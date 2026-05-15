magazin
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Κύπρος – Η λίστα με τις 10 χώρες που πήραν το εισιτήριο
Music Stage 15 Μαΐου 2026, 00:12

Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Κύπρος – Η λίστα με τις 10 χώρες που πήραν το εισιτήριο

Η Αντιγόνη θα συναντήσει τον Akyla στον μεγάλο τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά την Ελλάδα και τον Akyla και η Κύπρος πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η Αντιγόνη ανέβηκε στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού κι αφού… δίδαξε τσιφτετέλι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί όπου θα διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα κατάφερε να μαγνητίσει το στάδιο, όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και με το βλέμμα, την κίνηση και την ενέργειά της.

Η εμφάνισή της κινήθηκε σε ξέφρενους ρυθμούς, με τις χορεύτριές της να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο act και το κοινό να την αποθεώνει. Οι φωνές και τα χειροκροτήματα έμοιαζαν να ξεπερνούν τα αυστριακά σύνορα, φτάνοντας μέχρι τους τηλεοπτικούς δέκτες.

Με τη σκηνική της παρουσία, η Αντιγόνη δίδαξε διεθνώς τι σημαίνει τσιφτετέλι, μεταφέροντας στη Eurovision έναν ήχο και μια κίνηση γεμάτα πάθος, ρυθμό και κυπριακό χρώμα.

View this post on Instagram

A post shared by in.gr (@in.gr_official)

«You want more?» ([Θέλετε κι άλλο») ρώτησε από τη σκηνή, με το κοινό να απαντά αμέσως με ενθουσιασμό ενώ ζητωκραύγαζε. Η ίδια ευχαρίστησε τους θεατές, ενώ το στάδιο συνέχισε να χορεύει και να χειροκροτεί.

Το κλίμα ενθουσιασμού σχολίασε και ο Γιώργος Καπουτζίδης στη μετάδοση, τονίζοντας πως το κοινό είχε πραγματικά ξεσηκωθεί. Μια εμφάνιση που είχε ρυθμό, ένταση και καθαρή ενέργεια της Eurovision.

Η λίστα με τις 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

  1. Βουλγαρία
  2. Ουκρανία
  3. Νορβηγία
  4. Αυστραλία
  5. Ρουμανία
  6. Μάλτα
  7. Κύπρος
  8. Αλβανία
  9. Δανία
  10. Τσεχία

Αναλυτικά οι χώρες που θα διαγωνιστούν στον τελικό της Eurovision

Headlines:
World
Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

World
Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream magazin
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
«Της χρωστάω» 14.05.26

Νιώθω ότι κάτι αφήσαμε στη μέση: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο' Χάρα

Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι
Dos and Don'ts 14.05.26

«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι

Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης και αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Τίμημα 14.05.26

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Τζούλη Καλημέρη
Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Θερμό επεισόδιο 15.05.26

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου

Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Σύνταξη
Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Αεροπορικό δυστύχημα 14.05.26

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες

Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Σύνταξη
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Ονειρικές τοιχογραφίες 14.05.26

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Σύνταξη
Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τι προτείνουν 14.05.26

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα

Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Κόσμος 14.05.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26 Upd: 23:06

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες

«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Σύνταξη
Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Κόσμος 14.05.26

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους - Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία

Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Σύνταξη
Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…

Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies