ΑΕΚ – Άρης Betsson 87-81: Δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε το 1-0 η Ένωση

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στα ημιτελικά της Stoiximan GBL έκανε η ΑΕΚ, η οποία μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση του Άρη Betsson στη «Sunel Arena» με 87-81 και να γράψει έτσι το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά, η οποία μεταφέρεται πλέον στη Θεσσαλονίκη.

Η Ένωση είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκεια, φτάνοντας ακόμα σε διψήφιες διαφορές, ωστόσο η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς μπόρεσε να κάνει το παιχνίδι ντέρμπι στο φινάλε του, όμως στις κρίσιμες στιγμές το σύνολο του Ντούσαν Σάκοτα έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Λούκας Λεκάβιτσιους με 16 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Γκρεγκ Μπράουν και Τζέιμς Νάναλι με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ο Αμίν Νουά ήταν εντυπωσιακός σταματώντας στους 31 πόντους, ενώ ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ πρόσθεσε 11 πόντους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για την ΑΕΚ, η οποία με όπλο το καλό μακρινό της σουτ κατάφερε να προηγηθεί με 11-2 στο 3′. Ο Άρης Betsson προσπάθησε να επιστρέψει μειώνοντας σε 13-8 στο 5′. Μάλιστα οι Θεσσαλονικείς μπόρεσαν να μπουν για τα καλά στη διεκδίκηση, αφού ισοφάρισαν σε 17-17, σκορ με το οποίο έκλεισε η πρώτη περίοδος.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ένωση ήταν ξανά αρκετά εύστοχη από μακριά, χτίζοντας μια διαφορά της τάξεως του +6 με το 29-23 στο 13′, ενώ λίγο αργότερα, στο 15′, βρέθηκε στο +9 με το 34-25. Ο Άρης Betsson απάντησε και μείωσε σε 36-33 στο 17′, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν μια μικρή διαφορά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +6 με το 46-40.

Η ΑΕΚ άρχισε και πάλι καλά, αυτή τη φορά το δεύτερο μέρος, για να φτάσει στο +9 (50-41) στο 22′, αλλά ο Νουά ήταν εντυπωσιακός και βοήθησε τους Θεσσαλονικείς να μειώσουν σε 52-48 στο 24′. Ξανά η Ένωση όμως βρέθηκε στο +9 χάρη στο 61-52 βρίσκοντας λύσεις κοντά στο καλάθι (28′). Μάλιστα, η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα έκλεισε την τρίτη περίοδο έχοντας για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα με το 66-54.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Χαραλαμπόπουλο να φέρνει την ΑΕΚ στο +15 με το 69-54 και λίγο αργότερα με το 75-60 στο 31′. Οι Θεσσαλονικείς όμως έτρεξαν ένα σερί 9-0 μειώνοντας σε 75-69 στο 36′. Η Ένωση πήγε στο +10 με το 79-69, αλλά ο Άρης Betsson μείωσε στους τρεις με το 79-76 στο 39′. Οι γηπεδούχοι όμως ήταν ψύχραιμοι στο φινάλε, έβαλαν τις βολές και έτσι έφτασαν στη νίκη με το τελικό 87-81.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του ζευγαριού

ΑΕΚ – Άρης Betsson 87-81

Άρης Betsson – ΑΕΚ (17/5, 17:30)

ΑΕΚ – Άρης Betsson (25/5, 19:00, αν χρειαστεί)