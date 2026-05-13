newspaper
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Μαΐου 2026, 08:12

Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών

Το νέο σύστημα Hellenic Digital Borders επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για το οριστικό «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Δορυφόρους, κάμερες και ψηφιακούς ανιχνευτές επιστρατεύει η ΑΑΔΕ προκειμένου να «χτυπήσει» το λαθρεμπόριο που αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές πληγές για τα δημόσια έσοδα.

Το σύστημα στοχεύει στον εντοπισμό και την αποτροπή παράνομων πρακτικών που σχετίζονται κυρίως με τη διακίνηση καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, αλλά και αδήλωτων ή παραποιημένων εμπορευμάτων.

Η λειτουργία του βασίζεται σε συνδυασμό τεχνολογικών εργαλείων τα οποία διασυνδέονται σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα

Έλεγχοι για λαθρεμπόριο

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εγκαθίσταται νέο Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων σε 24 τελωνεία και κρίσιμα σημεία τελωνειακού ελέγχου, στις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι κυριότεροι συνοριακοί σταθμοί, όπως η Κακαβιά, η Κρυσταλλοπηγή, οι Εύζωνοι, η Νίκη, η Δοϊράνη, οι Κήποι, οι Καστανιές, ο Προμαχώνας και η Νυμφαία, σημεία με αυξημένη διακίνηση εμπορευμάτων και επαγγελματικών οχημάτων.

Το έργο επεκτείνεται και στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, όπου καταγράφεται έντονη εμπορευματική δραστηριότητα, όπως του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Κέρκυρας, του Λαυρίου, της Μυτιλήνης, της Χίου, της Κω και του Ηρακλείου.


Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την εγκατάσταση εξοπλισμού σε ελεύθερες ζώνες και λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως η Ελεύθερη Ζώνη του ΟΛΠ και η ΣΕΠ Α.Ε. στον Πειραιά, καθώς και οι ελεύθερες ζώνες Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Η λειτουργία του βασίζεται σε συνδυασμό τεχνολογικών εργαλείων όπως κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικές σφραγίδες GPS, ζυγιστικά συστήματα, μπάρες ελέγχου και δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία διασυνδέονται σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικών συνδέσεων.

Με τον τρόπο αυτό, οι τελωνειακές αρχές αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την πορεία κάθε φορτίου και να συγκρίνουν τη δηλωμένη διαδρομή με την πραγματική κίνησή του.

Σε περίπτωση απόκλισης, αδικαιολόγητης καθυστέρησης ή ύποπτης στάσης, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματες ειδοποιήσεις προς τα κέντρα ελέγχου, επιτρέποντας άμεση παρέμβαση.

Η πρόσβαση στα δεδομένα ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ, η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης και αξιοποίησής τους, με στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης προϊόντων.

Με τη λειτουργία του συστήματος Hellenic Digital Borders, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί με: με 220 κάμερες CCTV, 282 μπάρες διέλευσης, 29 συστήματα ζύγισης,16 σταθερά x-rays, 6 κινητά x-rays, 310 κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, 165 κάμερες spy, 19 τοπικά κέντρα ελέγχου, 17 οχήματα τύπου SUV, 4 ανακριτικά οχήματα τύπου VAN, 10.500 συσκευές παρακολούθησης εξοπλισμού (GPS Trackers), 187 συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων, 31 μηχανήματα έκδοσης καρτών εισόδου – εξόδου και 56 μηχανήματα ανάγνωσης και συλλογής καρτών εισόδου – εξόδου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Κόσμος
Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Έρευνα: Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα – Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
Στοιχεία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 13.05.26

Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα - Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών

Η μειωμένη αγοραστική δύναμη μεγάλου τμήματος των εργαζομένων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, δείχνει έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Randstad 13.05.26

Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Έρευνα της Randstad για το ανθρώπινο δυναμικό και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποκαλύπτει σημαντικές «ψαλίδες» στις απολαβές ανά ειδικότητα και τομέα. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

«Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο Ελληνικό

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife

Η Alter Ego Ventures, ο επενδυτικός βραχίονας της Alter Ego Media αποκτά το 10% της FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GΥMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που εκμεταλλεύεται τα γυμναστήρια Alterlife – Το τίμημα

Σύνταξη
ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σύνταξη
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Σύνταξη
Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Οικονομία 12.05.26

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

Λάμπρος Καραγεώργος - Μάχη Τράτσα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στάρμερ: Ποιοι θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία
Φαβορί και αουτσάιντερ 13.05.26

Ποιοι θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία

Ποιοι είναι οι επίδοξοι αντικαταστάτες του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ που, για την ώρα, παραμένει στη θέση του παρά την εσωτερική διαμάχη στους Εργατικούς

Σύνταξη
Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Σύνταξη
Έρευνα: Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα – Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
Στοιχεία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 13.05.26

Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα - Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών

Η μειωμένη αγοραστική δύναμη μεγάλου τμήματος των εργαζομένων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, δείχνει έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
Μπάσκετ 13.05.26

Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική

Έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια ιστορικής σημασίας ανταλλαγή είναι οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, έχουν αποφασίσει να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Βρετανική έρευνα 13.05.26

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της

Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 13.05.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το Κέντρο - Μεγάλη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα

Σύνταξη
«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Φόβος και παράνοια 13.05.26

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον

Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Συνέχεια απόψε (13/5) στα πλέι-οφ και στα ντέρμπι που πλέον κρίνουν μονάχα το δεύτερο «εισιτήριο» για το Champions League. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στις 19:30.

Σύνταξη
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Κόσμος 13.05.26

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ανησυχητικά στοιχεία 13.05.26

Η κλιματική κρίση απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες - Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
Συμπερίληψη 13.05.26

Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών

Νέες προσβάσιμες υποδομές σε τέσσερις παραλίες με γαλάζια σημαία στο Δήμο Λοκρών, σε μια παρέμβαση που αναδεικνύει πως η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα σε κάθε δημόσιο χώρο.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Randstad 13.05.26

Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Έρευνα της Randstad για το ανθρώπινο δυναμικό και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποκαλύπτει σημαντικές «ψαλίδες» στις απολαβές ανά ειδικότητα και τομέα. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Κρουαζιερόπλοιο 13.05.26

Τρίτο περιστατικό καραντίνας για χανταϊό στην Ιταλία - Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε

Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

Σύνταξη
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας
Έντονη αντιπαράθεση 13.05.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας

Οι φοιτητικές εκλογές θα ολοκληρωθούν στις 19:00 το απόγευμα οπότε θα κλείσουν οι κάλπες - Προκειμένου να ψηφίσουν, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»
Πολιτική 13.05.26

Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»

Τηλεφώνημα Πολάκη και επιστολή Παππά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήρεμα νερά ή χωριστοί δρόμοι από Τσίπρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 – Τι ισχύει για τα σχολεία
Μαζικές κινητοποιήσεις 13.05.26

Απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 - Τι ισχύει για τα σχολεία

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα - Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Οι Aρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό – Το χρονικό
Ελλάδα 13.05.26 Upd: 07:47

Οι Aρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη - Σε κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη

Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ νοσηλεύεται το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι σημειώσεις και το ημερολόγιο που βρέθηκαν

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies