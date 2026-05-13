Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Μαΐου 2026, 19:03

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα

Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Στράτος Ιωακείμ
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρώσει τους στόχους σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης με τα μέχρι τώρα μηνύματα να μην είναι ενθαρρυντικά καθώς η χώρα μας βρίσκεται στην 7η θέση από το τέλος αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη προθεσμία έως τον Σεπτέμβριο για την εκπλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η χώρα υστερεί σημαντικά στην πραγματική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων

Τα στοιχεία δείχνουν πως συνολικά έως και το 2025 έχει διανεμηθεί σε τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων στην Ελλάδα, έναντι του 62,8% κατά μέσο ανά την ΕΕ.

Οι προτεραιότητες

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από συγκεκριμένους άξονες που αντανακλούν τις προτεραιότητες της ΕΕ, αλλά και τις εγχώριες ανάγκες:

  • Πράσινη μετάβαση: Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (π.χ. προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ»), ηλεκτροκίνηση και προστασία της βιοποικιλότητας.
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών (Gov.gr), ενίσχυση της συνδεσιμότητας (5G, οπτικές ίνες) και ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.
  • Απασχόληση, δεξιότητες & κοινωνική συνοχή: Προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυση του συστήματος υγείας και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.
  • Ιδιωτικές επενδύσεις & θεσμικός μετασχηματισμός: Φορολογικές μεταρρυθμίσεις, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, δικαιοσύνη και παροχή χαμηλότοκων δανείων για ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια.

Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανάγκη να υπάρξει επιτάχυνση για το Ταμείο Ανάκαμψης

Με τον κίνδυνο να χαθούν κονδύλια η ελληνική κυβέρνηση καλείται να πατήσει γκάζι στα τελευταία μέτρα της κούρσας διεκδικώντας στο τέλος της διαδρομής ένα πακέτο αξίας περίπου 36 δισ. ευρώ (18 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 18 δισ. ευρώ σε δάνεια). Από το ποσό αυτό το ήμισυ των χρημάτων είναι επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα δάνεια.

Τα νεότερα στοιχεία από την εκταμίευση και απορρόφηση των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) δημοσίευσε η Eurostat. Η Ελλάδα εμφανίζεται να κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά αισθητά χαμηλότερα στην πραγματική αξιοποίηση των κονδυλίων.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, για την περίοδο 2020-2025, η χώρα μας είχε λάβει το 66,1% των συνολικών πόρων που της αναλογούν μέσω του RRF, ποσοστό οριακά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που διαμορφώθηκε στο 66%. Ωστόσο, η χρήση των κονδυλίων έφτασε μόλις στο 48,8%, σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 63,4%.

Μήνας – ορόσημο ο Σεπτέμβριος

Αναλύοντας τα δεδομένα, η Ελλάδα καταφέρνει να εξασφαλίσει ικανοποιητική ροή ευρωπαϊκών κεφαλαίων, όμως η μετατροπή των χρηματοδοτήσεων σε ώριμα έργα και πραγματικές δαπάνες καθυστερεί σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ (και η Ελλάδα) θα πρέπει να καταθέσουν τα αιτήματά τους για τα αδιάθετα ποσά έως τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εκταμιεύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι με το ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές «ενέσεις» για την ελληνική οικονομία, τις τελευταίες δεκαετίες.

Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

Το «καμπανάκι» κινδύνου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να θυμίσουμε το «καμπανάκι» κινδύνου που έκρουσε προ ολίγων μηνών το Ελεγκτικό Συνέδριο προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης όχι λόγω οικονομικής αδυναμίας, αλλά λόγω διοικητικών παραλείψεων. Η έκθεση έριχνε φως σε ένα σύστημα γεμάτο θεσμικά κενά και καθυστερήσεις, που απειλούν την επίτευξη των στόχων απορρόφησης.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι διαδικασίες παρακολούθησης των έργων δεν εξασφαλίζουν έγκαιρο εντοπισμό των καθυστερήσεων στην υλοποίηση τους, ενώ ταυτόχρονα λείπουν κρίσιμα εργαλεία, καθυστερούν οι ενημερώσεις για την πορεία των έργων, ενώ οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει με αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου έργων, μεταφέροντας πόρους προς έργα με υψηλότερη ωριμότητα, όπως η ψηφιακή μετάβαση, τα ενεργειακά δίκτυα και οι πράσινες επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

