Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Συμβαίνει τώρα:
17.05.2026 | 20:01
Συναγερμός στην Ξάνθη - 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα
Επικαιρότητα 17 Μαΐου 2026, 16:00

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Με την καταληκτική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της ΝΔ

Ο κ. Σπανάκης χαρακτήρισε το συνέδριο αφετηρία του προεκλογικού αγώνα, τονίζοντας ότι «δεν περισσεύει κανείς και δεν πρέπει να λείψει κανείς». Υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία απαντά στον λαϊκισμό, τη λάσπη και την τοξικότητα με σχέδιο, ευθύνη και προτάσεις για την Πατρίδα και το μέλλον της Ελλάδας.

Βασίλης Σπανάκης: Εκλογές ευθύνης και προοπτική

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επόμενες εκλογές είναι εκλογές ευθύνης και προοπτικής, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα και πολιτική αστάθεια». Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα τη δυναμική που της αξίζει στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Σπανάκης έθεσε ως μεγάλο πολιτικό στόχο «την τρίτη τετραετία και τη μπλε δεκαετία 2020-2030», καλώντας στελέχη, μέλη και πολίτες σε συστράτευση για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

YouTube thumbnail

Οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (17/05) με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να βάλει τέλος στις γκρίνιες και τις ενστάσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, παρουσιάζοντας το συνέδριο ως ένα συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και αφουγκράσματος του «υγιούς» προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος και κηρύσσοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας.

World
Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Πολιτική 17.05.26

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

Πολιτική 17.05.26

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Πολιτική 15.05.26

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Την ίδια ημέρα 14.05.26

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Επικαιρότητα 14.05.26

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

Επικαιρότητα 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Επικαιρότητα 13.05.26

Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική 13.05.26

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ταμείο Ανάκαμψης 12.05.26

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

inStream - Ροή Ειδήσεων
uncategorized 17.05.26

Τραγωδία στο Πέραμα: Τροχαίο με νεκρό οδηγό μοτοσυκλέτας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Κυριακής (17/5) στο Πέραμα. Το τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μητρόπουλου, στο ρεύμα προς Πειραιά με αποτέλεσμα ένας μοτοσικλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Νέες απειλές 17.05.26

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Τι λένε ειδικοί 17.05.26

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα - Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Δύο έρευνες 17.05.26

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Κίνδυνος 17.05.26

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης για την 37η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Ποδόσφαιρο 17.05.26

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)

Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχασαν βαθμούς και η Μπόρνμουθ, που ...χρωστά ματς για την 37η αγωνιστική, έχει το πάνω χέρι για να τερματίσει στην 6η θέση που οδηγεί στη League Phase του Europa League

Ντίβα ολκής 17.05.26

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Planet Travel 17.05.26

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα

Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

Ποδόσφαιρο 17.05.26

ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά

Πρώτη νίκη του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και μετά από τρεις σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 1’, ο Βόλος ισοφάρισε, όμως δεν ακολούθησε

Δοκάρι κι... έξω 17.05.26

Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara

Μπορεί τα στοιχήματα να αποτελούν αγαπημένη ασχολία δημοσιογράφων και Eurofans στον δρόμο προς την Eurovision, ωστόσο μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά;

Τουρκία 17.05.26

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του

Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

