Κουτσούμπας: Βροντοφωνάζουμε «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «κάτω τα χέρια από την Κούβα»

Αντιπολεμικό μήνυμα απέστειλε σε δηλώσεις του στην εκδήλωση υποδοχής της 43ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, στο Σύνταγμα, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας σε όλη την Ελλάδα περπάτησαν στους δρόμους της ειρήνης, στους δρόμους του αγώνα, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό τον βάρβαρο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή, για να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές που βρίσκονται εκτός συνόρων, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Για να πάψει να πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του τους υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τους πολέμους τους και τις οικονομικές επιπτώσεις από αυτούς τους πολέμους», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε πως «βροντοφωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη: Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!».

Πραγματοποιήθηκε η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που ξεκίνησε από τον Τύμβο Μαραθώνα στις 08:00 και κατέληξε στο Σύνταγμα περίπου στις 20:00.

Πλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται συναυλία με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή πολλών γνωστών ονομάτων του χώρου.

Η πορεία αποτελεί την κορύφωση των εκδηλώσεων της ΕΕΔΥΕ υπό τον τίτλο «Διήμερο Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης» στην Αττική, καθώς και άλλες εκδηλώσεις σε πολλά σημεία της χώρας.