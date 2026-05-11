Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Μια νέα σειρά αποκαλύψεων φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη Σάρα Φέργκιουσον και τον Άντριου, σε μια εβδομάδα όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρισμούς για σχέσεις με τον ατιμασμένο ράπερ Sean «Diddy» Combs, καταγγελίες για τη συμπεριφορά του πρώην πρίγκιπα, αλλά και ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας κοντά στο Σάντρινγχαμ.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο βιογράφος Άντριου Λόουνι, του οποίου το Entitled: The Rise and Fall of the House of York θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία της χρονιάς που αφορούν τη βασιλική οικογένεια. Στη νέα του έκδοση, ο συγγραφέας έχει προσθέσει υλικό που ήδη προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

Ο ισχυρισμός για σχέση της Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy

Η πιο ηχηρή αποκάλυψη αφορά τη Σάρα Φέργκιουσον και τον Diddy. Σύμφωνα με τον Λόουνι, η πρώην Δούκισσα της Υόρκης φέρεται να είχε σχέση τύπου «friends with benefits» με τον ατιμασμένο ράπερ.

Οι δυο τους, σύμφωνα πάντα με τις πηγές του βιογράφου, γνωρίστηκαν το 2002 σε πάρτι στη Νέα Υόρκη, το οποίο είχε διοργανώσει η Γκισλέιν Μάξγουελ. Μέχρι το 2004, φέρονται να είχαν ξεκινήσει μια μυστική σχέση, την οποία συνεργάτης του Diddy περιέγραψε ως «secret friends with benefits» και η οποία, σύμφωνα με το βιβλίο, κράτησε για χρόνια.

Ο Diddy, που εμφανίστηκε στο Met Gala του 2023, εκτίει σήμερα ποινή τεσσάρων ετών για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Ο Λόουνι υποστηρίζει ότι εκείνος και η Σάρα Φέργκιουσον είχαν μια σχέση που κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα.

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι οι συναντήσεις τους γίνονταν σε δωμάτια ξενοδοχείων που κόστιζαν έως και 50.000 δολάρια τη βραδιά. Ο Diddy φέρεται επίσης να καυχιόταν ότι είχε σεξουαλική επαφή με την πρώην Δούκισσα της Υόρκης (ο ράπερ χρησιμοποιούσε τον όρο «slamming»), ενώ φέρεται να έλεγε πως το άρωμά του, το Unforgivable, ήταν εμπνευσμένο από τη Φέργκιουσον και από το πώς της άρεσε να μυρίζει ένας άνδρας.

Η αναφορά στην πριγκίπισσα Ευγενία

Ακόμη πιο σοβαρός είναι ο ισχυρισμός που αφορά την πριγκίπισσα Ευγενία. Το βιβλίο υποστηρίζει ότι η Σάρα Φέργκιουσον πήρε την κόρη της σε ένα από τα πάρτι του Diddy σε γιοτ, όταν η Ευγενία ήταν μόλις 16 ετών.

Μέλος του βασιλικού προσωπικού φέρεται να είπε στον Λόουνι: «Τα πάρτι του Diddy ήταν ξέφρενα. Το γεγονός ότι έφερε μαζί της την Ευγενία ήταν ανησυχητικό». Πρώην εργαζόμενος της Bad Boy Records ισχυρίζεται ακόμη ότι άκουσε τον Diddy να λέει πως «ανυπομονούσε να ενηλικιωθούν οι κόρες της Φέργκι».

Πηγή κοντά στη Σάρα Φέργκιουσον απέρριψε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «κατάφωρα αναληθείς». Ο Άντριου Λόουνι, από την πλευρά του, επιμένει στα όσα γράφει.

Ο βιογράφος αναμένεται να μιλήσει για τις νέες αποκαλύψεις στο podcast The Royalist την Τρίτη 12 Μαΐου, όπου θα κληθεί να σχολιάσει τόσο την υπόθεση Φέργκιουσον – Diddy όσο και τις υπόλοιπες αποκαλύψεις της νέας έκδοσης.

Το πορτρέτο του Άντριου στο βιβλίο

Η νέα έκδοση του Entitled: The Rise and Fall of the House of York δεν περιορίζεται στη Σάρα Φέργκιουσον – το βιβλίο σκιαγραφεί και ένα ιδιαίτερα σκληρό πορτρέτο του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Ο Λόουνι παρουσιάζει τον πρώην πρίγκιπα ως έναν άνθρωπο βυθισμένο στην αυτολύπηση, στην αίσθηση προνομίου και στην αυταπάτη. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται περιστατικά στα οποία ο Άντριου φέρεται να κλώτσησε σκύλο στο κεφάλι, να ανάγκαζε υπαλλήλους να του κάνουν υπόκλιση και να τους φώναζε «πιο χαμηλά» όταν δεν έσκυβαν αρκετά.

Το βιβλίο περιγράφει επίσης τη νέα του ζωή στο Marsh Farm, στο κτήμα του Σάντρινγχαμ, όπου φέρεται να περνά τις νύχτες παίζοντας Call of Duty, παραμελώντας τη δουλειά, την υγεία και την προσωπική του υγιεινή.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο έκπτωτος πρίγκιπας φέρεται να είπε σε πηγή, η οποία μετέφερε τη συνομιλία στον Λόουνι: «Νιώθω βαθιά ριζωμένη την αίσθηση ότι είμαι μόνος στον κόσμο. Πρέπει να δημιουργήσω νέες ρουτίνες και νέα δίκτυα. Ίσως τελικά το κάνω κάπου αλλού. Τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει κάποιες έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις. Με έχουν παρεξηγήσει πλήρως και ελπίζω ότι μια μέρα η αλήθεια θα βγει επιτέλους στο φως».

Το περιστατικό ασφαλείας στο Σάντρινγχαμ

Την ίδια εβδομάδα, ένα περιστατικό κοντά στο Σάντρινγχαμ αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ασφάλεια όχι μόνο του Άντριου, αλλά και του πρίγκιπα Χάρι.

Το βράδυ της Τετάρτης, ένας άνδρας με μάσκα του σκι φέρεται να βγήκε από το αυτοκίνητό του κοντά στο κτήμα και, φωνάζοντας ύβρεις, έτρεξε προς τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, την ώρα που εκείνος έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, αργότερα βρέθηκε λοστός μέσα στο αυτοκίνητο του άνδρα. Ο άνδρας φέρεται να πλησίασε σε απόσταση περίπου 45 μέτρων από τον Άντριου και τον ιδιωτικό, άοπλο σωματοφύλακά του. Οι δύο τους μπήκαν γρήγορα στο όχημά τους και απομακρύνθηκαν, ενώ ο άνδρας τους καταδίωκε.

Ο άνδρας κατονομάστηκε ως Άλεξ Τζένκινσον, 39 ετών, από το Στόουμαρκετ του Σάφολκ. Κατηγορείται για δύο αδικήματα που αφορούν απειλητική συμπεριφορά και υβριστικές λέξεις. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άντριου αναμένεται να καταθέσει εναντίον του Τζένκινσον όταν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο, κάτι μπορεί να γίνει και μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αν συμβεί αυτό, θα είναι μια από τις σπάνιες δημόσιες επανεμφανίσεις του Άντριου ύστερα από μεγάλο διάστημα.

* Με πληροφορίες από: Daily Beast