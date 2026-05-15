«Επικίνδυνη ζέστη» απειλεί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
Περιβάλλον 15 Μαΐου 2026, 18:08

«Επικίνδυνη ζέστη» απειλεί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Ένα σημαντικό μέρος των αγώνων στο Παγκόσμιο Κύπελλο εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τα όρια ασφάλειας.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPRO) διατυπώνει νέες ανησυχίες για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τη δημοσίευση μελέτης που προειδοποιεί για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η ανάλυση της επιστημονικής ομάδας World Weather Attribution υπολογίζει ότι περίπου το ένα τέταρτο των 104 παιχνιδιών που θα πραγματοποιηθούν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είναι πιθανό να διεξαχθούν σε συνθήκες που υπερβαίνουν τα όρια ασφάλειας της FIFPRO. Περίπου πέντε παιχνίδια εκτιμάται ότι μπορεί να αναβληθούν λόγω μη ασφαλών συνθηκών.

Τα επίπεδα κινδύνου είναι διπλάσια από ό,τι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις ΗΠΑ, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η μελέτη εξέτασε τους χώρους και τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων και υπολόγισε τη «θερμοκρασία υγρού βολβού και σφαίρας» (WBGT), έναν δείκτη που μετρά πόσο εύκολα μπορεί το ανθρώπινο σώμα να κρατήσει σταθερή θερμοκρασία.

Εκτός από τη θερμοκρασία, ο δείκτης WBGT λαμβάνει επίσης υπόψη την υγρασία, την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και τον άνεμο, παράγοντες που επηρεάζουν πόσο αποτελεσματικά δροσίζει το σώμα η εξάτμιση του ιδρώτα.

Όπως δήλωσε ο ιατρικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Βενσάν Γκουτεμπάρζ, οι εκτιμήσεις της ανάλυσης βρίσκονται σε συμφωνία με τους υπολογισμούς που δημοσίευσε η FIFPRO το 2023.

«Οι εκτιμήσεις δικαιολογούν [..]την εφαρμογή μιας σειράς στρατηγικών μετριασμού, με στόχο την καλύτερη προστασία της υγείας και της απόδοσης των παικτών όταν εκτίθενται σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας» είπε ο Γκουτεμπάρζ.

Το στάδιο του Ντάλας στο καυτό Τέξας είναι ένας από τους χώρους όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες (Reuters)

H FIFPRO συνιστά τη λήψη μέτρων όταν ο WBGT ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου και ζητά την αναβολή των αγώνων όταν υπερβαίνει τους 28 βαθμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν χονδρικά σε θερμοκρασία 36 βαθμών σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας και 30 βαθμών σε υψηλή υγρασία.

Η FIFA ανέφερε στο Reuters ότι έχει καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης του κινδύνου με με μέτρα που περιλαμβάνουν τρίλεπτα διαλείμματα ενυδάτωσης σε κάθε ημίχρονο, υποδομές ψύξης για φιλάθλους και παίκτες, προσαρμοσμένους κύκλους εργασίας-ανάπαυσης και ενισχυμένη ιατρική ετοιμότητα.

«Η FIFA δεσμεύεται να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των παικτών, των διαιτητών, των φιλάθλων, των εθελοντών και του προσωπικού», ανέφερε το παγκόσμιο διοικητικό όργανο σε ανακοίνωσή του.

Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι πιθανότερο να επηρεάσουν τις επιδόσεις των παικτών παρά να οδηγήσουν σε επείγουσες ιατρικές καταστάσεις, εκτίμησε από την πλευρά το ο Κρις Μάλιγκτον, αναισθησιολόγος του Imperial College στο Λονδίνο.

«Θα είναι περισσότερο ζήτημα απόδοσης παρά ζήτημα υγείας» είπε. «Οι παίκτες είναι αθλητές υψηλού επιπέδου και έχουν εγκλιματιστεί. Θα τους δείτε παίκτες να ρυθμίζουν μόνοι τους τον ρυθμό τους. Η συμπεριφορική θερμορύθμιση είναι πολύ δύσκολο να παρακαμφθεί».

Και αυτό σημαίνει ότι «μπορεί τελικά να δούμε πιο συντηρητικό ποδόσφαιρο» επισήμανε ο Μάλιγκτον.

Τρία από τα 16 στάδια των αγώνων είναι κλιματιζόμενα, ωστόσο περισσότερο από το ένα τρίτο των παιχνιδιών με πιθανότητα να ξεπεραστούν οι 26 βαθμοί WBGT προγραμματίζεται να διεξαχθούν χωρίς κλιματισμό, όπως για παράδειγμα σε στάδια του Μαϊάμι, του Κάνσας Σίτι, της Νέας Υόρκης και της Φιλαδέλφειας.

Στους αγώνες αυτούς περιλαμβάνεται ο τελικός στο στάδιο MetLife του Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσι, το οποίο αντιμετωπίζει 12% πιθανότητα υπέρβασης του ορίου των 26 βαθμών WBGT και 3% πιθανότητα να φτάσουν τους 30 βαθμούς.

H Φριντερίκε Ότο, κλιματολόγος του Imperial College του Λονδίνου και επικεφαλής του World Weather Attribution, δήλωσε ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη να επανεξετάσει η FIFA το πότε θα διεξάγονται τα μελλοντικά πρωταθλήματα, ιδιαίτερα σε θερμές περιοχές.

«Από πλευράς υγείας, θα ήταν προτιμότερο να διεξάγονται είτε νωρίτερα είτε αργότερα μέσα στο έτος, έτσι ώστε να έχουμε μια ποδοσφαιρική γιορτή αντί για κάτι που θέτει σε κίνδυνο την υγεία ολόκληρης της πόλης» είπε.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» κάτω από τις 2.250 μονάδες

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες – Ο συνδυασμός σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα - Οι πληθωριστικές πιέσεις προμήνυμα εξελίξεων

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή
Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή

«Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, καθώς η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός - ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών
Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών

Πώς το γραφείο του Τζέφρι Έπσταϊν χρησιμοποιούσε την premium εξυπηρέτηση της American Express για ταξίδια γυναικών, κρατήσεις βίζας και απόλυτη μυστικότητα;

Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου
Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου

Με φόντο τις υποκλοπές, όλα τα φώτα της υπόθεσης πέφτουν πάνω στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, που οι πληροφορίες τον θέλουν ένα από τα ισχυρά φαβορί διαδοχής του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»
Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την σύσταση ταμείου καινοτομίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκε μετωπικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα έγιναν νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο

Κάμερα ασφαλείας μέσα στο μπαρ στην Καλλιθέα κατέγραψε τις στιγμές που ο δράστης με το όπλο στο χέρι αναζητά την 43χρονη και την πυροβολεί ανάμεσα στους θαμώνες - Η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και ο δράστης ατάραχος παραμένει μέσα στο μπαρ

Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στις κλοπές αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις
Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στις κλοπές αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, πυροβόλο όπλο και σφαίρες καθώς και ποσότητες ναρκωτικών

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη

Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα

Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου
Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου

Το αστικό πάρκο, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό δυο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου.

Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας
Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας

Να επιστρέψουμε στην «πραγματική πολιτική» ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως ενώ στην Λετονία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός επειδή drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, στην Ελλάδα το θέμα του drone στην Λευκάδα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ επί δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

