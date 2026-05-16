Χολ ενόψει Final Four: «Νιώθουμε καλά, να παίξουμε το μπάσκετ μας»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

O Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του Κολοσσού Ρόδου με 97-58, και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, στρέφοντας πλέον το βλέμμα του στο Final Four. Ο Ντόντα Χολ μίλησε στην ΕΡΤ για τη νίκη επί των Ροδιτών, ενώ στάθηκε στον αγώνα της Παρασκευής (22/5, 18:00) με τη Φενέρμπαχτσε αναφέροντας πως οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να παίξουν πρώτα άμυνα και η επίθεση θα έρθει στη συνέχεια.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ντόντα Χολ:

«Μπορεί να είναι τα περισσότερα καρφώματα που έχω κάνει στην καριέρα μου σε ένα ματς. Θέλαμε να καθαρίσουμε την δουλειά, έχουμε μερικά σημαντικά ματς που έρχονται. Είχαμε ενέργεια και με το μομέντουμ να φτάσουμε στους τελικούς».

Για τη νίκη κόντρα στον Κολοσσό: «Ήρθαμε να κάνουμε την δουλειά μας και να πάρουμε μομέντουμ για το Final Four. Έχουμε ένα μεγάλο ματς που πλησιάζει. Μπορεί τα ματς με τον Κολοσσό να μην ήταν απαιτητικά αλλά δεν μπορείς να τους πεις κάτι. Έρχονται εδώ κάθε μέρα, δουλεύουν όπως εμείς, έρχονται να παίξουν σκληρά. Το ίδιο και εμείς».

Για τον αν είναι όλοι σε καλή φόρμα ενόψει Final Four: «Όλοι νιώθουμε καλά ενόψει του ημιτελικού. Επιθετικά και αμυντικά είμαστε καλοί. Αυτά τα ματς μας έδωσαν κίνητρο για τον ημιτελικό την Παρασκευή», ανέφερε ο Χολ.

Για τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε: «Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Να παίξουμε physical, να παίξουμε το μπάσκετ που μας αρέσει, να είμαστε ενωμένοι. Να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε στην άμυνα και η επίθεση θα έρθει. Νιώθω πως ήμασταν η καλύτερη επιθετική ομάδα στην κανονική περίοδο της Euroleague. Σαν Ολυμπιακός πρέπει να παίξουμε άμυνα πρώτα. Η επίθεση θα έρθει».

Για το μήνυμα που στέλνει στους οπαδούς του Ολυμπιακού: «Τίποτα παρά μόνο αγάπη για τους οπαδούς. Μας υποστηρίζουν όλη την σεζόν. Μόνο αγάπη. Είδα μία πινακίδα, είπα κάτι στο παιδί στο ημίχρονο και του έδωσα την φανέλα του. Μόνο αγάπη στους οπαδούς», κατέληξε ο Χολ.