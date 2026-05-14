Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη

«Συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» βλέπουν στη Χαριλάου Τρικούπη, υπογραμμίζοντας ότι τόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο Παύλος Μαρινάκης εξυπηρετούν πολιτικά μία συγκεκριμένη στρατηγική. Μάλιστα, καταγγέλλουν ότι αυτή η στρατηγική αποτελεί και κεντρική κατεύθυνση του Μεγάρου Μαξίμου.

Στο ΠΑΣΟΚ περιγράφουν μια οργανωμένη επικοινωνιακή στρατηγική από την κυβέρνηση και βλέπουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να «χτυπήσει» με συντονισμένο τρόπο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως σχολιάζουν κομματικές πηγές, «ο μηχανισμός της ΝΔ με φερέφωνα και “ηχεία” που πολλαπλασιάζει τη λάσπη του» επιχειρεί να πλήξει ένα «από τα βασικά πλεονεκτήματα του Νίκου Ανδρουλάκη: την ηθική του υπόσταση».

Η επιλογή, δε, να απαντήσουν από το ΠΑΣΟΚ με τόσο σκληρές ανακοινώσεις δεν είναι τυχαία.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, σε σχετική ανακοίνωση χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, που επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πάντως, αναμένεται να απαντήσει σε όλες τις κατηγορίες των κυβερνητικών στελεχών στην τηλεοπτική συνέντευξη που θα δώσει απόψε στον σταθμό Action24.

Tα focus group

Στελέχη του Κινήματος καταλογίζουν στο γαλάζιο στρατόπεδο και τους επικοινωνιακούς του βραχίονες ότι επιδιώκουν να πλήξουν ηθικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι οι μετρήσεις και τα focus group δείχνουν ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν στον κ. Ανδρουλάκη ότι είναι ηθικά ακέραιος. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το Μαξίμου, που επισκιάζεται από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, επιδιώκει να επενδύσει στην τοξικότητα με σκοπό να δημιουργήσει την εικόνα ότι «όλοι είναι ίδιοι».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ανανεωθεί, έχει πρόγραμμα και έχει αρχηγό χωρίς βαρίδια στις τσέπες του. Αυτό δεν μπορούν να συγχωρήσουν στον Ανδρουλάκη και γι’ αυτό προσπαθούν να τον λερώσουν» σημειώνουν κομματικές πηγές στο in.

Η ανάγνωση αυτή αποτελεί την κεντρική εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη για τη συγκυρία. Στο ίδιο μήκος κύματος, αναφέρουν ότι «δεν θα μπλέκουμε τα πορτοκάλια με τα μήλα προκειμένου να διασωθεί μία κυβέρνηση χωρίς κανένα ηθικό πλεονέκτημα». Αντιστρέφουν τις κατηγορίες, λέγοντας ότι το ανήθικο είναι οι απευθείας αναθέσεις των εκατομμυρίων και οι αδιαφανείς διαδικασίες για τις οποίες η κυβέρνηση έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο ουκ ολίγες φορές.

Το ακίνητο στην Κρήτη

Απέναντι στις καταγγελίες, το ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι δεν υπάρχουν λεφτά που απεκρύβησαν, ούτε προκύπτει κάτι μεμπτό. Διερωτώνται με καυστικό τρόπο εάν είναι ανήθικο κάποιος να νοικιάζει ένα ακίνητο. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί ανακαίνισης, ξεκαθαρίζουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης ουδέποτε πήρε χρήματα από το δημόσιο για ανακαίνιση.

Την ίδια ώρα, «καρφώνουν» τη ΝΔ, λέγοντας ότι τα περί ηθικού και νόμιμου αφορούσαν κατά το παρελθόν γαλάζια στελέχη, που το όνομά τους είχε εμπλακεί σε υποθέσεις offshore και όχι σε νόμιμη ενοικίαση ενός ακινήτου.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, πρόκειται για ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, στο οποίο μόνο το 20% είναι στην κυριότητα του προέδρου του κόμματος. Μισθώθηκε μετά από νόμιμους διαγωνισμούς στους οποίους υπήρχαν και άλλες προσφορές. Συγκεκριμένα, το 2004 ενοικιάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Στη συνέχεια η υπηρεσία αυτή το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία.

Το 2010, όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση, το ακίνητο ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο μετά από νέο διαγωνισμό με 8 προσφορές. Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 υπήρξε παράταση του μισθώματος. Και οι δύο νομικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν επί ημερών ΝΔ.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς του κ. Ανδρουλάκη στο εξωτερικό, από το ΠΑΣΟΚ απαντούν ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί άνοιξαν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Πρόκειται για δηλωμένους λογαριασμούς επί μία δεκαετία, ενώ η κίνησή τους είναι δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη.