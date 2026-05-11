Ώρα Νέας Υόρκης…

11.05.2026 | 18:32
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
On Field 11 Μαΐου 2026, 22:00

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Η Νέα Υόρκη έκανε «πάρτι» στην σειρά με την Φιλαδέλφεια καθώς οι Νικς έβγαλαν «σκούπες» και εξασφάλισαν άνετα την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής (4-0).

Η επικράτηση των Νικς ήταν πανάξια κι αυτό άλλωστε φανερώνει και το «σκούπισμα», καθώς η Φιλαδέλφεια δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σειράς.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν κάτι παραπάνω από… μεγάλη και πλέον η ομάδα του Μάικ Μπράουν έχει το βλέμμα στραμμένο στους τελικούς της Ανατολής, εκεί όπου θα κοντραριστούν με το Κλίβελαντ ή το Ντιτρόιτ.

Όποιος όμως κι αν είναι ο αντίπαλος για την ομάδα της Νέας Υόρκης, ο στόχος των Νικς είναι αδιαπραγμάτευτος και δεν είναι άλλος από την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος για να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Θυμίζουμε πως η Νέα Υόρκη έφτασε και πέρυσι στους τελικούς της Ανατολής (για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια) αλλά δεν κατάφερε να περάσει το «εμπόδιο» της Ιντιάνα κι αυτό οδήγησε και στην απόλυση του Τομ Τιμποντό, παρά την καλή δουλειά που έκανε ο τελευταίος.

Είπαμε όμως, στη Νέα Υόρκη θέλουν πολύ να παίξουν στους τελικούς και ο περσινός αποκλεισμός από την Ιντιάνα «κάθισε βαρύς» στους ανθρώπους των Νικς.

Τώρα, με τον Μάικ Μπράουν στο «τιμόνι» τους, ελπίζουν ότι θα πετύχουν τον στόχο τους ανεξάρτητα με το ποια ομάδα θ’ αντιμετωπίσουν στους τελικούς της Ανατολικής περιφέρειας κι εδώ που τα λέμε έχουν την δυνατότητα να τα καταφέρουν.

Οι Νικς είναι μια δυνατή ομάδα, διανύουν περίοδο εξαιρετικής φόρμας και είναι μια ομάδα που βελτιώθηκε σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Είναι λοιπόν λογικό να θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, χωρίς αυτό βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα έχει εύκολη αποστολή είτε παίξει με το Κλίβελαντ είτε με το Ντιτρόιτ.

Τα γραφεία στοιχημάτων όμως θεωρούν πως η Νέα Υόρκη είναι φαβορί για να πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος, είτε κοντραριστεί με τους Καβαλίερς είτε με τους Πίστονς. Οι τελευταίοι προηγούνται σε αυτή την σειρά με 2-1 αλλά όλα είναι ανοιχτά.

Και σε ότι έχει να κάνει με τα στοιχήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αυτή την στιγμή η Νέα Υόρκη είναι στην τρίτη θέση, πίσω από την πρωταθλήτρια, Οκλαχόμα αλλά και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα η Νέα Υόρκη «φωνάζει» πως είναι έτοιμη να διεκδικήσει το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Τα δύο προηγούμενα ήταν το 1970 και το 1973 δηλαδή έχουν περάσει 53 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Νικς στέφθηκαν πρωταθλητές στο NBA.

Η αλήθεια είναι πως οι οπαδοί τους έχουν κάνει τεράστια υπομονή και θέλουν να πανηγυρίσουν. Είπαμε, δεν θα είναι εύκολο αλλά η αγωνιστική εικόνα της Νέας Υόρκης πείθει τούτη την ώρα ακόμα και τους πιο δύσπιστους.

Τα υπόλοιπα θα φανούν στο παρκέ αλλά είναι σίγουρο πως φέτος έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα σε σχέση με την περσινή σεζόν κι αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τους φίλους των Νικς.

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
On Field 11.05.26

Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Βάιος Μπαλάφας
Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
On Field 11.05.26

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Βάιος Μπαλάφας
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Άκης Στρατόπουλος
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων της Τεχεράνης, τονίζει ο Γαλιμπάφ
Μοχαμάντ Γαλιμπάφ 12.05.26

«Δεν υπάρχει εναλλακτική» για τις ΗΠΑ, τονίζει ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων».

Σύνταξη
Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Ελλάδα 12.05.26

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή

Σύνταξη
EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Το σχόλιο 11.05.26

Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύνταξη
Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Κυβερνητική κρίση 11.05.26

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 11.05.26

Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση την ίδια ώρα που στους πολίτες είναι διάχυτη η αίσθηση πως η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Η «δυναμική» του «κόμματος Τσίπρα».

Σύνταξη
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Προτιμά την ησυχία; 11.05.26

Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Ελλάδα 11.05.26

Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

Σύνταξη
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Τότεναμ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Μπολόνια
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
«Πλύση εγκεφάλου» 11.05.26

Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Σύνταξη
Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

