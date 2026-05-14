Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Culture Live 14 Μαΐου 2026, 20:40

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Για κάθε παρατεταμένο χειροκρότημα στις Κάννες, υπάρχει πάντα μια βίαιη αντίδραση που παραμονεύει στη γωνία.

Γεμάτη απο αποδοκιμασίες, διαμαρτυρίες, ομηρικούς καυγάδες και καταστροφές που καθόρισαν καριέρες το Φεστιβάλ επιβεβαιώνει πως η λάμψη, η καθιέρωση και η έβδομη τέχνη συχνά συνοδεύονται από χάος.

Με τη φετινή διοργάνωση να έχει ήδη σηκώσει την αυλαία της, ο The Guardian απαριθμεί τις στιγμές που η Κρουαζές έχασε την ψυχραιμία της.

Μια αντίστροφη μέτρηση από το 20 έως το απόλυτο νούμερο ένα σκάνδαλο που άλλαξε τον θεσμό για πάντα, αυτές είναι οι Κάννες του σοκ.

20. Το Flatgate και η απαγόρευση σε ακρωτηριασμένη δημιουργό το 2015

Το Φεστιβάλ δέχτηκε σφοδρή κριτική όταν η ασφάλεια απαγόρευσε την είσοδο σε γυναίκες που φορούσαν flat παπούτσια αντί για τακούνια.

Το σκάνδαλο πήρε διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι ανάμεσά τους ήταν και η παραγωγός Βαλέρια Ρίχτερ, η οποία έχει ακρωτηριασμένο μέρος του ποδιού της.

Έκτοτε ο ενδυματολογικός κώδικας στις Κάννες έχει αλλάξει.

19. Το μεσαίο δάχτυλο του Κουέντιν Ταραντίνο το 1994

Κατά τη βράβευση του Pulp Fiction με τον Χρυσό Φοίνικα, μια γυναίκα από το κοινό ούρλιαζε «Τι σκουπίδι!».

Ο Ταραντίνο, αντί να την αγνοήσει, της έδειξε το μεσαίο δάχτυλο ενώ κρατούσε το βραβείο του.

18. Το μποϊκοτάζ στην Ιζαμπέλ Ατζανί το 1983

Όταν η Ατζανί αρνήθηκε να παρευρεθεί στο παραδοσιακό photocall, οι φωτογράφοι αποφάσισαν να την εκδικηθούν.

Όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί, όλοι άφησαν τις κάμερες κάτω και της γύρισαν την πλάτη σε πλήρη σιωπή.

17. Η εξοργιστική αποδοκιμασία για τον Χρυσό Φοίνικα του 2011

Η ταινία του Τέρενς Μάλικ Το Δέντρο Της Ζωής πέρασε στα χρονικά του φεστιβάλ ως μια από τις πλέον διχαστικές.

Στην πρώτη προβολή για τους κριτικούς, οι αποδοκιμασίες ήταν εκκωφαντικές λόγω του αργού ρυθμού της, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να κερδίσει τελικά το μεγάλο βραβείο.

16. Οι ασυναρτησίες της Σοφί Μαρσό το 1999

Η αγαπημένη ηθοποιός των Γάλλων ανέβηκε στη σκηνή για να παραδώσει ένα βραβείο και ξεκίνησε έναν παραληρηματικό λόγο που δεν έβγαζε νόημα.

Το κοινό άρχισε να τη γιουχάρει μέχρι που η Κρίστιν Σκοτ Τόμας την διέκοψε από οίκτο.

15. Η μεγάλη ληστεία κοσμημάτων το 2013

Μέσα στην καρδιά του Φεστιβάλ, κλάπηκαν κοσμήματα Chopard αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Λίγο αργότερα, ένας ληστής μπήκε στο ξενοδοχείο Κάρλτον και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 89 εκατομμυρίων λιρών, στη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της Γαλλίας.

14. Μαζικές λιποθυμίες για το βιασμό της Μόνικα Μπελούτσι το 2002

Η 9λεπτη σκηνή βιασμού της Μόνικα Μπελούτσι στην ταινία Μη Αναστρέψιμος (Irréversible) του Γκασπάρ Νοέ προκάλεσε 250 αποχωρήσεις από την αίθουσα.

20 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια καθώς λιποθύμησαν από το σοκ και την ένταση της προβολής.

13. Επικός καυγάς στο κόκκινο χαλί το 2024

Η Κέλι Ρόουλαντ συγκρούστηκε έντονα με μια υπάλληλο της ασφάλειας στο κόκκινο χαλί που προσπαθούσε να την επισπεύσει.

Η Ρόουλαντ φάνηκε να της φωνάζει «Μη μου μιλάς έτσι, δεν είσαι η μητέρα μου», σε ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral.

12. Μαλλιοτράβηγμα και φτύσιμο σκηνοθέτη σε δημοσιογράφο το 2023

Λίγο πριν ανοίξει το Φεστιβάλ με την ταινία της Jeanne du Barry, η σκηνοθέτιδα Μαϊγουέν είχε φροντίσει να κάνει ντόρο.

Η σκηνοθέτιδα επιτέθηκε στον δημοσιογράφο Εντουί Πλενέλ της ιστοσελίδας Mediapart σε εστιατόριο, τραβώντας του τα μαλλιά και φτύνοντάς τον στο πρόσωπο.

Η οργή της Μαϊγουέν πήγαζε από τις έρευνες που είχε δημοσιεύσει σχετικά με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του γιου της, τον σκηνοθέτη Λικ Μπεσόν.

Το Mediapart ήταν το μέσο που ανέδειξε τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Μπεσόν (οι οποίες τελικά μπήκαν στο αρχείο από τη γαλλική δικαιοσύνη).

Η Μαϊγουέν ένιωσε ότι το site παραβίασε την ιδιωτική της ζωή και την οικογενειακή της ηρεμία, στοχοποιώντας τον άνθρωπο με τον οποίο διατηρούσε ακόμα στενούς δεσμούς.

11. H αποδοκιμασία του Μορίς Πιαλά το 1987

Όταν ανακοινώθηκε ότι κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα για το Κάτω από τον Ήλιο του Σατανά, το κοινό στις Κάννες άρχισε να τον γιουχάρει άγρια.

Ο Πιαλά σήκωσε τη γροθιά του και απάντησε από το μικρόφωνο: «Αν δεν σας αρέσω εγώ, δεν μου αρέσετε ούτε εσείς!»

10. Απαγορεύονται τα βρέφη του 2019

Η σκηνοθέτιδα Γκρέτα Μπελαμασίνα εκδιώχθηκε από το Φεστιβάλ επειδή προσπάθησε να μπει με τον 4 μηνών γιο της.

Οι υπεύθυνοι της ζήτησαν να αγοράσει πάσο 260 λιρών για το μωρό, το οποίο θα χρειαζόταν 48 ώρες για να εγκριθεί.

9. Το ρόπαλο του Σπάικ Λι για τον Βιμ Βέντερς τo 1989

@moviesbabyyyyy Spike Lee had a Louisville Slugger with Wim Wenders name on it after Do The Right Thing shockingly lost the Palme d’Or to Sex, Lies, and Videotape at the Cannes Film Festival in 1989 despite widespread critical acclaim and audience enthusiasm. Wenders, the director of Paris, Texas and Wings of Desire, was the Jury President that year and Lee heard from jury members Sally Field and Héctor Babenco that Wenders was directly opposed to Do The Right Thing winning the Palme because, in part, he felt that protagonist Mookie (portrayed by Lee) was “unheroic.” Do The Right Thing ended up winning nothing at Cannes that year and was also snubbed at the Oscars, receiving only two nominations for Best Screenplay and Best Supporting Actor (Danny Aiello). It lost both. Driving Miss Daisy ended up winning Best Picture that year and Oliver Stone won Best Director for Born on the Fourth of July. In a 2021 critics poll conducted by World of Reel, Do The Right Thing was selected as the Best Movie of the 1980s. #movies #movie #cannes #moviehistory #spikelee #wimwenders ♬ original sound – Movies Babyyyyy

Όταν η ταινία Κάνε το Σωστό έχασε τον Χρυσό Φοίνικα από το Σεξ, Ψέματα και Βιντεοταινίες, ο Σπάικ Λι έγινε έξαλλος.

Ο σκηνοθέτης είπε πως ο πρόεδρος της επιτροπής Βιμ Βέντερς «πρέπει να προσέχει». «’Εχω ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ που γράφει το όνομά του πάνω πρόσθεσε.

8. Topless και σπασμένα κόκαλα το 1954

Η νεαρή ηθοποιός Σιμόν Σίλβα θέλησε να κλέψει την παράσταση βγάζοντας το top της κατά τη διάρκεια φωτογράφισης με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ.

Στον πανικό που ακολούθησε από τους φωτογράφους που προσπαθούσαν να βγάλουν το πλάνο, δύο άνθρωποι κατέληξαν με σπασμένα μέλη.

7. Γέλια εις βάρος του Σον Πεν το 2016

Η ταινία του Σον Πεν The Last Face, μια ερωτική ιστορία στο φόντο του πολέμου στην Αφρική ήταν τόσο «εκτός τόπου και χρόνου» που το κοινό ξέσπασε σε γέλια κατά τη διάρκεια της προβολής.

Οι κριτικές ήταν οι χειρότερες που έχουν γραφτεί ποτέ για δημιουργό στις Κάννες.

6. Νεκρά περιστέρια ως marketing το 2001

Για την προώθηση της ταινίας 24 Hour Party People, η παραγωγή αποφάσισε να αναπαραστήσει μια σκηνή με νεκρά περιστέρια.

Τα ψεύτικα πουλιά ήταν τόσο ρεαλιστικά που όταν «εισέβαλαν» σε εστιατόριο όπου δειπνούσαν στελέχη της βιομηχανίας, προκλήθηκε πανικός, με την ασφάλεια να απειλεί τους δημιουργούς της ταινίας με σπρέι πιπεριού.

Φήμες λένε πως οι αδελφοί Κοέν που βρέθηκαν στο εστιατόριο απόλαυσαν το stunt γελώντας μέχρι δακρύων.

5. Στοματικό σεξ της Κλοέ Σεβινί στον Βίνσεντ Γκάλο το 2003

Η ταινία του Βίνσεντ Γκάλο The Brown Bunny περιείχε μια σκηνή μη προσομοιωμένου στοματικού έρωτα με την Κλόι Σεβινί με το κοινό να τρολάρει το δημιουργό.

Ο κριτικός Ρότζερ Έμπερτ την αποκάλεσε «τη χειρότερη ταινία στην ιστορία των Καννών», με τον Γκάλο να του απαντάει με κατάρες και προσωπικές προσβολές.

4. Η διαμαρτυρία των 82 γυναικών το 2018

Στην εποχή του #MeToo, 82 γυναίκες της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων των Κέιτ Μπλάνσετ και Κρίστεν Στιούαρτ) στάθηκαν στο κόκκινο χαλί.

Ο αριθμός 82 συμβόλιζε τις ελάχιστες γυναίκες σκηνοθέτιδες που έχουν τιμηθεί στην ιστορία των Καννών, έναντι των 1.688 ανδρών.

3. Εμετός και ξύλο στο Μεγάλο Φαγοπότι το 1973

Η ταινία του Μάρκο Φερέρι La Grande Bouffe για μια παρέα που αποφασίζει να φάει μέχρι θανάτου ήταν τόσο αποκρουστική που η πρόεδρος της επιτροπής, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, φέρεται να έκανε εμετό.

Μετά την προβολή, ένας κριτικός επιτέθηκε στον σκηνοθέτη και οι δυο τους κατέληξαν να παλεύουν στο πάτωμα.

2. Ο Μάης του ’68 και η διακοπή του Φεστιβάλ

Εν μέσω των φοιτητικών εξεγέρσεων στη Γαλλία, θρύλοι όπως ο Φρανσουά Τρυφό και ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ εισέβαλαν στις αίθουσες για να σταματήσουν τις προβολές και απαίτησαν τη διακοπή του Φεστιβάλ σε ένδειξη αλληλεγγύης καθώς ο θεσμός δεν μπορούσε (και δεν έπρεπε) να μείνει σιωπηλός στο κύμα κοινωνικής αναταραχής που σάρωσε τη Γαλλία τον Μάιο του 1968.

Οι σκηνοθέτες υποστήριξαν ότι ένα φανταχτερό φεστιβάλ κινηματογράφου θα φαινόταν εκτός πραγματικότητας στο πλαίσιο των φοιτητικών διαμαρτυριών και της αστυνομικής βίας.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής παραιτήθηκαν, οι σκηνοθέτες απέσυραν τις ταινίες τους και ο Κάρλος Σάουρα και η Τζεραλντίν Τσάπλιν ήθελαν τόσο απεγνωσμένα να εμποδίσουν την προβολή της ταινίας τους Peppermint Frappé που κρατήθηκαν από τις κουρτίνες του κινηματογράφου σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι Κάννες τελικά έριξαν αυλαία πέντε ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή του Φεστιβάλ, χωρίς να απονεμηθούν βραβεία.

1. Ο Λαρς φον Τρίερ ένιωσε συμπάθεια για τον Χίτλερ το 2011

Στην πρώτη θέση δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά το περιστατικό με τον Λαρς Φον Τρίερ και η ατάκα του για τον Χίτλερ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ταινία του Melancholia, ο Λαρς φον Τρίερ έκανε μια σειρά από βαθιά αμφιλεγόμενες δηλώσεις.

Η φράση του «Καταλαβαίνω τον Χίτλερ» ήταν αυτή που αναπαράχθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ακόμη και αν και ο σκηνοθέτης ανέφερε επίσης ότι – αφού νόμιζε ότι ήταν Εβραίος – «ανακάλυψε ότι ήμουν στην πραγματικότητα Ναζί, κάτι που μου έδωσε και κάποια ευχαρίστηση».

Δεν ήταν απλώς το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία των Καννών, αλλά και μια από τις πιο παράξενες πρωτοβουλίες αυτοπυρπόλησης σε πολιτιστικό θεσμό στην ιστορία.

Ακόμη και σήμερα, 15 χρόνια μετά την εμφάνισή του, η θέαση της συνέντευξης δεν μπορεί παρά να σου προκαλέσει ακραίο οίκτο για την πρωταγωνίστρια του Κίρστεν Ντανστ, που κάθεται δίπλα του, θέλοντας προφανώς να είναι οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί.

Το Φεστιβάλ τον ανακήρυξε αμέσως persona non grata, εξορίζοντάς τον για χρόνια από τις Κάννες.

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη
Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

