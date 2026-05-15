«Επικίνδυνη ζέστη» απειλεί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPRO) διατυπώνει νέες ανησυχίες για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τη δημοσίευση μελέτης που προειδοποιεί για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η ανάλυση της επιστημονικής ομάδας World Weather Attribution υπολογίζει ότι περίπου το ένα τέταρτο των 104 παιχνιδιών που θα πραγματοποιηθούν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είναι πιθανό να διεξαχθούν σε συνθήκες που υπερβαίνουν τα όρια ασφάλειας της FIFPRO. Περίπου πέντε παιχνίδια εκτιμάται ότι μπορεί να αναβληθούν λόγω μη ασφαλών συνθηκών.

Τα επίπεδα κινδύνου είναι διπλάσια από ό,τι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις ΗΠΑ, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η μελέτη εξέτασε τους χώρους και τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων και υπολόγισε τη «θερμοκρασία υγρού βολβού και σφαίρας» (WBGT), έναν δείκτη που μετρά πόσο εύκολα μπορεί το ανθρώπινο σώμα να κρατήσει σταθερή θερμοκρασία.

Εκτός από τη θερμοκρασία, ο δείκτης WBGT λαμβάνει επίσης υπόψη την υγρασία, την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και τον άνεμο, παράγοντες που επηρεάζουν πόσο αποτελεσματικά δροσίζει το σώμα η εξάτμιση του ιδρώτα.

Όπως δήλωσε ο ιατρικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Βενσάν Γκουτεμπάρζ, οι εκτιμήσεις της ανάλυσης βρίσκονται σε συμφωνία με τους υπολογισμούς που δημοσίευσε η FIFPRO το 2023.

«Οι εκτιμήσεις δικαιολογούν [..]την εφαρμογή μιας σειράς στρατηγικών μετριασμού, με στόχο την καλύτερη προστασία της υγείας και της απόδοσης των παικτών όταν εκτίθενται σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας» είπε ο Γκουτεμπάρζ.

H FIFPRO συνιστά τη λήψη μέτρων όταν ο WBGT ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου και ζητά την αναβολή των αγώνων όταν υπερβαίνει τους 28 βαθμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν χονδρικά σε θερμοκρασία 36 βαθμών σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας και 30 βαθμών σε υψηλή υγρασία.

Η FIFA ανέφερε στο Reuters ότι έχει καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης του κινδύνου με με μέτρα που περιλαμβάνουν τρίλεπτα διαλείμματα ενυδάτωσης σε κάθε ημίχρονο, υποδομές ψύξης για φιλάθλους και παίκτες, προσαρμοσμένους κύκλους εργασίας-ανάπαυσης και ενισχυμένη ιατρική ετοιμότητα.

«Η FIFA δεσμεύεται να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των παικτών, των διαιτητών, των φιλάθλων, των εθελοντών και του προσωπικού», ανέφερε το παγκόσμιο διοικητικό όργανο σε ανακοίνωσή του.

Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι πιθανότερο να επηρεάσουν τις επιδόσεις των παικτών παρά να οδηγήσουν σε επείγουσες ιατρικές καταστάσεις, εκτίμησε από την πλευρά το ο Κρις Μάλιγκτον, αναισθησιολόγος του Imperial College στο Λονδίνο.

«Θα είναι περισσότερο ζήτημα απόδοσης παρά ζήτημα υγείας» είπε. «Οι παίκτες είναι αθλητές υψηλού επιπέδου και έχουν εγκλιματιστεί. Θα τους δείτε παίκτες να ρυθμίζουν μόνοι τους τον ρυθμό τους. Η συμπεριφορική θερμορύθμιση είναι πολύ δύσκολο να παρακαμφθεί».

Και αυτό σημαίνει ότι «μπορεί τελικά να δούμε πιο συντηρητικό ποδόσφαιρο» επισήμανε ο Μάλιγκτον.

Τρία από τα 16 στάδια των αγώνων είναι κλιματιζόμενα, ωστόσο περισσότερο από το ένα τρίτο των παιχνιδιών με πιθανότητα να ξεπεραστούν οι 26 βαθμοί WBGT προγραμματίζεται να διεξαχθούν χωρίς κλιματισμό, όπως για παράδειγμα σε στάδια του Μαϊάμι, του Κάνσας Σίτι, της Νέας Υόρκης και της Φιλαδέλφειας.

Στους αγώνες αυτούς περιλαμβάνεται ο τελικός στο στάδιο MetLife του Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσι, το οποίο αντιμετωπίζει 12% πιθανότητα υπέρβασης του ορίου των 26 βαθμών WBGT και 3% πιθανότητα να φτάσουν τους 30 βαθμούς.

H Φριντερίκε Ότο, κλιματολόγος του Imperial College του Λονδίνου και επικεφαλής του World Weather Attribution, δήλωσε ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη να επανεξετάσει η FIFA το πότε θα διεξάγονται τα μελλοντικά πρωταθλήματα, ιδιαίτερα σε θερμές περιοχές.

«Από πλευράς υγείας, θα ήταν προτιμότερο να διεξάγονται είτε νωρίτερα είτε αργότερα μέσα στο έτος, έτσι ώστε να έχουμε μια ποδοσφαιρική γιορτή αντί για κάτι που θέτει σε κίνδυνο την υγεία ολόκληρης της πόλης» είπε.