσεων ξεκινούν από τις 22/5.

Οδεύοντας προς το καλοκαίρι

«Είμαι αμαρτωλή; 3 μερόνυχτα στην Ομόνοια»

22 έως 24 Μαΐου | Περιοχή Πλατείας Ομόνοιας | Καλλιτεχνική επιμέλεια: Πρόδρομος Τσινικόρης

Ένα τριήμερο πρόγραμμα δημόσιων δράσεων και εκδηλώσεων –καρπός πολύμηνης έρευνας του Πρόδρομου Τσινικόρη στη γειτονιά πέριξ του Κτηρίου Τσίλλερ– πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Πλατείας Ομονοίας, με συζητήσεις, performances, προβολές, ξεναγήσεις και παρεμβάσεις.

Η παράσταση Ομόνοια θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη.

«Η γυναίκα της Ζάκυθος» – Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου

Συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου & σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσολογγίου.

Έρευνα – Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης | Αρχαίο θέατρο Οινιαδών & σε επιλεγμένους σταθμούς .

Πρεμιέρα: 5 Ιουλίου

Ο Μάνος Καρατζογιάννης επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία του τόπου του, με μια παράσταση για το χρονικό της Εξόδου, και να αποδώσει ένα βαθύτερο «χρέος», συλλογικό άλλα και προσωπικό.

«Άλκηστις« του Ευρυπίδη

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου | 17 & 18 Ιουλίου | Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

«Τρωάδες» του του Ευριπίδη

Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης | Διασκευή – Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου | Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου | 31 Ιουλίου & 1η Αυγούστου

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Μια παράσταση για τη φρίκη του πολέμου μέσα από το φίλτρο του θηλυκού σώματος που διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής, ακόμη και όταν βρίσκεται υπό κατοχή.

9ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος

Επίδαυρος 5 -20 Ιουλίου

Στο εργαστήριο, το οποίο φέτος τιτλοφορείται «Ορών ορώντα», θα διδάξει η ηθοποιός Αλεξία Καλτσίκη σε συνεργασία με τον Ρώσο παιδαγωγό και σκηνοθέτη Ilya Kozin και την υψίφωνο Μάιρα Μηλολιδάκη.

Επιστημονική υπεύθυνη του έργου για το Εθνικό Θέατρο: Δρ. Ειρήνη Μουντράκη. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Ιουνίου: n-t.gr

Επιστρέφουν:

«Ιεροτελεστία» του Guillaume Poix

Σε μια ιδέα της Lorraine de Sagazan | Μετάφραση: Δήμητρα Κονδυλάκη | Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ |

Πρεμιέρα: 1 Οκτωβρίου | 2ος χρόνος

Kontakthof της Pina Bausch

Μία σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation

Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 7 Οκτωβρίου | 2ος χρόνος

Η ξεχωριστή σκηνική αναβίωση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της Pina Bausch, με τη συμμετοχή 22 ξεχωριστών ερμηνευτ(ρι)ών από την Ελλάδα, 21 έως 55 χρόνων, επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ για λίγες μόνο παραστάσεις.

Ο Βυσσινόκηπος του Αντόν Τσέχωφ

Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη | Διασκευή – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Νοεμβρίου | 2ος χρόνος

Με τη δράση να τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο καθιστικό/σέρα μιας ρωσικής ντάτσας, το τσεχωφικό κύκνειο άσμα παρουσιάζεται ως ένα κατεξοχήν έργο συνόλου, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο.

Έναρξη προπώλησης για τις παραστάσεις που θα παρουσιαστούν σε επανάληψη: Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Νέες παραγωγές

Η Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή | Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης | Δραματουργία, Διασκευή, Μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 23 έως 25 Οκτωβρίου

Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

Μετάφραση: Έφη Γιαννοπούλου | Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 20 Ιανουαρίου

Το κλασικό αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου έπειτα από τρεις δεκαετίες, με τη Φιλαρέτη Κομνηνού στον ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα και ένα ξεχωριστό, αποκλειστικά γυναικείο, ensemble ερμηνευτριών διαφορετικών καλλιτεχνικών γενεών.

«Η Τρικυμία»

Βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ | Σκηνοθεσία: Dmitry Krymov | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 14 Απριλίου

Το Εθνικό Θέατρο υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη, σκηνογράφο, ζωγράφο και παιδαγωγό Dmitry Krymov και τη ριζοσπαστική του εκδοχή στην Τρικυμία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ.

Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλο

«Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ

Μετάφραση: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης | Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνος Ντέλλας – Δημοσθένης Παπαμάρκος | Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ντέλλας |

Κτήριο Τσίλλερ | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Πρεμιέρα: 16 Δεκεμβρίου

«Δέσποινις Διευθύντης» του Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου | Κτήριο Τσίλλερ | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Πρεμιέρα: 17 Μαρτίου

Θέατρο Rex

Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη»

«Ρομπέν η καρδιά του Δάσους» του Δημήτρη Κουρούμπαλη

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου | Θέατρο Rex | Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη» | Πρεμιέρα: 17 Μαρτίου

Θέατρο Rex

Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη»

«Πολύ κακό για το τίποτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Απόδοση – Διασκευή: Έρι Κύργια | Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος | Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | Πρεμιέρα: 9 Δεκεμβρίου

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο με ένα αστραφτερό πάρτι: λάτιν ρυθμοί, ένταση και αποπλάνηση σε μια σκηνική εμπειρία, όπου ο έρωτας γίνεται παιχνίδι στρατηγικής, οι λέξεις όπλα και κάθε βλέμμα υπόσχεση ή παγίδα. Με τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Θάνο Λέκκα.

«Το Κοινοβούλιο της Οργής»

Σε σύμπραξη με το Odéon Théâtre de l’Europe και το Théâtre National Wallonie Bruxelles Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | Άνοιξη 2027 |

«Μπανάλ. Μια μέρα που δεν έγινε τίποτα»

Ιδέα-Χορογραφία: Χαρά Κότσαλη | Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | Πρεμιέρα: 8 Μαΐου

Το Εθνικό Θέατρο εντάσσεται με την παράσταση της Χαράς Κότσαλη στην Ευρωμεσογειακή σύμπραξη/ Πόλο “Κοινές Όχθες” ή “Rivages Communs“, ένα δίκτυο συνεργασίας τεσσάρων θεάτρων στη Γαλλία, των: Théâtre de la Bastille στο Παρίσι, la Scène nationale de l’Essonne στο Ρι-Ορανζί, le Théâtre des 13 vents στο Μονπελιέ και το Théâtre Joliette στη Μασσαλία.

Στόχος του δικτύου η αμοιβαία ενίσχυση της παραγωγής και κυκλοφορίας έργων της σύγχρονης δημιουργίας σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου μέσα από συμπράξεις, ανταλλαγές και φιλοξενίες καλλιτεχνιδών/ών.

Πειραματική Σκηνή

«Σκηνή Κατίνας Παξινού»

Η Πειραματική σκηνή, με Υπεύθυνους τον Ακύλλα Καραζήση και τη Νεφέλη Μαϊστράλη, εξελίσσει τη φετινή της διαδρομή —Διαρκής Ανοιχτή Πρόβα & Παραστάσεις – “Σκίτσα”—, αναπτύσσοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στη συνύπαρξη καλλιτεχν(ιδ)ών και την επιμονή στη διαδικασία έναντι του αποτελέσματος.

PROJECT MACBETH / PROSPERO | Πρεμιέρα: 5 Νοεμβρίου

Μια κολεκτίβα καλλιτεχν(ιδ)ών —μια ζωγράφος-δραματουργός, ένας sound/screen designer, ένας performer-καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας, ένας skipper, πέντε ηθοποιοί και ένας συντονιστής-τραγουδιστής— εξερευνά το δίπολο Εξουσία/Ουτοπία.

Ακροάσεις

Στις 20 Μαΐου ξεκινά η ανακοίνωση διαδοχικών ανοιχτών ακροάσεων για παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου της θεατρικής περιόδου 2026-27. Περισσότερες πληροφορίες: n-t.gr

Παράλληλες δράσεις

Προθάλαμος Δ | Διεπιστημονικοί Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι με κέντρο τη θεματική του μήνα | Σχεδιασμός – Επιμέλεια: Νατάσα Τριανταφύλλη.

Σαλόνια Γλώσσας, Γνωριμία με τη σύγχρονη θεατρική γραφή.

Διεθνές Φεστιβάλ Νέων Θεατρικών Μέσων

Μικρό Εθνικό

Δράσεις και προγράμματα συνομιλούν με τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής και της κάθε κοινότητας –ζητήματα ταυτότητας, σώματος, γλώσσας, σχέσεων, επιθυμίας, φροντίδας, συμβίωσης– μέσα από διαγενεακές και διαπολιτισμικές συναντήσεις.

Το θέατρο συναντά τη λογοτεχνία, τη μουσική, την κίνηση, την αφήγηση, το παιχνίδι, την προφορική ιστορία και τα εικαστικά, τοποθετώντας τη διακαλλιτεχνικότητα στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο σχεδιασμός της καλλιτεχνικής περιόδου 2026-2027 βασίζεται στην πρακτική της ενεργούς ακρόασης: ακούμε τα παιδιά, τους εφήβους, τους ενήλικες, την οικογένεια, τ@ εκπαιδευτικο@, τ@ καλλιτέχν@ και αφουγκραζόμαστε τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις αγωνίες τους

Σε διασύνδεση με το ρεπερτόριο των σκηνών του Εθνικού Θεάτρου συγκροτείται ένα πλέγμα δράσεων, προγραμμάτων και εργαστηρίων, με το Μικρό Εθνικό άλλοτε να επισκέπτεται και άλλοτε να προσκαλεί στις γειτονιές της πόλης, σε βιβλιοθήκες, σε δομές υγείας, σε καταστήματα κράτησης, σε νηπιαγωγεία και σχολεία, στον δημόσιο χώρο.

Τέλος παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου θα ταξιδέψουν μέσω live streaming σε απομακρυσμένους τόπους και σε νησιά άγονης γραμμής.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο.