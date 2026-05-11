Αλέξης Τσίπρας: Ανοίγει βηματισμό με πρόταγμα μια εναλλακτική δύναμη εξουσίας
Μια ανάσα από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για το νέο κόμμα και την ιδρυτική διακήρυξη βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνοντας τις εμφανίσεις του. Σε ζωντανή μετάδοση από το in η πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού, στο βόρειο τομέα.
- Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
- Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
- Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφές φόρου εξπρές και αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές
- «Οδηγίες συστήματος» – Τι κρύβεται στους αόρατους κανόνες που υπακούν τα chatbot
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια, έδωσε το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα που βρίσκεται στα σκαριά και τώρα ανοίγει βηματισμό με κομματικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.
Η δεύτερη παρουσία του Αλ. Τσίπρα σε πολιτική – κομματική εκδήλωση μετά από αυτή της Θεσσαλονίκης
Στο θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, ο πρώην πρωθυπουργός, είναι ομιλητής στην εκδήλωση που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του στο βόρειο τομέα και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μιλήσει για μια πολιτική δύναμη ικανή να αποτελέσει την εναλλακτική δύναμη εξουσίας που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος.
- ΕΕ: Το σχέδιο για φόρο άνθρακα στα διεθνή ταξίδια προκαλεί αναταράξεις
- Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
- Μεντιλίμπαρ: «Υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας – Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Ποντένσε»
- Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ελ. Βενιζέλος
- Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
- Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τάεκβοντο η Στέλλα Μαρεντάκη
- Επιστροφή ενοικίου – Αυξάνονται οι δικαιούχοι
- Υπάρχουν δύο ματς κι ένα μεγάλο πρέπει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις