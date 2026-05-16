newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16 Μαΐου 2026, 10:00

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Να πάρει τη «ρεβάνς» έναντι της κριτικής που δέχεται από την αντιπολίτευση επιχειρεί η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, υπενθυμίζοντας το casus belli και συνεχίζοντας τις διαρροές περί του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Έχοντας δεχθεί σφοδρή κριτική το προηγούμενο διάστημα τόσο για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα Θαλάσσια Πάρκα που ανακήρυξε η Ελλάδα όσο και για τις έρευνες νότια της Κρήτης και τις συμφωνίες με κολοσσούς όπως η Chevron, η Άγκυρα είχε ανάγκη μία κίνηση να διαχειριστεί το εσωτερικό της μέτωπο.

Η Τουρκία έχει ανάγκη να αντιμετωπίσει την κριτική περί περικύκλωσης

Στην εξίσωση μπαίνουν και τα εξοπλιστικά προγράμματα στην υλοποίηση των οποίων προχωρά η Αθήνα, δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ, με την Τουρκία να εξακολουθεί να αναζητά την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, να έχει απειληθεί από ιρανικούς πυραύλους και να τους αντιμετωπίζει μέσω του ΝΑΤΟ, ενώ οι S-400 δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσφέρουν στην άμυνα της χώρας.

Τα δημοσιεύματα και οι δημοσιογραφικές αναφορές δε για την αναβάθμιση της άμυνας της Ελλάδας και την συνεργασία της κατ’ αρχήν με το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την Άγκυρα για την επιρροή στην περιοχή της Μέσης Ανατολή ήρθαν να συμπληρωθούν και από τις δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, ότι επιχειρουνται «συμμαχίες περικύκλωσης» της Τουρκίας ήταν βέβαιο ότι θα προκαλέσουν κάποια προσπάθεια αντίδρασης της Άγκυυρας.

«Γαλάζια Πατρίδα» από τα παλιά και casus belli

Ο επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Προεδρικού Γραφείου του Ερντογάν, Πρέσβης, Καθηγητής Δρ. Τσαρί Ερχάν μίλησε σε τούρκους και αμερικανούς δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με σιερά συγκρούσεων στο άμεσο περιβάλλον της στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που καθιστά τη χώρα στρατηγικά αναντικατάστατη τόσο για το ΝΑΤΟ όσο και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τονίζοντας ότι η Τουρκία θα αξιοποιήσει τη γεωπολιτική της θέση για την ανάπτυξη μεγαλύτερης αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ο Ερχάν δήλωσε: «Αν τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν συνεργαστούν, οι συγκρούσεις θα ενταθούν ακόμη περισσότερο».

Αυτή τη γεωπολιτική θέση επιδιώκει να αξιοποιήσει η Τουρκία προκειμένου να προχωρήσει και ένα βήμα ακόμα όσον αφορά την «Γαλάζια Πατρίδα», για να διαχειριστεί το εσωτερικό της μέτωπο ενόψει εκλογών, με κάτι που επιδιώκει να σβήσει την κριτική του προηγούμενου διαστήματος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για τις νομοθετικές προετοιμασίες της Τουρκίας αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες που είναι γνωστές ως «Νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα» ή «Νόμος για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας» ο Ερχάν είπε ότι αυτό δεν αποτελεί νέα πρωτοβουλία, αλλά προετοιμάζεται εδώ και καιρό «στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Ο Ερχάν, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία διακόπηκε κατά καιρούς λόγω της απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, της πανδημίας του Covid-19 και των μεγάλων σεισμών, δήλωσε ότι η υποβολή της ρύθμισης στο Τουρκικό Κοινοβουλίου, προγραμματίζεται μετά το μπαϊράμι.

Υπποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση δεν αποτελεί ένα νέο βήμα εναντίον της Ελλάδας, ο Ερχάν φρόντισε να επαναφέρει τη θέση της Τουρκίας σχετικά με τα 6 μίλια στο Αιγαίο, λέγοντας ότι δεν έχει αλλάξει και ότι η απόφαση της Τουρκικής Βουλής του 1995 εξακολουθεί να ισχύει, ενώ επαναλαμβάνει ότι η παραβίαση των 6 μιλίων, έστω και κατά ένα εκατοστό, θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου (casus belli).

Ο Ερχάν, ανέφερε ακόμα ότι η Τουρκία έχει ανάγκη να ρυθμιστούν οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της και οι δραστηριότητές της στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο «με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ότι δεν πρέπει να δίνεται σημασία στις αρνητικές εικασίες της κοινής γνώμης.

Οι διαρροές του ΑΚΡ

Την ίδια στιγμή το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ, συνεχίζει τις διαρροές όσον αφορά το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρία», γνωρίζοντας τον αντίκτυπο και την αναπαραγωγή που θα έχουν αυτές στην Ελλάδα.

Σε πληροφορίες που διοχετεύτηκαν στο Bloomberg αυτή τη φορά, αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο τη δυνατότητα να προχωρήσει μονομερώς σε ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές.

Να σημειωθεί ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αφού οι αποστάσεις δεν το επιτρέπουν, επομένως αναφέρονται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πολιτική σκοπιμότητα

Οι πηγές του Bloomberg, δείχνουν και τη σκοπιμότητα, αφού υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της Τουρκίας να απαντήσει στις ελληνικές και κυπριακές διεκδικήσεις στις ενεργειακά κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και να καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να μείνει εκτός των γεωπολιτικών και ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή.

Το δημοσίευμα φροντίζει να υπενθυμίσει και τη θέση της Τουρκίας, που δεν δέχεται πως τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ βάζει στο κάδρο και την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό τον ισχυρισμό της Άγκυρας ότι κράτη με νησιωτικό χαρακτήρα, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν δικαιούνται εκτεταμένες θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών τους υδάτων. Παράλληλα, το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα προβάλλει αξιώσεις επί πιθανών ενεργειακών κοιτασμάτων ανοιχτά της Κύπρου, με την πλήρη στήριξη της Τουρκίας.

Στην διαρροή δεν επισημαίνεται ότι όποια χώρα ανακηρύξει ΑΟΖ οφείλει να συμφωνήσει εν συνεχεία για το εύρος αυτής με τα γειτονικά παράκτια κράτη.

Θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού;

Σε αυτό το πλαίσιο διπλωμάτες εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο θα είναι η Άγκυρα στο νομοσχέδιο να ακολουθήσει το παράδειγμα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας, που αποτύπωσε μεν τα απώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής ΑΟΖ, σημειώνοντας ωστόσο ότι με εξαίρεση τις περιοχές που έχει οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες, τόσο με την Ιταλία, όσο και μερικώς με την Αίγυπτο, τα όρια αυτά μπορούν να μεταβηληθούν όταν γίνουν διαπραγματεύσεις και με τους υπόλοιπους γείτονες τους και υπάρξουν συμφωνίες οριοθέτησης.

Η απάντηση της Αθήνας

Από την πλευρά της Αθήνας είναι σαφές, ότι για οποιαδήποτε κίνηση, θα πρέπει να αναμένεται το τελικό νομοσχέδιο και οι ακριβείς διατυπώσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει την Πέμπτη (στο συνέδριο Energy Transition Summit) ότι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών, Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η σημαντική διαφορά που αν δεν λυθεί «δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη και ευημερία».

Σημειώνοντας δε ότι η UNCLOS αποτελεί μέρος του διεθνούς εθιμικού δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη, τόσο τα υπογράφοντα όσο και τα μη υπογράφοντα, ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «αν κάποια χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό έχει μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχει διεθνή εφαρμογή».

Κρίσιμη η γλώσσα του νομοσχεδίου

Το λεκτικό του νομοσχεδίου, θα είναι αυτό που θα απαντήσει στις διαρροές και στο κλίμα που επιχειρείται να δημιουργηθεί προεκλογικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία με την αξιοποίηση των εθνικών θεμάτων και υπό το πρίσμα της πολιτικής σκοπιμότητας.

Αυτό θα κρίνει αν το νομοσχέδιο, το οποίο δεν αναμένεται να αποτελεί καμία υποχώρηση στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, όπως οι διεκδικήσεις της «Γαλάζιας Πατρίδας», όπως έχουν εκφραστεί μέχρι σήμερα και για τις οποίες έχουν κατατεθεί και συντεταγμένες στον ΟΗΕ, ούτε το άκυρο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ωστόσο η γλώσσα θα δείξει αν επιδιώκει να απαντήσει στο εσωτερικό και σε ποιο βαθμό ή αν η Άγκυρα προτίθεται να ταράξει τα «ήρεμα νερά» επενδύοντας σε διπλωματικές ελληνοτουρκικές «καταιγίδες».

Ενώ τουρκικές πηγές επέμεναν στο in ότι δεν θα περιλαμβάνει ούτε χάρτες, ούτε συντεταγμένες, κάνοντας λόγο για αβάσιμες υπερβολές που απειλούν με προβλήματα τις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας.

Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να τεθεί και το ερώημα αν Αθήνα και Άγκυρα θα ήθελαν να δουν τις ΗΠΑ να παρεμβαίνουν μία τέτοια ενδεχόμενη καταιγίδα και με τι κόστος για τις δύο πλευρές. Με τουρκικές πηγές να έχουν δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο στο in, πως με βάση τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχουν αποδείξει ότι εφόσον παρέμβει μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή λύσεων που δεν θα είναι μαύρο ή άσπρο, αλλά γκρι. Σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η Τουρκία έχει μάθει να κινείται διπλωματικά σε «γκρίζες ζώνες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Economy
Ελλάδα: Χώρα δυο… ταχυτήτων – Όταν οι δείκτες δεν λένε όλη την αλήθεια

Ελλάδα: Χώρα δυο… ταχυτήτων – Όταν οι δείκτες δεν λένε όλη την αλήθεια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Σύνταξη
Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Σύνταξη
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
Έρχεται 16.05.26

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη»

Σύνταξη
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16.05.26

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα – Καταζητείται ο σύζυγός της
Φως στο Τούνελ 16.05.26

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Καταζητείται με διεθνές ένταλμα ο σύζυγός της

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Χριστίνας Εξαρχουλέα έχει πάρει πλέον ποινικές διαστάσεις, καθώς η Δικαιοσύνη κατέληξε ότι τη γυναίκα την δολοφόνησαν και έκρυψαν τη σορό της

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Στόχος 16.05.26

Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για την αύξηση των εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων, χρησιμοποιούνται η σύγχρονη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Κοζάνη: Μυστήριο η εξαφάνιση 78χρονου – «Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»
Αγωνία χωρίς τέλος 16.05.26

Μυστήριο η εξαφάνιση 78χρονου από τα Σέρβια Κοζάνης - «Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»

Ο Στέργιος Βλάχος, γνωστός έμπορος από την Κοζάνη, βγήκε από το σπίτι του το πρωί της 6ης Μαΐου για έναν περίπατο και από τότε τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς.

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού
Αθλητισμός & Σπορ 16.05.26

Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ και θα δώσει να βρεθεί σε ένα ακόμη Final Four Champions League – Φιλοδοξεί να μιμηθεί το κατόρθωμα των αντρών, αλλά και της ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο – Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση
Καιρός 16.05.26

Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο - Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου των Κυκλάδων και της Κρήτης - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones και συντριβές πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies