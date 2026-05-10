Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 10:41
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Εβδομαδιαία 10 Μαΐου 2026, 13:30
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [10.05 – 16.05.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Shadowboxing: Η προπόνηση που βγάζει νοκάουτ το λίπος

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με οτιδήποτε είναι ασήμαντο, καθώς αυτό δεν αποτελεί πηγή εξέλιξης για σένα. Πέρα από αυτό, πρέπει να βρεις την ουσία των πραγμάτων και να εστιάσεις εκεί, για να μπορέσεις να εξελιχθείς μελλοντικά. Κάνε πράγματα που να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σου. Αξιοποίησε τη διαύγεια που έχεις και πάρε αποφάσεις.

DON’TS: Μην αρνείσαι να βάλεις προτεραιότητες, αν θέλεις να παραμείνεις συγκεντρωμένος και αποδοτικός. Μην ασχολείσαι με πράγματα που δεν προάγουν την ασφάλεια και την σταθερότητα. Είσαι αρκετά επικοινωνιακός αυτό το διάστημα, άρα αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσεις αναξιοποίητο. Μην λες «όχι» στις όμορφες μετακινήσεις.

Ταύρος

DO’S: Τα φώτα πέφτουν πάνω σου αυτό το διάστημα!. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιήσεις είτε για να ενισχύσεις την αυτοπεποίθηση και την λάμψη σου είτε για να προχωρήσεις. Βέβαια έχεις ελευθερία κινήσεων, κάτι που μπορεί επίσης να σε ευνοήσει, αν πιάσεις αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά. Πάρε σωστές αποφάσεις. Θέσε στόχους.

DON’TS: Μην προσπαθήσεις να χειριστείς άτομα και καταστάσεις λόγω του ότι έχεις αρκετή πειθώ. Να ξέρεις πως αν το κάνεις μάλλον θα σου γυρίσει μπούμερανγκ. Είσαι άξιος της μοίρας σου λοιπόν! Μην κωλώσεις να περάσεις στην υλοποίηση κάποιων σχεδίων που έχεις κατά νου, γιατί οτιδήποτε ξεκινήσεις τώρα έχει τα φόντα να πάει καλά αργότερα.

Δίδυμοι

DO’S: Επειδή έχεις κουραστεί από την συνεχόμενη ένταση του προηγούμενου διαστήματος, σου προτείνω να πάρεις αποστάσεις, για να ηρεμήσεις και να ησυχάσεις. Βέβαια επειδή το διάστημα που έρχεται λίγο αργότερα είναι αρκετά θετικό για σένα, φρόντισε να προετοιμαστείς κατάλληλα. Αν κάτι σε ζορίζει, προτίμησε να το βγάλεις στο φως.

DON’TS: Μη διστάσεις να κλείσεις κάποιους κύκλους ή να ξεκόψεις εντελώς από κάποια άτομα που σε κουράζουν ψυχολογικά. Τι τους θέλεις έτσι κι αλλιώς; Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις την αυξημένη ενέργεια και αυτοπεποίθηση που έχεις προς τα τέλη της εβδομάδας, καθώς μπορείς να πετύχεις πολλά. Αν φυσικά με ακούσεις, έτσι; Παίζει ρόλο!

Καρκίνος

DO’S: Έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις αυτή την στιγμή από το να γίνεις κοινωνικός; Όχι! Προσέγγισε τα άτομα που σας συνδέουν κοινοί στόχοι και σχέδια, καθώς έτσι θα μπορέσεις να συνεννοηθείς γρήγορα και εύκολα. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις μέσα στα πλαίσια της παρέας, γιατί μάλλον κάτι θα αποκαλυφθεί.

DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις εκκαθαριστικές συζητήσεις γενικώς, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις και να βγάλεις στο φως κάποια σημεία που σου αποκρύπτονταν ή που εσκεμμένα έκανες εσύ πως δεν τα έβλεπες. Μην λες «όχι» σε ομαδικές δραστηριότητες ή στο να ξεκινήσεις με το να μπεις σε μία ομάδα, αν δεν είσαι.

Λέων

DO’S: Άλλη δουλειά δεν έχεις αυτή την εβδομάδα παρά να ασχοληθείς με τη δουλειά σου! OK, δεν θα πω κάτι, γιατί υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες να προωθηθείς στον τομέα αυτόν. Μπορείς, ας πούμε, να κάνεις σταθερό το κλίμα εκεί ή να κάνεις πράγματα που θα ενισχύσουν την εικόνα σου. Πάντως οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται, να το ξέρεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τώρα σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον σου ή ακόμα και να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Μην αφήνεις την ενέργεια και την ανάγκη σου για εξωστρέφεια να πάνε χαμένες, καθώς σίγουρα θα σε βγάλουν κάπου καλά. Μην λες «όχι» στην ανταλλαγή απόψεων, στις εξόδους που σου προτείνονται ή σε κάτι το ομαδικό.

Παρθένος

DO’S: Αν νιώθεις ότι έχεις την ανάγκη να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, σου έχω καλά νέα, γιατί υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες αυτό το διάστημα, για να το κάνεις. Επειδή, όμως, έχεις και αρκετή ενέργεια, εγώ θα σου πω να ασχοληθείς με θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τα ταξίδια ή και τον νόμο. Ειδικά αν έχεις εκκρεμότητες.

DON’TS: Μην αγνοείς τα επαγγελματικά, γιατί τώρα είναι που υπάρχει γόνιμο έδαφος, για να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου εκεί. Να ξέρεις πως αυτό ή που θα σε εκτοξεύσει στα ουράνια ή που θα κερδίσει τις εντυπώσεις για σένα. Και τα δύο, πάντως, θεωρώ πως είναι άκρως θετικά, καθώς αποτελούν βασικές ανάγκες σου εδώ και αρκετό καιρό, σωστά;

Ζυγός

DO’S: Σταμάτα πια να αλωνίζεις – είτε ρεαλιστικά είτε νοητά, απλά μέσα στο κεφάλι σου δηλαδή– και συγκεντρώσου. Στα οικονομικά, ας πούμε, έχεις αφήσει ανοιχτές αρκετές εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν είτε χρέη είπε κληρονομικά και πρέπει να το διευθετήσεις κάποτε! Ειδικά αν εμπλέκονται- που σίγουρα εμπλέκονται- και τρίτοι εκεί, έτσι;

DON’TS: Μην αρνείσαι να έρθεις σε επαφή με κόσμο, καθώς μέσω αυτών των επαφών ενδέχεται να σου γίνει κάποια αποκάλυψη ή απλά να μάθεις κάποια πράγματα, που θα σου δώσουν απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που είχες τον τελευταίο καιρό. Ή μπορεί απλά να κλείσουν κύκλοι με σκοπό να ανοίξουν κάποιοι νέοι και πιο ωφέλιμοι.

Σκορπιός

DO’S: Καλό είναι αυτό το επταήμερο να επικεντρωθείς στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Κάνε συζητήσεις, καθώς πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσεις το τοπίο με τους ανθρώπους γύρω σου. Πάντως το κλίμα των ημερών σε ευνοεί. Όχι μόνο αυτό, αλλά ευνοεί και το να σιγουρέψεις κάποιες καταστάσεις που είναι σημαντικές, όπως συνεργασίες ή σχέσεις.

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά, καθώς πρέπει να τα φέρεις στα ίσια τους. Δεν καταλαβαίνω βέβαια γιατί αδιαφορείς για το κομμάτι αυτό, ενώ και χρόνο έχεις και καλή διάθεση, αλλά αποτελεί και σημαντικό παράγοντα για οτιδήποτε θέλεις να κάνεις. Μήπως να ψαχτείς σχετικά με την εύρεση έξτρα εισοδήματος; Έχεις και ακριβά γούστα, βλέπεις!

Τοξότης

DO’S: Σταμάτα οτιδήποτε κάνεις και εστίασε στον εαυτό σου, καθώς πρέπει να βελτιώσεις και την σωματική σου κατάσταση, αλλά και την ψυχική. Ψάξε να βρεις ωφέλιμους τρόπους, για να το πετύχεις αυτό. Μπορείς να γραφτείς γυμναστήριο ή να πας μία όμορφη βόλτα στη φύση. Γενικώς, πάντως, πρέπει να κάνεις αλλαγές στη ρουτίνα σου.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου σου, καθώς αν δε με ακούσεις, υπάρχει κίνδυνος να μείνεις πίσω στις δουλειές που έχεις. Φυσικά αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και στη διάθεσή σου, σωστά; Μην αρνείσαι να γίνεις λίγο πιο επικοινωνιακός, ειδικά αν θέλεις να έρθεις κοντά με τους άλλους.

Αιγόκερως

DO’S: Πέρα από αρκετά χαρούμενος, είσαι και αρκετά δημιουργικός αυτό το διάστημα. Αν προσθέσουμε και την ανάλαφρη διάθεση που σε διακατέχει, τότε όλα δείχνουν πως μπορούν να πάνε καλά αυτή την εβδομάδα. Ίσως, όμως, πρέπει να σταματήσεις να είσαι αυστηρός και με τον εαυτό και με τους ανθρώπους γύρω σου. Ξεκίνα κάποιο χόμπι.

DON’TS: Είναι θετικό το ότι είσαι υπεύθυνος άνθρωπος και κοιτάς να κλείσεις τις υποχρεώσεις σου πριν κάνεις το οτιδήποτε. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάς ότι η ζωή θέλει και καλοπέραση, έτσι; Άρα μην λες «όχι» σε οτιδήποτε σε κάνει να ευχαριστιέσαι τη φάση. Βόλτα είναι; Εκδρομή; Απλά το να χουχουλιάσεις στο σπίτι; Μην τα αγνοείς αυτά. S.O.S.!

Υδροχόος

DO’S: Σταμάτα να αγχώνεσαι και να εκνευρίζεσαι για τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένειά σου, καθώς αυτό το διάστημα μάλλον αυτά θα τη βρουν τη λύση τους. Ίσως μέσα από κάποια συζήτηση που κάνεις συνειδητά ή κάποιων νέων – αποκαλύψεων που λαμβάνεις. Για να πάει καλά όλο αυτό, όμως, πρέπει να είσαι ξεκάθαρος.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις ανακαίνιση στον προσωπικό σου χώρο, καθώς και θα ηρεμήσει το κεφάλι σου, γιατί το θες αυτό, αλλά και θα μπορέσεις να χαλαρώσεις εκεί μετά. Μη διστάσεις ούτε να γίνεις λίγο πιο εξωστρεφής και πιο κοινωνικός, για να σου ανεβάσεις τη διάθεση. Γιατί δεν αφήνεις την δημιουργικότητά σου να κάνει παιχνίδι;

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στις επικοινωνίες, καθώς πρέπει να βελτιώσεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεσαι τις ιδέες σου. Ειδικά αν είσαι σε φάση που συζητάς, για να κλείσεις κάποιες συμφωνίες, πρέπει να καταλάβεις ότι τα λόγια σου έχουν βαρύτητα και παίζουν άμεσο ρόλο στις εξελίξεις. Ασχολήσου με τη μετεκπαίδευσή σου. Οργάνωσε ταξίδια!

DON’TS: Μην αρνείσαι πεισματικά να κάνεις συζητήσεις σχετικά με όσα σε απασχολούν. Κοινώς να γκρινιάξεις. Να ξέρεις πως μόνο αν τα βγάλεις από μέσα σου θα μπορέσεις να ξαλαφρώσεις και να πας παρακάτω. Αυτό ισχύει και για τα ερωτικά, αλλά και γενικότερα για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην κλείνεσαι σπίτι, αν θέλεις να βρεις ταίρι.

Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια

Shadowboxing: Η προπόνηση που βγάζει νοκάουτ το λίπος

Ιράν: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα»

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Λουκάς Καρνής
Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό [βίντεο]
Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό

Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»
Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια

Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Λουκάς Καρνής
Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Σε εξέλιξη η εκκένωση του MV Hondius – Με C-130 o επαναπατρισμός του Έλληνα
Σε εξέλιξη η εκκένωση του MV Hondius με τον χανταϊό - Με C-130 o επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη

Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο και οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας

Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μισιρλή στο «in»: «Είναι μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού»
Μισιρλή στο «in»: «Είναι μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού»

Η Ξανθή Μισιρλή μίλησε στο «In» για τους στόχους του τμήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών του Ολυμπιακού και εξέφρασε το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων.

Γιώργος Πανταζόγλου
Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε το drone μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα
«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, άσκησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ -Τι είπαν για εκλογές και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού - Πώς απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία - Απώλειες έως 70% στα δίκτυα

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

