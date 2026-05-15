Συντάξεις: Ποιοι πάνε ταμείο για αναδρομικά έως 12.000 ευρώ
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Μαΐου 2026, 06:00

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να προσεγγίσει τις 39.000, καθώς συνεχίζεται η επεξεργασία φακέλων και η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων για τις συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Από 444 ευρώ έως 12.182 ευρώ κινούνται τα αναδρομικά για τις συντάξεις από τον επανυπολογισμό τους που συνεχίζει να εκτελεί ο ΕΦΚΑ. Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά. Περίπου 12.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να προσεγγίσει τις 39.000, καθώς συνεχίζεται η επεξεργασία φακέλων και η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων.

Ο ΕΦΚΑ ενσωματώνει τα νέα ποσοστά και καταβάλλει τις αντίστοιχες αυξήσεις μαζί με τα αναδρομικά από το 2019

Ο επανυπολογισμός αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, όταν οι συντάξεις υπολογίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016). Με τον μεταγενέστερο νόμο Βρούτση αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν 30 και πλέον έτη ασφάλισης.

Ετσι, ο ΕΦΚΑ προχωρά σε διορθώσεις συντάξεων, ενσωματώνοντας τα νέα ποσοστά και καταβάλλοντας τις αντίστοιχες αυξήσεις μαζί με τα αναδρομικά από το 2019. Τα λάθη εντοπίζονται κυρίως σε στοιχεία που αφορούν τον χρόνο ασφάλισης ή τις συντάξιμες αποδοχές, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί σωστά στις αρχικές αποφάσεις. Μετά τον επανέλεγχο, ο ΕΦΚΑ προχώρησε σε διορθώσεις και συνεχίζει την καταβολή των αναδρομικών διαφορών.

Μια ακόμη κατηγορία αφορά συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία έως το 2016. Σε αρκετές περιπτώσεις, κατά την απονομή της σύνταξης καταβλήθηκε μόνο το βασικό ποσό, χωρίς την προσαύξηση που προκύπτει από τις εισφορές στο δεύτερο Ταμείο. Η προσαύξηση αυτή μπορεί να φτάσει έως και τα 400 ευρώ τον μήνα.

Ηδη την περασμένη εβδομάδα έγινε η καταβολή αναδρομικών σε 1.068 συνταξιούχους, τα οποία αφορούν την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανήλθε σε 2.855.659,07 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά προήλθαν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο έλεγχος των φακέλων συνεχίζεται.

Συντάξεις: Οι βασικές κατηγορίες

Ειδικότερα, οι βασικές κατηγορίες συνταξιούχων που οδηγούν σε αυξήσεις είναι οι εξής:

• Συντάξεις με ελλιπή καταγραφή διαδοχικής ασφάλισης, όπου δεν είχαν συνυπολογιστεί όλα τα έτη. Το όφελος κυμαίνεται από 40 έως 80 ευρώ τον μήνα.

• Συνταξιούχοι σε βαρέα και ανθυγιεινά, που δεν είχαν λάβει την προβλεπόμενη προσαύξηση. Εδώ η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και τα 150 ευρώ.

• Η παράλληλη ασφάλιση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν από τις 13/5/2016), που με 16 έτη δικαιούνται δεύτερη σύνταξη, και οι νέοι (μετά την ημερομηνία αυτή), που λαμβάνουν προσαύξηση έως και 338 ευρώ.

• Η πολλαπλή ασφάλιση αφορά περιπτώσεις με εισφορές σε περισσότερα από ένα Ταμεία ή εργοδότες, με αυξήσεις που φτάνουν τα 50-100 ευρώ.

• Ο πρόσθετος χρόνος ασφάλισης που εντοπίζεται εκ των υστέρων (έως και 12 μήνες) οδηγεί σε αυξήσεις 30 έως 90 ευρώ, μαζί με αναδρομικά από το 2019.

• Σε περιπτώσεις εντοπισμού «χαμένων» ενσήμων μετά την αρχική απόφαση, η σύνταξη επανυπολογίζεται σε υψηλότερα επίπεδα.

• Τέλος, συνταξιούχοι με πολλαπλή απασχόληση μετά το 2017 βλέπουν αύξηση έως και 120 ευρώ, καθώς συνυπολογίζονται ταυτόχρονοι μισθοί.

Ποιοι δικαιούνται

Αναδρομικά δικαιούνται και οι παρακάτω κατηγορίες:

• Απόστρατοι – επιστροφές κρατήσεων: Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται απόστρατοι και χήρες αποστράτων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα αναδρομικά προκύπτουν από την επιστροφή κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τον νόμο 4093/2012. Μετά τη μείωση της σχετικής κράτησης από το 2023, προέκυψαν επιστροφές για προηγούμενο διάστημα, καθώς η παρακράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα σύνταξης και μερίσματος. Ηδη έχουν καταβληθεί ποσά σε 2.972 δικαιούχους, τα οποία φτάνουν έως και τα 4.360 ευρώ για περίοδο περίπου 27 μηνών.

• Απόστρατοι με αναπηρία (νέες αυξήσεις): Παράλληλα, ενεργοποιείται και νέα δέσμη αυξήσεων για περίπου 5.500 συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω υπηρεσιακών περιστατικών. Οι συντάξεις τους συνδέονται με τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών και αυξάνονται κάθε φορά που μεταβάλλονται τα μισθολογικά δεδομένα. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται αύξηση περίπου 100 ευρώ μηνιαίως, η οποία θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, μαζί με τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά.

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Oxford Economics 15.05.26

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Οικονομία 15.05.26

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Καταθέσεις 15.05.26

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Στοιχεία Μαρτίου 15.05.26

Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Πρόστιμο 15.05.26

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ανακοίνωση 14.05.26

«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Οικονομικές Ειδήσεις 14.05.26

Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Στεγαστικό 14.05.26

Σε σκωτσέζικο ντους υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί.

Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

Expla-in 15.05.26

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Τι λέει το Πεκίνο 15.05.26

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

Ελλάδα 15.05.26

Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στην ύψιστη αυτή θεσμική διαδικασία 

Planet Travel 15.05.26

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

