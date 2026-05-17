Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα
Περιβάλλον 17 Μαΐου 2026, 10:59

Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα

Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Ανεξάρτητη επιτροπή κάλεσε σήμερα τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να ενισχύσουν επειγόντως τη δράση τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην υγεία.

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια μελλοντική απειλή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε», προειδοποιεί, απευθύνοντας «έκκληση για δράση», η Πανευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κλίμα και την Υγεία, η οποία συγκεντρώνει 13 επιστήμονες και πρώην υπουργούς και έχει πρόεδρο την πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας Κατρίν Γιακομπσντότιρ.

«Πρόκειται για μια άμεση και αυξανόμενη κρίση που επηρεάζει ταυτοχρόνως την υγεία, τη διατροφή, το νερό, την ενέργεια και την εθνική ασφάλεια, και η σημερινή απάντηση δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων», τονίζει.

Σύμφωνα με την επιτροπή αυτή, «η ρύπανση του αέρα που συνδέεται με τα ορυκτά καύσιμα προκαλεί κάθε χρόνο πάνω από 600.000 θανάτους στην περιοχή Ευρώπης του ΠΟΥ, ενώ περίπου 63.000 άνθρωποι πέθαναν από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στην Ευρώπη το 2024».

Τα θύματα από τους καύσωνες

Σε ανακοίνωση που συνοδεύει την έκκλησή της, η επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι «η κλιματική αλλαγή ευθυνόταν για σχεδόν το 70% των θανάτων που συνδέονταν με τα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις το 2025».

Ενόψει της 79ης Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία, η επιτροπή αυτή καλεί κυρίως τον ΠΟΥ να κηρύξει επισήμως την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος».

Στην αντίθετη περίπτωση, ο οργανισμός θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι το σημερινό πλαίσιο του Διεθνούς Κανονισμού Υγείας «δεν είναι πλέον κατάλληλο», κρίνει.

Άμεση απειλή

Επίσης καλεί τους αρχηγούς ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να εντάξουν την κλιματική αλλαγή στην ημερήσια διάταξη των εθνικών συμβουλίων ασφαλείας και να εγκαταλείψουν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ως βασικό δείκτη προόδου, προς όφελος δεικτών που θα ενσωματώνουν την υγεία, την ισότητα και την «περιβαλλοντική βιωσιμότητα».

«Η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την ασφάλειά μας, την κοινωνική μας συνοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία», υπογραμμίζει η Κατρίν Γιακομπσντότιρ σε δήλωσή της που αναφέρεται στην έκκληση.

«Δεν είναι καθόλου ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις μελλοντικές γενιές, πρόκειται για μια πραγματική και άμεση απειλή για μας, εδώ στην Ευρώπη (…). Έχουμε όλοι την πολιτική και ηθική ευθύνη να δράσουμε τώρα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 15.05.26

Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη

Ίσως νομίζετε ότι καταλαβαίνετε πότε κάποιος προσπαθεί να σας εξαπατήσει, αλλά υπάρχει ένα έξυπνο τέχνασμα που λίγοι γνωρίζουν – ένα τέχνασμα που έχει ξεφύγει τόσο από την AI όσο και από τους ανθρώπους

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;
«Πολλές οι αυτοκτονίες» 17.05.26

Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;

Παρά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές επιζήσασες δηλώνουν πως συνεχίζουν να φοβούνται ένα άτομο του κυκλώματος μαστροπείας του χρηματιστή

Ιερά Οδός: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο
Στην Ιερά Οδό 17.05.26

Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο

Ο νεαρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι επί της Ιεράς Οδού όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη από τους αστυνομικούς βγήκε θετικό, πολύ πάνω του ορίου

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ 17.05.26

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Οικονομικές Ειδήσεις 17.05.26

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Κουτσομπολιό 17.05.26

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της - Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα
Φρίκη 17.05.26

Γονείς - τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν - Αδιανόητο έγκλημα

Το ζευγάρι στη Ρωσία δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε τη μικρή.

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

