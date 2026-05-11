Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11 Μαΐου 2026, 06:02

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια νέα σειρά αποκαλύψεων φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη Σάρα Φέργκιουσον και τον Άντριου, σε μια εβδομάδα όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρισμούς για σχέσεις με τον ατιμασμένο ράπερ Sean «Diddy» Combs, καταγγελίες για τη συμπεριφορά του πρώην πρίγκιπα, αλλά και ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας κοντά στο Σάντρινγχαμ.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο βιογράφος Άντριου Λόουνι, του οποίου το Entitled: The Rise and Fall of the House of York θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία της χρονιάς που αφορούν τη βασιλική οικογένεια. Στη νέα του έκδοση, ο συγγραφέας έχει προσθέσει υλικό που ήδη προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

Ο ισχυρισμός για σχέση της Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy

Η πιο ηχηρή αποκάλυψη αφορά τη Σάρα Φέργκιουσον και τον Diddy. Σύμφωνα με τον Λόουνι, η πρώην Δούκισσα της Υόρκης φέρεται να είχε σχέση τύπου «friends with benefits» με τον ατιμασμένο ράπερ.

Οι δυο τους, σύμφωνα πάντα με τις πηγές του βιογράφου, γνωρίστηκαν το 2002 σε πάρτι στη Νέα Υόρκη, το οποίο είχε διοργανώσει η Γκισλέιν Μάξγουελ. Μέχρι το 2004, φέρονται να είχαν ξεκινήσει μια μυστική σχέση, την οποία συνεργάτης του Diddy περιέγραψε ως «secret friends with benefits» και η οποία, σύμφωνα με το βιβλίο, κράτησε για χρόνια.

Ο Diddy, που εμφανίστηκε στο Met Gala του 2023, εκτίει σήμερα ποινή τεσσάρων ετών για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Ο Λόουνι υποστηρίζει ότι εκείνος και η Σάρα Φέργκιουσον είχαν μια σχέση που κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα.

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι οι συναντήσεις τους γίνονταν σε δωμάτια ξενοδοχείων που κόστιζαν έως και 50.000 δολάρια τη βραδιά. Ο Diddy φέρεται επίσης να καυχιόταν ότι είχε σεξουαλική επαφή με την πρώην Δούκισσα της Υόρκης (ο ράπερ χρησιμοποιούσε τον όρο «slamming»), ενώ φέρεται να έλεγε πως το άρωμά του, το Unforgivable, ήταν εμπνευσμένο από τη Φέργκιουσον και από το πώς της άρεσε να μυρίζει ένας άνδρας.

Η αναφορά στην πριγκίπισσα Ευγενία

Ακόμη πιο σοβαρός είναι ο ισχυρισμός που αφορά την πριγκίπισσα Ευγενία. Το βιβλίο υποστηρίζει ότι η Σάρα Φέργκιουσον πήρε την κόρη της σε ένα από τα πάρτι του Diddy σε γιοτ, όταν η Ευγενία ήταν μόλις 16 ετών.

Μέλος του βασιλικού προσωπικού φέρεται να είπε στον Λόουνι: «Τα πάρτι του Diddy ήταν ξέφρενα. Το γεγονός ότι έφερε μαζί της την Ευγενία ήταν ανησυχητικό». Πρώην εργαζόμενος της Bad Boy Records ισχυρίζεται ακόμη ότι άκουσε τον Diddy να λέει πως «ανυπομονούσε να ενηλικιωθούν οι κόρες της Φέργκι».

Πηγή κοντά στη Σάρα Φέργκιουσον απέρριψε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «κατάφωρα αναληθείς». Ο Άντριου Λόουνι, από την πλευρά του, επιμένει στα όσα γράφει.

Ο βιογράφος αναμένεται να μιλήσει για τις νέες αποκαλύψεις στο podcast The Royalist την Τρίτη 12 Μαΐου, όπου θα κληθεί να σχολιάσει τόσο την υπόθεση Φέργκιουσον – Diddy όσο και τις υπόλοιπες αποκαλύψεις της νέας έκδοσης.

Το πορτρέτο του Άντριου στο βιβλίο

Η νέα έκδοση του Entitled: The Rise and Fall of the House of York δεν περιορίζεται στη Σάρα Φέργκιουσον – το βιβλίο σκιαγραφεί και ένα ιδιαίτερα σκληρό πορτρέτο του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Ο Λόουνι παρουσιάζει τον πρώην πρίγκιπα ως έναν άνθρωπο βυθισμένο στην αυτολύπηση, στην αίσθηση προνομίου και στην αυταπάτη. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται περιστατικά στα οποία ο Άντριου φέρεται να κλώτσησε σκύλο στο κεφάλι, να ανάγκαζε υπαλλήλους να του κάνουν υπόκλιση και να τους φώναζε «πιο χαμηλά» όταν δεν έσκυβαν αρκετά.

Το βιβλίο περιγράφει επίσης τη νέα του ζωή στο Marsh Farm, στο κτήμα του Σάντρινγχαμ, όπου φέρεται να περνά τις νύχτες παίζοντας Call of Duty, παραμελώντας τη δουλειά, την υγεία και την προσωπική του υγιεινή.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο έκπτωτος πρίγκιπας φέρεται να είπε σε πηγή, η οποία μετέφερε τη συνομιλία στον Λόουνι: «Νιώθω βαθιά ριζωμένη την αίσθηση ότι είμαι μόνος στον κόσμο. Πρέπει να δημιουργήσω νέες ρουτίνες και νέα δίκτυα. Ίσως τελικά το κάνω κάπου αλλού. Τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει κάποιες έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις. Με έχουν παρεξηγήσει πλήρως και ελπίζω ότι μια μέρα η αλήθεια θα βγει επιτέλους στο φως».

Το περιστατικό ασφαλείας στο Σάντρινγχαμ

Την ίδια εβδομάδα, ένα περιστατικό κοντά στο Σάντρινγχαμ αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ασφάλεια όχι μόνο του Άντριου, αλλά και του πρίγκιπα Χάρι.

Το βράδυ της Τετάρτης, ένας άνδρας με μάσκα του σκι φέρεται να βγήκε από το αυτοκίνητό του κοντά στο κτήμα και, φωνάζοντας ύβρεις, έτρεξε προς τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, την ώρα που εκείνος έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, αργότερα βρέθηκε λοστός μέσα στο αυτοκίνητο του άνδρα. Ο άνδρας φέρεται να πλησίασε σε απόσταση περίπου 45 μέτρων από τον Άντριου και τον ιδιωτικό, άοπλο σωματοφύλακά του. Οι δύο τους μπήκαν γρήγορα στο όχημά τους και απομακρύνθηκαν, ενώ ο άνδρας τους καταδίωκε.

Ο άνδρας κατονομάστηκε ως Άλεξ Τζένκινσον, 39 ετών, από το Στόουμαρκετ του Σάφολκ. Κατηγορείται για δύο αδικήματα που αφορούν απειλητική συμπεριφορά και υβριστικές λέξεις. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άντριου αναμένεται να καταθέσει εναντίον του Τζένκινσον όταν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο, κάτι μπορεί να γίνει και μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αν συμβεί αυτό, θα είναι μια από τις σπάνιες δημόσιες επανεμφανίσεις του Άντριου ύστερα από μεγάλο διάστημα.

* Με πληροφορίες από: Daily Beast

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»
Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο- Όλες οι εξελίξεις στο in

Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει
To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

