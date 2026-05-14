Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Πολιτική Γραμματεία 14 Μαΐου 2026, 20:50

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση από τον Κώστα Καραμανλή, λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παρευρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς άφησε αιχμές για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη, για μία ακόμη φορά, κατηγορώντας τον, στην ουσία, για «μονοδιάστατη» πολιτική.

Ο Κώστας Καραμανλής, απευθύνοντας χαιρετισμό σε δείπνο της ΣΕΚΕ και φορέων της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας, Fang Qiu, εξήρε την ηγετική θέση της Κίνας στον κόσμο, λέγοντας ότι «μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο», ενώ μιλώντας για τις σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα τόνισε πως «όταν το 2004 κάναμε τα πρώτα βήματα για την εδραίωση αυτής της σχέσης, αυτό φαινόταν πράγματι σαν κάτι ανεδαφικό. Τα μεγέθη μεταξύ των χωρών μας είναι εξαιρετικά ανόμοια, η απόσταση μεταξύ μας μεγάλη και η ένταξή μας σε διαφορετικούς γεωπολιτικούς χώρους σχεδόν απαγορευτική. Συγκλίναμε, όμως, σε ένα πράγμα», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, πως «η κάθε χώρα, από την πλευρά του δικού της στρατηγικού οράματος, είδε την Ελλάδα ως κόμβο ανάπτυξης και συνεργασίας στην περιοχή».

Και σημείωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας έμμεσους αλλά σαφείς υπαινιγμούς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Το όραμά μας ήταν να προωθήσουμε τη συνεργασία με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας. Με έμφαση στην οικονομική διπλωματία, η Ελλάδα θα τοποθετούνταν στο χάρτη ως ο κόμβος, στον οποίο θα συνέκλιναν πολλαπλά και πολύπλευρα συμφέροντα, αξιοποιώντας έτσι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική της σημασία».

Η απάντηση Καραμανλή για την Cosco

«Το στρατηγικό όραμα του Πεκίνου προέβλεπε την επέκταση της οικονομικής επιρροής της χώρας πέρα από τα σύνορά της. Προς την κατεύθυνση της Ευρώπης δε, η Κίνα αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Χρόνια μετά, έγινε γνωστό ότι η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη αυτό προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες», επισήμανε ο κ. Καραμανλής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στις προσπάθειες στενότερης συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών με την Κίνα».

Ως προς την είσοδο της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά, ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε πως «ήδη το 2008, ακολούθησε η επίσκεψη στην Ελλάδα του Προέδρου Hu Jintao και η υπογραφή συμφωνίας για την ανάληψη από την COSCO της λειτουργίας και διαχείρισης δύο τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά», σημειώνοντας πως «η επένδυση ήταν τότε μία από τις μεγαλύτερες που είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα, το λιμάνι του Πειραιά είναι μεταξύ των 5 πρώτων στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Δημιουργήθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενισχύθηκε σημαντικά η γενικότερη οικονομική δραστηριότητα μέσω του λιμανιού και η επένδυση είναι μια σταθερή πηγή εσόδων για το κράτος άμεσα και έμμεσα».

Να σημειωθεί ότι, με αυτό τον τρόπο, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε, ουσιαστικά, και στις δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε πει, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τον περασμένο Νοέμβριο, πως «ήταν ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην Cosco. Υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί».

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Κώστα Καραμανλή:

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να καλωσορίσω στη Θράκη τον εξοχότατο Πρέσβυ της Κίνας, κ. Fang Qiu, και να τον ευχαριστήσω για τη φιλία και τη συνεργασία μας. Η ιδιαίτερη δυναμική που απέκτησαν οι σχέσεις των δύο χωρών μας μετράει πλέον 20 χρόνια. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη αυτή στη Θράκη αποτελεί το έναυσμα για μια νέα διάσταση στη συνεργασία μας, με επίκεντρο τις μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρει ο αγροτοδιατροφικός τομέας της περιοχής.

Όταν το 2004 κάναμε τα πρώτα βήματα για την εδραίωση αυτής της σχέσης, αυτό φαινόταν πράγματι σαν κάτι ανεδαφικό. Τα μεγέθη μεταξύ των χωρών μας είναι εξαιρετικά ανόμοια, η απόσταση μεταξύ μας μεγάλη και η ένταξή μας σε διαφορετικούς γεωπολιτικούς χώρους σχεδόν απαγορευτική. Συγκλίναμε, όμως, σε ένα πράγμα: η κάθε χώρα, από την πλευρά του δικού της στρατηγικού οράματος, είδε την Ελλάδα ως κόμβο ανάπτυξης και συνεργασίας στην περιοχή. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Το όραμά μας ήταν να προωθήσουμε τη συνεργασία με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας. Με έμφαση στην οικονομική διπλωματία, η Ελλάδα θα τοποθετούνταν στο χάρτη ως ο κόμβος, στον οποίο θα συνέκλιναν πολλαπλά και πολύπλευρα συμφέροντα, αξιοποιώντας έτσι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική της σημασία. Την ίδια εποχή, η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την οδηγούσε προς την εξωστρέφεια. Έτσι, το στρατηγικό όραμα του Πεκίνου προέβλεπε την επέκταση της οικονομικής επιρροής της χώρας πέρα από τα σύνορά της. Προς την κατεύθυνση της Ευρώπης δε, η Κίνα αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Χρόνια μετά έγινε γνωστό ότι η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη αυτό προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας Ευρωπαϊκές χώρες. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στις προσπάθειες στενότερης συνεργασίας των Ευρωπαϊκών χωρών με την Κίνα.

Η κυβέρνησή μας επικεντρώθηκε τότε κυρίως σε τρεις τομείς συνεργασίας: στον τομέα της ναυτιλίας, στο εμπόριο και στον τουρισμό. Η ναυτιλία είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και ταυτοχρόνως ήταν ο τομέας, στον οποίο μπορούσαν να συναντηθούν τα κύρια συμφέροντα και οι προτεραιότητες των δύο χωρών. Σε αυτό συνέβαλε και η ετοιμότητα της κυβέρνησής μας να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση σημαντικών λιμανιών. Από την άλλη, κεντρικό σημείο της οικονομικής διπλωματίας μας ήταν οι ελληνικές εξαγωγές, ιδιαίτερα εκείνες αγροτικών προϊόντων ποιότητας, όπως το ελαιόλαδο και το κρασί. Και στον τουριστικό τομέα, είδαμε μια τεράστια ευκαιρία στην αναμενόμενη τότε αύξηση της κινητικότητας Κινέζων τουριστών. Πράγματι, με εφαλτήριο αυτές της προσπάθειες, άνοιξε την εποχή εκείνη o δρόμος για μια σημαντική αύξηση του εμπορίου, των επενδύσεων και των τουριστικών ροών.

Θα πρέπει να πω εδώ ότι ένα πράγμα, το οποίο με εντυπωσίασε εκείνη την εποχή, ήταν η αποτελεσματικότητα όλων των ανθρώπων από την κινεζική πλευρά, με τους οποίους συνεργάστηκα. Το πρακτικό μυαλό τους, η ταχύτητα στην προώθηση ζητημάτων και την απεμπλοκή προβλημάτων και ο σταθερός προσανατολισμός στο αποτέλεσμα είναι κάτι που θεωρώ ότι χαρακτηρίζει τον λαό αυτό και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την προκοπή του.

Κυρίες και Κύριοι,

Ο πραγματικά στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας και Κίνας επήλθε από τη συνεργασία μας στον ναυτιλιακό τομέα. Φέτος συμπληρώνουμε ακριβώς 20 χρόνια από τότε που ο στρατηγικός αυτός χαρακτήρας πήρε και θεσμική μορφή, με την υπογραφή της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, κατά την επίσκεψή μου στην Κίνα το 2006. Βασική παράμετρος της συμφωνίας αυτής ήταν η συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα. Οι δύο χώρες θα ενθαρρύναμε τη συνεργασία μεταξύ των λιμένων μας και των ναυτιλιακών επιχειρήσεών μας. Ο στόχος ήταν να γίνει η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου κινεζικών προϊόντων προς τα Βαλκάνια και τις ευρωπαϊκές αγορές. Ένας δεύτερος στόχος ήταν η πιθανή συναρμολόγηση κινεζικών προϊόντων, πριν από την είσοδό τους στις αγορές αυτές, σε εργοστάσια που θα εγκαθίσταντο στην Ελλάδα. Και ο τρίτος στόχος ήταν η μεταφορά των προϊόντων αυτών στις διεθνείς αγορές μέσω ελληνόκτητων πλοίων.

Η συμφωνία αυτή δεν έμεινε στα λόγια. Ήδη το 2008, ακολούθησε η επίσκεψη στην Ελλάδα του Προέδρου Hu Jintao και η υπογραφή συμφωνίας για την ανάληψη από την COSCO της λειτουργίας και διαχείρισης δύο τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά. Η επένδυση ήταν τότε μία από τις μεγαλύτερες που είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα, το λιμάνι του Πειραιά είναι μεταξύ των 5 πρώτων στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Δημιουργήθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενισχύθηκε σημαντικά η γενικότερη οικονομική δραστηριότητα μέσω του λιμανιού και η επένδυση είναι μια σταθερή πηγή εσόδων για το κράτος άμεσα και έμμεσα. Συγχρόνως, οι συνολικές επενδύσεις στον Πειραιά από την COSCO ανέρχονται πλέον σε πάνω από €600 εκατ. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι, την περίοδο εκείνη, κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά. Η ανάληψη, όμως, και η ανάπτυξη του Πειραιά από την COSCO είναι που σήμερα έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων.

Ταυτοχρόνως, την εποχή εκείνη, περισσότερο από το 60% των κινεζικών εισαγωγών μεταφέρονταν από ελληνόκτητα πλοία και περίπου οι μισές εξαγωγές. Και περισσότερα από 400 ελληνόκτητα πλοία κατασκευάστηκαν τότε στην Κίνα, μέσα σε διάστημα 10-15 ετών, κάνοντας τους Έλληνες εφοπλιστές τούς πιο σημαντικούς πελάτες των κινεζικών ναυπηγείων.

Κυρίες και Κύριοι,

Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε τότε με την Κίνα έχει αποφέρει αμοιβαία οφέλη. Ο δρόμος δεν είναι πάντοτε ομαλός. Ανήκουμε σε διαφορετικούς γεωπολιτικούς σχηματισμούς και οι ευρύτερες συγκυρίες πολλές φορές μας ξεπερνούν. Σήμερα, όμως, σε έναν κόσμο πλέον πολυπολικό που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Κίνα, η οποία έχει επιλέξει να ακολουθεί μια μη παρεμβατική πολιτική, μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο.

Παράλληλα, Ελλάδα και Κίνα μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες, αλλά και κοινά συμφέροντα. Η Κίνα υποστηρίζει σταθερά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την αρχή της μίας Κίνας. Συγχρόνως, οι προοπτικές που προσφέρει η συνεργασία μας είναι μεγάλες και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Σίγουρα ο ναυτιλιακός τομέας είναι πάντοτε ένα αναπόφευκτο σημείο συνάντησης και αλληλεξάρτησης των συμφερόντων μας και των προοπτικών που γεννιούνται. Στον ευρύτερο οικονομικό τομέα, υπάρχουν ακόμα μεγάλες δυνατότητες για επενδύσεις. Αλλά υπάρχει μεγάλο πεδίο συνεργασίας και στον αγροτοδιατροφικό τομέα, κυρίως σε προϊόντα ποιότητας. Όπως επίσης και στον τουρισμό, με προσαρμογή υπηρεσιών σε Κινέζους επισκέπτες. Ενώ μεγάλες ευκαιρίες υπάρχουν και στον πολιτιστικό τομέα, τον τομέα της εκπαίδευσης και των ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων. Και μας ενώνει και κάτι που δεν είναι μετρήσιμο, αλλά παραμένει πολύ σημαντικό: ένας αμοιβαίος σεβασμός, ο οποίος πηγάζει και από τις πανάρχαιες καταβολές των πολιτισμών μας.

Αξιότιμε κύριε Πρέσβη,

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να επισκεφθείτε την εταιρεία μας, τη ΣΕΚΕ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Ξάνθη.

Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η Ξάνθη, και γενικότερα η Θράκη, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης στα σύνορα της Ελλάδας, διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στην περιοχή ξεχωριστό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Στη Θράκη συνυπάρχουν επί δεκαετίες Έλληνες χριστιανοί και μουσουλμάνοι πολίτες, οι οποίοι ζουν ειρηνικά, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης, ισονομίας και ισοπολιτείας. Παρά τις διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις τους, οι κάτοικοι της περιοχής συνεργάζονται και συνεισφέρουν από κοινού στην πρόοδο και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, η Ξάνθη, και ιδιαίτερα η παλιά πόλη, την οποία είχατε την ευκαιρία να επισκεφθείτε, θεωρείται η «πόλη με τα χίλια χρώματα», καθώς συνδυάζει μοναδικά την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό, συνδέοντας αρμονικά το παρελθόν με το παρόν.

Η Ξάνθη του σήμερα στηρίζει την οικονομία της κυρίως στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, με βασικά προϊόντα τα ακτινίδια, τα δημητριακά, το βαμβάκι και τον καπνό. Παράλληλα διαθέτει σημαντικές μεταποιητικές μονάδες, καθώς και δραστηριότητα στο εμπόριο και τον τουρισμό. Για πολλές δεκαετίες, η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν: τον καπνό, τόσο ως πρωτογενή παραγωγή όσο και ως μεταποιητική δραστηριότητα. Κατά την επίσκεψή σας στην παλιά πόλη θα διαπιστώσατε πως πολλά από τα ιστορικά κτήρια υπήρξαν κατοικίες καπνεμπόρων και καπναποθήκες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ιστορία και η ταυτότητα αυτού του τόπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον καπνό.

Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του καπνού στον τόπο αυτό υπήρξε και παραμένει αναμφίβολα η ΣΕΚΕ Α.Ε., μια συνεταιριστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1947 και η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη στήριξη των καπνοπαραγωγών όλης της χώρας, και ιδιαίτερα της Ξάνθης, καθώς και των καπνεργατών και των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Συμβάλλει, όμως, και στην ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας αποδεικνύοντας στην πράξη τις τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές των σύγχρονων συνεταιρισμών. Απόψε, είναι μαζί μας οι διοικήσεις κορυφαίων και καταξιωμένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων της χώρας: της Πίνδος, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου, της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισμών, της ΕΑΣ Καβάλας, της ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και της SYNDEA.

Σήμερα, ο Όμιλος ΣΕΚΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχειρηματική οντότητα στον τομέα του καπνού στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Ο Όμιλος ΣΕΚΕ εξάγει καπνά σε περισσότερες από 30 χώρες και συνεργάζεται με όλες τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής τσιγάρων. Διακινεί ετησίως περισσότερα από 15 εκατομμύρια κιλά καπνού, απασχολεί πάνω από 1.500 εργαζόμενους στις χώρες όπου δραστηριοποιείται και συνεργάζεται με περισσότερους από 11.000 καπνοπαραγωγούς. Παράλληλα, αναπτύσσει σημαντικά προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας που καλύπτουν τομείς όπως η προστασία των εργαζομένων και των καπνοπαραγωγών, η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αποτροπή της παιδικής εργασίας και πολλές ακόμη κοινωνικές δράσεις. Πέραν του καπνού, η ΣΕΚΕ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με επιτυχία και στον τομέα της εμπορίας και τυποποίησης ποιοτικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων, όπως το ελληνικό μέλι, ο χυμός ροδιού και το ελληνικό ελαιόλαδο, προϊόντα που διατίθενται με επιτυχία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Προσβλέπουμε και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε μια συνεργασία με την Κίνα, ώστε και οι πολίτες της χώρας σας να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να εντάξουν στη διατροφή τους προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές. Με την ελπίδα και την ευχή ότι η σημερινή σας επίσκεψη θα αποτελέσει την αρχή για μια νέα καρποφόρα περίοδο στη συνεργασία μας, σας καλωσορίζω, κ. Πρέσβυ, στη Θράκη.

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26 Upd: 23:06

«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέοι τριγμοί 14.05.26

Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική 14.05.26

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Θερμό επεισόδιο 15.05.26

Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Αεροπορικό δυστύχημα 14.05.26

Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Ονειρικές τοιχογραφίες 14.05.26

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τι προτείνουν 14.05.26

Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Κόσμος 14.05.26

Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26 Upd: 23:06

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Κόσμος 14.05.26

Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

