newspaper
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Μαΐου 2026, 23:40

Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σημαντικές πωλήσεις κατοικιών καταγράφει η Lamda Development στο Ελληνικό, και μάλιστα σε μια μεγάλη «βεντάλια» αγοραστών, εν μέσω πληθωρισμού και ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση, σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens.

Η γειτονιά Little Athens της Lamda

Μέχρι και την 28.02.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 571 διαμερίσματα ή 85%.

Σημειώνεται ακόμη ότι τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το 2025 ανήλθαν σε €291 εκατ., αυξημένα 96% έναντι του 2024, δείχνοντας έτσι την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων.

Επιπλέον, στο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €105 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων των Project Sunrise & Terra Mare), μειωμένα κατά 65% σε σχέση με το 2024.

Πως εξελίσσονται οι πωλήσεις κατοικιών

Καθώς τα έργα στο Ελληνικό περνάνε σε νέα φάση κατασκευής, καταγράφηκε σημαντική ζήτηση ειδικά από Έλληνες αγοραστές στα ακίνητα της Lamda.

Ήδη τον Δεκέμβριο, ο όμιλος διέθεσε προς πώληση 70 κατοικίες –από τον σύνολο των 150— στο συγκρότημα East Village, που εντάσσεται στο έργο Skyline Havens. Ήδη ένα 30% έχει προπωληθεί.

Σημειώνεται ότι από τα μέσα Ιουνίου θα διατεθούν ακόμη 350 κατοικίες στην ίδια γειτονιά.

Αναφορικά με το προφίλ των αγοραστών, η ζήτηση προήλθε κατά κύριο λόγο Έλληνες (55%), ακολουθούν μετά οι Έλληνες της διασποράς με 25%, ενώ ως προς στη διεθνή ζήτηση την πρωτοκαθεδρία είχε η Ευρώπη (65%). Ακολουθούν οι ΗΠΑ (15%), η Μέση Ανατολή (12%) και η Αυστραλία (4%).

Premium αγορά οικοπέδων

Οι τιμές στο προτζεκτ Skyline Heavens ξεκινούν από τα 550.000 χιλ. ευρώ για τις κατοικίες ενός υπνοδωματίου και φτάνουν ως και τα 4,5 εκατ. ευρώ για τα penthouses.

Περίπου οι μισοί αγοραστές βλέπουν το ακίνητο ως καθαρό επενδυτικό προϊόν, αφού θεωρείται ότι οι κατοικίες είτε θα ανατιμηθούν σημαντικά σε μέλλοντα χρόνο είτε θα αποφέρουν υψηλές αποδόσεις μέσα από βραχυχρόνια ή και μακροχρόνια μίσθωση.

Βέβαια, το γεγονός ότι ένα 43% των αγοραστών προτιμά διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια ίσως αποτελεί ένδειξη ότι το ενδιαφέρον προέρχεται από ζευγάρια ή και οικογένειες.

Όπως σχολίασε ο Αλέξανδρος Μουλάς, Chief Commercial Officer της Lamda Development, «οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν premium για την αγορά οικοπέδων. Εκτός από το κλασσικό μοντέλο built to sell που κοιτούν καθαρά οι επενδυτές, εμείς εξετάζουμε και το μοντέλο built to rent».

Lamda

Το έργο σε οικονομικά μεγέθη

Αναφορικά με το έργο στο Ελληνικό, το κόστος πωληθέντων αποθεμάτων είναι αυξημένο στο 2025, διότι οι πωλήσεις οικοπέδων έχουν χαμηλότερο κόστος κτήσης.

Παράλληλα το 2025 εντατικοποιήθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων των οποίων το κόστος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου στο πλαίσιο πωλήσεων αποθεμάτων.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου Ελληνικού έως την 28.02.2026 ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, με τις εισπράξεις εντός του 2025 να ανέρχονται σε 423 εκατ. ευρώ.

Τα deals με ΙΟΝ και Ιατρικό Αθηνών

Τον  Αύγουστο 2025, η Lamda Development αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον όμιλο ION, που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σκοπός του deal ήταν η απόκτηση γης που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός διεθνούς κέντρου έρευνας και καινοτομίας εντός του έργου του Ελληνικού.

Μια ακόμη στρατηγική συμφωνία υπέγραψε η Lamda τον Νοέμβριο του 205 με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για τη δημιουργία ενός πρότυπου υπερσύγχρονου Healthcare Park στο The Ellinikon.

Η ρήτρα αναπροσαρμογής και ο πληθωρισμός

Αναφορικά με τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα, τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Η εν λόγω ρήτρα αναπροσαρμογής μεταφράζεται σε περιθώριο που ανέρχεται περίπου σε 1-2 ποσοστιαίες μονάδες πλέον της μεταβολής του επίσημου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, o όμιλος παρακολουθεί συνεχώς και τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας με σκοπό να αντιδράσει άμεσα και να αξιοποιήσει πιθανές διαφοροποιήσεις της αγοράς.  Στενά παρακολουθούνται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς και η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων, σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Wall Street
Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife

Η Alter Ego Ventures, ο επενδυτικός βραχίονας της Alter Ego Media αποκτά το 10% της FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GΥMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που εκμεταλλεύεται τα γυμναστήρια Alterlife – Το τίμημα

Σύνταξη
ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σύνταξη
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Σύνταξη
Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Οικονομία 12.05.26

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

Λάμπρος Καραγεώργος - Μάχη Τράτσα
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Κώστας Ντελέζος
Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Θέμα χρόνου 12.05.26

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ – Τουρκία: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση στο θέμα των F-35
Αμερικανοί βουλευτές 13.05.26

Ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση ΗΠΑ - Τουρκίας στο θέμα των F-35

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία που αφορούν την πιθανότητα επαναπροσέγγισης της Τουρκίας στην υπόθεση της απόκτησης των F-35.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Media 13.05.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;

Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Άνετα 13.05.26

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Πολιτική κρίση 13.05.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Υπέρλαμπρη 12.05.26

Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Σύνταξη
Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Ποπ διάθεση 12.05.26

Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»

Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 12.05.26

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Κόσμος 12.05.26

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Σύνταξη
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Πολιτική 12.05.26

Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης

Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν - Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies