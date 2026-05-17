Εβδομαδιαία 17 Μαΐου 2026, 14:00
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [17.05 – 23.05.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός

DO’S: Πάρε κανένα ηρεμιστικό για την εβδομάδα που έρχεται, γιατί οι ήρεμες στιγμές μας τελείωσαν. Ό,τι πρόλαβες, πρόλαβες. Βέβαια οι καλοί μας οι πλανήτες σου δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για κάτι τέτοιο. Άρα θα αναρωτιέσαι τι σου τα χαλάει; Μα φυσικά οι ξαφνικές εκπλήξεις που συμβαίνουν. Από ειδήσεις μέχρι και αποκαλύψεις..!

DON’TS: Μην πεις εξαρχής «όχι» στις προτάσεις που σου γίνονται, γιατί ακόμα κι αν πρόκειται για κάτι που δεν περίμενες, δεν σημαίνει ότι θα βγει σε κακό, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος και παρορμητικός στις κουβέντες σου, αν θες να γλιτώσεις τις παρεξηγήσεις. Στα ερωτικά, μην αγνοείς τα συναισθήματά σου μεν, μην μπλέκεσαι σε ανακατωσούρες δε.

Ταύρος

DO’S: Ο Άρης στο ζώδιό σου σου δίνει αρκετό πείσμα και δυναμισμό, για να διεκδικήσεις πολλά (αν όχι όλα) από αυτά που θες. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς με το βλέμμα σου και μόνο να διαφυλάξεις τα κεκτημένα σου. Όρμα και μην λυπηθείς κανέναν, θα έλεγα, αν δεν έπρεπε να πω να κοντρολάρεις τον παρορμητισμό σου! Πάντως έχεις και ενέργεια!

DON’TS: Μην αρνείσαι να αλλάξεις τις προτεραιότητές σου, αν τυχόν συνειδητοποιήσεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα ή αν σου αποκαλυφθούν σκηνικά που δεν γνώριζες. Γενικώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, για να κλείνεσαι σπίτι. Άρα μην λες «όχι» σε εξορμήσεις και βόλτες. Αν είσαι μπακούρι, δεν αποκλείεται να βρεις και γκομενάκι έτσι.

Δίδυμοι

DO’S: Εκμεταλλεύσου την λάμψη που σου προσδίδει η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιό σου αυτή την εβδομάδα. Πάρε ανάσες, χαλάρωσε, βγες από το σπίτι και δείξε στον κόσμο πόσο ωραία είναι η ζωή. Κάνε embrace τις αλλαγές που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν για το δικό σου καλό! Πέρνα στην ενεργό δράση. Μήπως όμως να δεις και το μέσα σου;

DON’TS: Αν νιώσεις- έτσι ξαφνικά- πως θες να κάνεις εσύ κάποιες αλλαγές, τότε μην το φοβηθείς. Trust the process, που λέμε. Άλλωστε δεν αποκλείεται να δεις πολλά που είχες για στανταράκια, να αρχίσουν να ανατρέπονται. Άρα πιστεύεις πραγματικά ότι έχεις επιλογή να κάνεις πίσω; Μην συνεχίζεις να κουβαλάς μαζί σου το οτιδήποτε σε καταπιέζει.

Καρκίνος

DO’S: Με Αφροδίτη τι να φοβηθείς; Αυτό που πρέπει να κάνεις απλά είναι να αγκαλιάσεις τη γοητεία που σου προσδίδει, γιατί μπορεί να σε ωφελήσει και στα ερωτικά, αλλά και γενικώς! Το να ανανεωθείς πάντως είναι must, έτσι; Άσε που συμβαίνουν και κάποια απρόοπτα σκηνικά τα οποία λειτουργούν υπέρ σου. Αν δεν είναι αυτό εύνοια, τότε τι;

DON’TS: Μην αφήνεις τους στόχους σου στη μοίρα τους. Κάτι πρέπει να κάνεις, για να γίνουν πράξη. Μην αφήνεις, όμως, ούτε τα όνειρά σου ανεκπλήρωτα. Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να εστιάσεις πιο προς τα μέσα; Αν εκεί που είσαι έξω, περιτριγυρισμένος με κόσμο, νιώσεις ότι θες να κλειστείς στο καβούκι σου, μη διστάσεις να πας άμεσα σπίτι!

Λέων

DO’S: Ίσως δεις ότι οι συναισθηματικές σου ανάγκες βγαίνουν από το συρτάρι που τις είχες κρύψει και αρχίζουν να σου χτυπάνε την πόρτα. Είναι επειδή περιμένουν εδώ και πολύ καιρό να ασχοληθείς μαζί τους, αλλά εσύ το αποφεύγεις. Κάνε το τώρα λοιπόν. Δεν χωράνε άλλες αναβολές. Στα ερωτικά, αν είσαι μόνος, βγες λίγο από το σπίτι σου!

DON’TS: Μην απογοητευτείς ούτε από την πληθώρα υποχρεώσεων που έχεις, αλλά ούτε και από τις αλλεπάλληλες αλλαγές στα σχέδιά σου. Μπόρα είναι και θα περάσει! Εγώ πάντως δεν σε φοβάμαι! Μην απογοητευτείς ούτε από αυτά που μαθαίνεις μέσω φίλων. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αρνητικά. Στο λέω απλά για να μην είσαι απροετοίμαστος.

Παρθένος

DO’S: Απόλαυσε τις γλυκές κινήσεις και τα όμορφα λόγια που μοιράζεται μαζί σου ο περίγυρός σου. Ωστόσο φρόντισε να το ανταποδώσεις κι εσύ- έστω στους φίλους. Κοινώς γλύκανε λίγο! Οργάνωσε κάνα ταξίδι- εκδρομή. Παράλληλα, αν εκκρεμούν θέματα σχετικά με τον νόμο ή τις σπουδές, τότε φρόντισε να τα διευθετήσεις άμεσα. Τύπου τώρα.

DON’TS: Γενικώς υπάρχει μία μικρή εύνοια αυτές τις μέρες, οπότε φρόντισε να μην είσαι εσύ ο στραβός της υπόθεσης που κάνεις χαζομάρες. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις να πάνε χαμένες ειδήσεις και νέα που λαμβάνεις. Μην αρνείσαι να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου, αν δε θες να χαλάσει εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην κλείνεσαι σπίτι.

Ζυγός

DO’S: Έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη να ανανεωθείς και να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Επειδή δεν θα σταματήσει να σε τρώει αυτό το πράγμα, προτείνω να κάνεις κινήσεις προς τα εκεί άμεσα. Πρώτα απ’ όλα βάλε σε τάξη τα έντονα συναισθήματα που έχεις και τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν. Μετά φτιάξε την εικόνα σου.

DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα, αν αλλάξουν κάποια σχέδια που έχεις κάνει την τελευταία στιγμή, καθώς ενδέχεται να προκύψουν νέες ιδέες και νέα δεδομένα. Μην λες «όχι» σε απρόσμενα ταξίδια. Μην απογοητευτείς, αν ξαφνικά γίνουν αποκαλύψεις. Στα ερωτικά, μη φοβάσαι να συζητήσεις με το αμόρε για το κοινό σας μέλλον. Κάποτε πρέπει να γίνει.

Σκορπιός

DO’S: Αν υπάρχουν εκκρεμότητες και δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι, τότε προτείνω να τις βάλεις στο πρόγραμμα. Από την άλλη, δεν αποκλείεται εκεί που κάθεσαι να προκύψουν κάποιες σημαντικές συνειδητοποιήσεις μέσα σου. Πρέπει και αυτές να τις διαχειριστείς. Εκμεταλλεύσου το ότι ανοίγουν κάπως οι πνευματικές σου κεραίες.

DON’TS: Θέλω να ξέρεις πως ο Άρης στον Ταύρο προκαλεί εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Άρα δεν θέλω να με γράψεις κανονικά και να είσαι απροετοίμαστος, γιατί εσύ θα την πατήσεις στην τελική. Από την άλλη, πρέπει επιτέλους να μη φοβάσαι τα ίδια σου τα συναισθήματα. Μην φέρνεις στο παρόν οτιδήποτε ανήκει στο παρελθόν.

Τοξότης

DO’S: Αυτή την εβδομάδα σε θέλω έτοιμο για όλα και με γρήγορα αντανακλαστικά. Σου το λέω αυτό, γιατί και ξαφνικές αλλαγές προκύπτουν, αλλά και τα πάντα κινούνται με γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας αυξάνονται αρκετά. Μην πεις πως δεν σε προειδοποίησα. Πέρασε από κόσκινο συναισθηματικές ανάγκες.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν δεις ότι ενώ έχεις κανονίσει κάτι με τους δικούς σου ανθρώπους, τελικά αυτό ανατρέπεται ή αλλάζει εντελώς. Επίσης υπάρχουν και πολλά απρόοπτα, κάτι που επίσης δεν θέλω να σε ρίξει. Στα ερωτικά, μην κλείνεσαι σπίτι, γιατί υπάρχει περίπτωση να ερωτευτείς. Αν ανοιχτείς. Αν είσαι δεσμευμένος, μην πιέζεις το αμόρε.

Αιγόκερως

DO’S: Αυτή την εβδομάδα προκύπτουν αρκετά σημαντικές ευκαιρίες για σένα, τις οποίες πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα, για να μπορέσεις να αρπάξεις. Άρα κάνε καλό ζέσταμα, για να έχεις γρήγορα αντανακλαστικά. Κάτι επίσης καλό είναι το ότι σταματούν οι εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αξιοποίησε τη δημιουργικότητα και το πάθος σου.

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε τίποτα και σε κανέναν να κλονίζουν την αυτοπεποίθησή σου. Μη διστάσεις να προωθήσεις τις ιδέες σου, γιατί αυτές τις μέρες είναι δύσκολο να σου αντισταθούν οι άλλοι. Μην αρνείσαι να αλλάξεις το πρόγραμμα και τις κινήσεις σου, αν τυχόν συμβούν ξαφνικές και απρόοπτες αλλαγές. Μην λες «όχι» στο να γίνεις τρυφερός.

Υδροχόος

DO’S: Αξιοποίησε τις ανατρεπτικές ιδέες που έχεις μεν, με σωστό και ισορροπημένο τρόπο δε, για να μπορέσεις να γλυτώσεις από την ένταση που επικρατεί. Επειδή έχεις αρκετή ενέργεια, θα σου πω να την αξιοποιήσεις, για να ηρεμήσεις την κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητά σου. Λύσε τα θέματα που σχετίζονται με σπίτι και οικογένεια.

DON’TS: Μην αφήσεις το εκρηκτικό κλίμα αυτής της εβδομάδας να σε πάει πίσω ως προς την έμπνευση και τη δημιουργικότητα που έχεις. Μην κωλώσεις καθόλου να κάνεις κάτι πρωτοπόρο, ακόμα κι αν οι άλλοι δεν περιμένουν μία τέτοια κίνηση από εσένα. Κοινώς είναι η στιγμή να βάλεις τα γυαλιά σε όλους. Μην χαωθείς από τις εκπλήξεις στον έρωτα.

Ιχθύες

DO’S: Το κλίμα γύρω σου αυτή την εβδομάδα πρόκειται να είναι έντονο και φορτισμένο, κυρίως όσον αφορά τα συναισθήματά σου. Για να μπορέσεις να καλμάρεις και να το διαχειριστείς, θα σου πω να εστιάσεις στη δημιουργικότητά σου. Έτσι θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις και κάποιες ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν. Υπάρχει balance!

DON’TS: Μην πάρεις στραβά τα ξαφνικά νέα που μπορεί να ακούσεις από την οικογένειά σου. Αν σε πιάσει η πρεμούρα του να θέλεις να ανανεώσεις τον προσωπικό σου χώρο ή ακόμα και να τον αλλάξεις εντελώς, τότε μην το αγνοήσεις αυτό. Μην είσαι απρόσεκτος στις επικοινωνίες και στις μετακινήσεις, γιατί ο Άρης στον Ταύρο σε ευνοεί σε αυτά.

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.

Καιρός: Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου – Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα
«Οι προγνωστικοί χάρτες εβδομαδιαίας τάσης δεν δείχνουν προς το παρόν εγκατάσταση καλοκαιρινού τύπου καιρού στη χώρα μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 37η αγωνιστική της Premier League.

«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»
Η μητέρα περιγράφει πως η οικογένεια εμφανίστηκε ξαφνικά στο Περιστέρι, χωρίς κανείς να γνωρίζει το παραμικρό για το παρελθόν ή τις συνθήκες διαβίωσής της.

Αθήνα: Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα – Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς
Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1898 στην Αθήνα και βρίσκεται σχεδόν ακριβώς στην ίδια ευθεία όπου υπήρχε στην αρχαιότητα δρόμος με μεγάλο πλάτος και κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία καρόδρομος

LIVE: Ρόμα – Λάτσιο
LIVE: Ρόμα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Λάτσιο για την 37η αγωνιστική της Serie A.

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Κάλεσμα σε δράση στα στελέχη του κόμματος με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας
«Ο Πρωθυπουργός που ‘θυμώνει και λυπάται' για τη ακρίβεια, ‘δεν μπορεί να κλείσει μάτι' με την υπονόμευση των θεσμών, ‘τα έχει βάψει μαύρα' με την αδιαφάνεια, ‘τον έχει πιάσει το παράπονο' με την έλλειψη στέγης και ‘θέλει να φαρμακωθεί' με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;
Παρά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές επιζήσασες δηλώνουν πως συνεχίζουν να φοβούνται ένα άτομο του κυκλώματος μαστροπείας του χρηματιστή

Ιερά Οδός: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο
Ο νεαρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι επί της Ιεράς Οδού όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη από τους αστυνομικούς βγήκε θετικό, πολύ πάνω του ορίου

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

