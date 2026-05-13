Stoiximan GBL: Εκκίνηση στα play-off για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Κολοσσό
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου (13/5, 17:00), με στόχο το πρώτο βήμα στα προημιτελικά της Stoiximan GBL.
- Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
- Τρίτο περιστατικό καραντίνας για χανταϊό στην Ιταλία - Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
- Ο Τραμπ αναρτά χάρτη με τη Βενεζουέλα ως 51η Πολιτεία των ΗΠΑ (εικόνα)
- Υποχωρεί η θερμοκρασία την Τετάρτη - Πού θα βρέξει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ (13/5, 17:00), για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών της Stoiximan GBL.
Σχεδόν μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ραντεβού του Final-4 της Αθήνας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν την ευκαιρία να… κάνουν προθέρμανση πριν τα τελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες και μετά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού στο φαληρικό στάδιο, οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για το δεύτερο ματς στη Ρόδο (16/5, 16:15).
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε αήττητη τη regular season στο πρωτάθλημα και θέλει σήμερα (13/5) το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.
Υπενθυμίζεται ότι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ είναι εκτός λίστας ξένων του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα.
Όποια ομάδα προκριθεί διασταυρώνεται με το ζευγάρι ΑΕΚ – Άρης Betsson.
- Stoiximan GBL: Εκκίνηση στα play-off για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Κολοσσό
- Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
- Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός για μια θέση στο Final-4 της Αθήνας
- «Στη λίστα της Μάντσεστερ Σίτι ο Μαρέσκα αν φύγει ο Γκουαρντιόλα» (pic)
- Ροντινέι: «Θα δώσω και τη ζωή μου για τον Ολυμπιακό»
- Πέθανε ο Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 ετών
- Η Μπέτις «σφράγισε» το εισιτήριο για το Champions League (2-1)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις