Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
The Good Life 11 Μαΐου 2026, 19:15

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια αναμονής, οι Metallica επέστρεψαν το Σάββατο στο ΟΑΚΑ για να παραδώσουν ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συγκέντρωσε πάνω από 90.000 θεατές.

Φλερτάροντας με κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης το Ολυμπιακό Στάδιο έγινε επίκεντρο του παγκόσμιου ροκ χάρτη με ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, μια επιβλητική σκηνή 360 μοιρών και μια συναυλία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Οι θρυλικοί Metallica, ξεκινώντας το νέο σκέλος της περιοδείας τους M72 από την ελληνική πρωτεύουσα, υποκλίθηκαν στο κοινό της Αθήνας, το οποίο επίσημα πλέον κατέχει τον τίτλο της πολυπληθέστερης «οικογένειας» που έχει υποδεχθεί το συγκρότημα επί ελληνικού εδάφους και σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, βρήκε το διαδίκτυο «φλέγεται» μετά από την ανάρτηση της μπάντας.

Οι θρύλοι της μέταλ σκηνής ανάρτησαν μια φωτογραφία που αποτυπώνει το μέγεθος της λαοθάλασσας που τους τίμησε επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι ένιωθαν μέσα στο στάδιο: η Αθήνα είναι ροκ.

«Ουάου!! Ευχαριστούμε θερμά την Metallica Family στην Ελλάδα που έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας!» έγραψε η μπάντα στην ανάρτησή της.

«Πάνω από 90.000 από εσάς γεμίσατε τον χώρο, και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε αυτό το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας #M72».

Παράλληλα η High Priority, η διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας, έκανε τον δικό της απολογισμό, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά ως «ανεπανάληπτη εμπειρία που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ιστορική συναυλία που χαιρέτησαν και οι Τρύπες [με αφορμή το φόρο τιμής του Δεν Χωράς Πουθενά] έγινε «διεθνές σημείο συνάντησης που επιβεβαίωσε την ικανότητα της Αθήνας να φιλοξενεί παραγωγές παγκόσμιου βεληνεκούς».

Με την ίδια φωτογραφία, η διοργανώτρια εταιρεία High Priority, έκανε το δικό της απολογισμό για τη «μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα», όπως έγραψε στην ανάρτησή της.

«Το Σάββατο 9 Μαΐου θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας» γράφει στη λεζάντα της ανάρτηση η High Priority.

«Οι Metallica χάρισαν στους περισσότερους από 90.000 θεατές που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο μια ανεπανάληπτη εμπειρία, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Με τη μεγαλειώδη 360° σκηνή του M72 World Tour να δεσπόζει στο κέντρο του ΟΑΚΑ, fans από όλη την Ελλάδα αλλά και από 91 χώρες του εξωτερικού, έζησαν από κοντά ένα τεράστιο συναυλιακό γεγονός που περίμεναν 16 ολόκληρα χρόνια.

Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν και η ιδιαίτερη αναφορά των Metallica στο ελληνικό κοινό, με τις εκτελέσεις του Ζορμπά και του Δεν Χωράς Πουθενά, να ξεσηκώνουν ολόκληρο το στάδιο» -επιλογές που ξεσήκωσαν το κατάμεστο στάδιο, δημιουργώντας μια οργανική σύνδεση ανάμεσα στο συγκρότημα και την τοπική μουσική παράδοση.

Το γεγονός ότι οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα για να ξεκινήσουν το συγκεκριμένο σκέλος της περιοδείας τους, σε συνδυασμό με την τεράστια προσέλευση, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ευχαριστήριο μήνυμα της High Priority, η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι χιλιάδες εργαζόμενοι και οι fans από όλο τον κόσμο μετέτρεψε το Σάββατο 9 Μαΐου σε ένα ιστορικό ορόσημο.

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

Κόσμος
Συμβούλιο ασφαλείας στον Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ – Θα εξετάσει επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων

Συμβούλιο ασφαλείας στον Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ – Θα εξετάσει επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
The Fab Two 10.05.26

Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Ρίνγκο Σταρ: Τα δύο «Σκαθάρια» συνεργάστηκαν για το πρώτο τους ντουέτο και θύμισαν εποχές Beatles

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10.05.26

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο
Nοσοκομείο της Πορτογαλίας 07.05.26

Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο

«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Σκηνές Βίας 30.04.26

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του ολλανδού ηγέτη των SS

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ελ. Βενιζέλος
Ελλάδα 11.05.26

Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ελ. Βενιζέλος

Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Κόσμος 11.05.26

Σπίτι - κολαστήριο για τρία παιδιά στην Ισπανία - Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Αλέξης Τσίπρας: Ανοίγει βηματισμό με πρόταγμα μια εναλλακτική δύναμη εξουσίας
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ανοίγει τον βηματισμό του ο Αλέξης Τσίπρας με πρόταγμα μια εναλλακτική δύναμη εξουσίας

Μια ανάσα από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για το νέο κόμμα και την ιδρυτική διακήρυξη βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνοντας τις εμφανίσεις του. Σε ζωντανή μετάδοση από το in η πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού, στο βόρειο τομέα.

Αφρικανική σκόνη: Κορύφωση του φαινομένου – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2
Η πορεία 11.05.26

Κορύφωση της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2

Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 11.05.26

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 11.05.26

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Κόσμος 11.05.26

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Κράτος Δικαίου 11.05.26

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καιρός: Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο – Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία
Προβλέψεις 11.05.26

Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο - Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία

Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
On Field 11.05.26

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Βάιος Μπαλάφας
Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο
Ελλάδα 11.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

