Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 14 Μαΐου 2026, 18:20

Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
“Competence hangover”: Μια σοβαρή αλλά λιγότερο γνωστή μορφή burnout

«Συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» βλέπουν στη Χαριλάου Τρικούπη, υπογραμμίζοντας ότι τόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο Παύλος Μαρινάκης εξυπηρετούν πολιτικά μία συγκεκριμένη στρατηγική. Μάλιστα, καταγγέλλουν ότι αυτή η στρατηγική αποτελεί και κεντρική κατεύθυνση του Μεγάρου Μαξίμου.

Στο ΠΑΣΟΚ περιγράφουν μια οργανωμένη επικοινωνιακή στρατηγική από την κυβέρνηση και βλέπουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να «χτυπήσει» με συντονισμένο τρόπο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως σχολιάζουν κομματικές πηγές, «ο μηχανισμός της ΝΔ με φερέφωνα και “ηχεία” που πολλαπλασιάζει τη λάσπη του» επιχειρεί να πλήξει ένα «από τα βασικά πλεονεκτήματα του Νίκου Ανδρουλάκη: την ηθική του υπόσταση».

Η επιλογή, δε, να απαντήσουν από το ΠΑΣΟΚ με τόσο σκληρές ανακοινώσεις δεν είναι τυχαία.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, σε σχετική ανακοίνωση χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, που επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πάντως, αναμένεται να απαντήσει σε όλες τις κατηγορίες των κυβερνητικών στελεχών στην τηλεοπτική συνέντευξη που θα δώσει απόψε στον σταθμό Action24.

Tα focus group

Στελέχη του Κινήματος καταλογίζουν στο γαλάζιο στρατόπεδο και τους επικοινωνιακούς του βραχίονες ότι επιδιώκουν να πλήξουν ηθικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι οι μετρήσεις και τα focus group δείχνουν ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν στον κ. Ανδρουλάκη ότι είναι ηθικά ακέραιος. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το Μαξίμου, που επισκιάζεται από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, επιδιώκει να επενδύσει στην τοξικότητα με σκοπό να δημιουργήσει την εικόνα ότι «όλοι είναι ίδιοι».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ανανεωθεί, έχει πρόγραμμα και έχει αρχηγό χωρίς βαρίδια στις τσέπες του. Αυτό δεν μπορούν να συγχωρήσουν στον Ανδρουλάκη και γι’ αυτό προσπαθούν να τον λερώσουν» σημειώνουν κομματικές πηγές στο in.

Η ανάγνωση αυτή αποτελεί την κεντρική εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη για τη συγκυρία. Στο ίδιο μήκος κύματος, αναφέρουν ότι «δεν θα μπλέκουμε τα πορτοκάλια με τα μήλα προκειμένου να διασωθεί μία κυβέρνηση χωρίς κανένα ηθικό πλεονέκτημα». Αντιστρέφουν τις κατηγορίες, λέγοντας ότι το ανήθικο είναι οι απευθείας αναθέσεις των εκατομμυρίων και οι αδιαφανείς διαδικασίες για τις οποίες η κυβέρνηση έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο ουκ ολίγες φορές.

Το ακίνητο στην Κρήτη

Απέναντι στις καταγγελίες, το ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι δεν υπάρχουν λεφτά που απεκρύβησαν, ούτε προκύπτει κάτι μεμπτό. Διερωτώνται με καυστικό τρόπο εάν είναι ανήθικο κάποιος να νοικιάζει ένα ακίνητο. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί ανακαίνισης, ξεκαθαρίζουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης ουδέποτε πήρε χρήματα από το δημόσιο για ανακαίνιση.

Την ίδια ώρα, «καρφώνουν» τη ΝΔ, λέγοντας ότι τα περί ηθικού και νόμιμου αφορούσαν κατά το παρελθόν γαλάζια στελέχη, που το όνομά τους είχε εμπλακεί σε υποθέσεις offshore και όχι σε νόμιμη ενοικίαση ενός ακινήτου.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, πρόκειται για ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, στο οποίο μόνο το 20% είναι στην κυριότητα του προέδρου του κόμματος. Μισθώθηκε μετά από νόμιμους διαγωνισμούς στους οποίους υπήρχαν και άλλες προσφορές. Συγκεκριμένα, το 2004 ενοικιάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Στη συνέχεια η υπηρεσία αυτή το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία.

Το 2010, όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση, το ακίνητο ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο μετά από νέο διαγωνισμό με 8 προσφορές. Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 υπήρξε παράταση του μισθώματος. Και οι δύο νομικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν επί ημερών ΝΔ.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς του κ. Ανδρουλάκη στο εξωτερικό, από το ΠΑΣΟΚ απαντούν ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί άνοιξαν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Πρόκειται για δηλωμένους λογαριασμούς επί μία δεκαετία, ενώ η κίνησή τους είναι δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «οδηγούς» Βιοχάλκο και τράπεζες η άνοδος

“Competence hangover”: Μια σοβαρή αλλά λιγότερο γνωστή μορφή burnout

Στενά του Ορμούζ: Οι ροές πετρελαίου αυξάνονται, και άλλα τάνκερ αποχωρούν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέοι τριγμοί 14.05.26

Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική 14.05.26

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
Πολιτική 14.05.26

Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έτοιμη να καλέσει Τζαβέλλα-Δεμίρη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής- Κατέθεσε σχετικό αίτημα και το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Με βάση τον κανονισμό της Βουλής για να υποχρεωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής να καλέσει τα προτεινόμενα από τα κόμματα πρόσωπα θα πρέπει το σχετικό αίτημα να κατατεθεί από τα 2/5 του συνόλου των μελών της Επιτροπής. 

Περιστέρι: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα τρώγλη – «Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση»
Ελλάδα 14.05.26

Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα - Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο Περιστέρι υποσιτισμένα και δεν πήγαιναν σχολείο

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
On Field 14.05.26

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
«Της χρωστάω» 14.05.26

Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 14.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης Betsson για το Game 1 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – Το κόλπο με 19.610 εικονικές φυσικοθεραπείας
Ελλάδα 14.05.26

Συνελήφθη γνωστός φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά και δύο ορθοπεδικοί ιατροί - Σύμφωνα με την Αστυνομία η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
On Field 14.05.26

Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Βάιος Μπαλάφας
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι
Dos and Don'ts 14.05.26

Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης και αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νετανιάχου μηνύει τους New York Times – Ισχυρίζεται ότι εξισώνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τη Χαμάς
Πόλεμος στη Γάζα 14.05.26

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ άρθρο των New York Times, αναφορικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μηνύει την εφημερίδα και τον αρθρογράφο της.

Διπλό σκάνδαλο Λανουά: Όρισε Γεωργιανούς στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, φέρνει Ιταλούς για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ούτε προσχήματα ο Λανουά, ο οποίος έκανε επιλογές που προκαλούν για τα καθοριστικά παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League

Τραμπ – Σι: Τακτική ανακωχή στο Πεκίνο με φόντο την Ταϊβάν και τον παγκόσμιο έλεγχο των σπάνιων γαιών
Κόσμος 14.05.26

Από την ενεργειακή ασφάλεια του Ορμούζ μέχρι τον έλεγχο των κρίσιμων ορυκτών, η σύνοδος Τραμπ-Σι επανασχεδιάζει τις ισορροπίες των δύο υπερδυνάμεων σε μια προσπάθεια αποφυγής της ολοκληρωτικής ρήξης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρήτη: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 28χρονης που την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της
Ελλάδα 14.05.26

Ο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε χθες προφυλακιστέος - Επιμένει ότι ο σοβαρότατος τραυματισμός της γυναίκας του, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Αρνείται πως την χτύπησε και την παρέσυρε με το βανάκι του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό
Πλήρης αποκλεισμός 14.05.26

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν τη νύχτα στην Κούβα, καθώς τα μπλακ-άουτ στη χώρα διαρκούν έω2 22 ώρες την ημέρα, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Αβάνα αρνείται τη βοήθειά τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο Μπενίτεθ σε ντοκιμαντέρ για το Champions League της Λίβερπουλ το 2005 (vid)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο εξιστορεί την ιστορική πορεία της Λίβερπουλ μέχρι την κατάκτηση του Champions League το 2005.

Άνω Λιόσια: Επίθεση με πέτρες και ξύλα σε ομάδα ΔΙΑΣ που καταδίωκε ύποπτο ΙΧ – Δάγκωσαν αστυνομικό
Ελλάδα 14.05.26

Όταν το αστυνομικοί έφτασαν κοντά σε οικισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια περίπου 80 άτομα τους επιτέθηκαν με συνέπεια να τραυματιστεί ένας αστυνομικός από πέτρες και δαγκωματιές

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

