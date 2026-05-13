Γιατί έμεινε εκτός ο Βεζένκοφ από το παιχνίδι με τον Κολοσσό
Χωρίς τον Σάσα Βεζένκοφ αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι των playoffs της Stoiximan GBL απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.
Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των playoffs της Stoiximan GBL με το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ και μετράει αντίστροφα για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με 11 παίκτες καθώς εκτός έμειναν οι Σάσα Βεζένκοφ, Ντόντα Χολ και Εβάν Φουρνιέ.
Όσον αφορά τον Βεζένκοφ, που αναδείχθηκε MVP της φετινής κανονικής διάρκειας στη EuroLeague, ένιωσε ένα σφίξιμο στο δεξί πόδι και επιλέχθηκε να προφυλαχθεί, ώστε να μην αποκομίσει κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα.
Η κατάσταση του Βεζένκοφ δεν εμπνέει ανησυχία και το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί κανονικά στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο (16/5, 14:00), αλλά ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ που είναι προγραμματισμένο να γίνει το τριήμερο 22-24 Μαϊου.
Βράβευσε την πρωταθλήτρια ομάδα Εφήβων ο Παπανικολάου
Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ βράβευσε, μέσω του Κώστα Παπανικολάου, την ομάδα Εφήβων που κατάκτησε το πρωτάθλημα στην κατηγορία της.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τίμησε δια χειρός Κώστα Παπανικολάου τους «ερυθρόλευκους» Έφηβους Πρωταθλητές Ελλάδος!
Στην αναμνηστική φωτογραφία ήταν σύσσωμη η ανδρική ομάδα, καθώς και ο κόουτς, Γιώργος Μπαρτζώκας!
Ευχόμαστε στους Πρωταθλητές μας υγεία και πολλές επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους!»
