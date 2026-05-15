«Ο Μάρκο Σίλβα είναι έτοιμος να υπογράψει στην Μπενφίκα»
Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού και νυν της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μπενφίκα.
Ο Μάρκο Σίλβα φαίνεται πως αποφάσισε για το μέλλον του και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από τη Φούλαμ.
Σύμφωνα με την Πορτογαλική «A Bola», ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει στην Μπενφίκα και να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, τη νέα σεζόν.
Ο Ζοσέ Μουρίνιο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αποχωρήσει από τους «αετούς» της Λισαβόνας και το πιθανότερο σενάριο είναι να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης και έτσι ο δρόμος για την Μπενφίκα είναι… ορθάνοιχτος για τον Σίλβα, ο οποίος μετά από πέντε χρόνια στη Φούλαμ, ψάχνει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.
Απέρριψε την πρόταση ανανέωσης ο Μάρκο Σίλβα
Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, που τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στο τιμόνι της Φούλαμ, φέρεται να έχει απορρίψει την πρόταση ανανέωσης του λονδρέζικου κλαμπ. Φυσικά, όλα αυτά διότι θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του.
Γράφεται χαρακτηριστικά πως ο Σίλβα είναι θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει την Μπενφίκα και οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου.
