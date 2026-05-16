Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0: Bαθμός – χρυσάφι για τους Αρκάδες στη μάχη για την παραμονή
Ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) απέναντι στην Κηφισιά και πήρε ένα πολύτιμο βαθμό στην προσπάθειά του να παραμείνει στην κατηγορία.
Την κατάσταση στα χέρια του κρατά ο Αστέρας Τρίπολης όσον αφορά τη μάχη της παραμονής, αφού πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», μένοντας ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) με την Κηφισιά για την 9η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League.
Πλέον, οι Αρκάδες έφτασαν τους 33 πόντους παραμένοντας τρίτοι από το τέλος και θα περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Πανσερραϊκός (28β.) στα επόμενα δύο παιχνίδια του. Πάντως το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου κρατά την τύχη στα χέρια του παίζοντας με τον αδιάφορο Παναιτωλικό.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγώνα, ο Αστέρας Τρίπολης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιουργώντας αρκετές φάσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία. Όμως είτε η αστοχία, είτε ο εξαιρετικός Τσιλιγγίρης δεν του έδωσαν την ευκαιρία να πάρει τη νίκη και να «καθαρίσει» με την παραμονή.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε(56’ Καλτσάς), Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο(78’ Τερεζίου), Αλμύρας, Γκονζάλες(78’ Μεντιέτα), Μπαρτόλο, Κετού, Σιμόνι(53’ Σιντέρα)
ΚΗΦΙΣΙΑ: Τσιλιγγίρης, Σιμόν, Πετκόφ(66’ Φαϊτάκης), Πομπό(66’ Αντονίσε), Πόθας, Ρουκουνάκης, Λίγδας(66’ Θεοδωρίδης), Πατήρας, Ποκόρνι(35’ Μποτία), Χριστόπουλος, Λαρουσί
