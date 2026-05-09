Ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Βαλένθια με στόχο κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ (vids)

Η Βαλένθια πανηγύρισε ακόμη ένα διπλό στο ΟΑΚΑ, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και πλέον ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Ισπανία την ερχόμενη Τετάρτη (13/5, 22:00) για να κάνει και τρίτο break και να γράψει ιστορία στη Euroleague και να βρεθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν καλείται να καταφέρει κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε σειρά play offs της Euroleague. Συγκεκριμένα καμία ομάδα δεν έχει μπορέσει να κάνει τρία break σε σειρά play-offs και να πάρει την πρόκριση για το Final Four.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τη σεζόν 2008-09 μέχρι και σήμερα που διεξάγονται σειρές play offs, μόνο η Παρτίζαν ήταν κοντά στο να το πετύχει το 2023 κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη, ωστόσο η «βασίλισσα» έκανε τη δουλειά της και πήρε την πρόκριση στο Game 5, επικρατώντας της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 98-94, φτάνοντας ως την κορυφή εκείνη τη χρονιά.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει και τρίτο break για να γράψει ιστορία

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να πάρει δύο νίκες στη «Roig Arena», όμως είναι απαραίτητο αν θέλει να βρεθεί στο ΟΑΚΑ και στο Final Four να κάνει και τρίτο break, σε μια έδρα που θα περάσει… δύσκολα.

Η Βαλένθια από την πλευρά της, ανέτρεψε την κατάσταση, έφερε τη σειρά εκεί που ήθελε και που πάλεψε σε όλη τη χρονιά και θέλει μια εντός έδρας νίκη που θα στείλει εκείνη στο Final Four, ενώ έχει και την παράδοση με το μέρος της.

Στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης έχουν περάσει μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός που θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία περιμένει τον αντίπαλό της από το Βαλένθια – Παναθηναϊκός.