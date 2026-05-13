Stoiximan GBL: Εκκίνηση στα play-off για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Κολοσσό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ (13/5, 17:00), για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Σχεδόν μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ραντεβού του Final-4 της Αθήνας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν την ευκαιρία να… κάνουν προθέρμανση πριν τα τελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες και μετά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού στο φαληρικό στάδιο, οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για το δεύτερο ματς στη Ρόδο (16/5, 16:15).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε αήττητη τη regular season στο πρωτάθλημα και θέλει σήμερα (13/5) το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Υπενθυμίζεται ότι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ είναι εκτός λίστας ξένων του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα.

Όποια ομάδα προκριθεί διασταυρώνεται με το ζευγάρι ΑΕΚ – Άρης Betsson.