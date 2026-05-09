ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό

«Οι προτάσεις του Γιώργου Αυτιά, ευρωβουλευτή της Ν.Δ., για δημιουργία και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ‘υποδειγματικών πρότζεκτ χωριών ΑμεΑ‘ προσβάλλουν όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία αλλά συνολικά τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό, που στον πυρήνα του βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμπερίληψη, η αποϊδρυματοποίηση, καθώς και ‘η αυτονομία, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο’ (Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., άρθρο 26)», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τονίζει ότι πρόκειται για «αξίες που αποτελούν την καρδιά του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως το Σύνταγμά μας ορίζει στο αναθεωρηθέν με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ άρθρο 21: ‘Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας’».

«Αυτή την κατάκτηση την οποία η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ενίσχυσε περαιτέρω το 2012 με την νομοθετική πρωτοβουλία της για την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012), ο ευρωβουλευτής της ΝΔ την υπονομεύει προτείνοντας νέες – και επιδοτούμενες μάλιστα από την Ε.Ε – ιδρυματικές συλλογικές μορφές αποκλεισμού», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει πως «αναγνωρίζουμε, ωστόσο, ότι οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα και το κράτος αφενός αποσύρεται από τις υποχρεώσεις του για χάρη της αγοράς, αφετέρου παραχωρεί τη θέση του στους ‘φιλάνθρωπους’», για να καταλήξει πως «είναι προτάσεις, εν τέλει, απόλυτα συνεπείς με την παράταξη της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς».

Τι είπε ο Αυτιάς και τι διευκρινίζει μετά τις αντιδράσεις

Τη χρηματοδότηση πρότυπων κοινωνικών κέντρων για παιδιά και γονείς ΑμεΑ ζήτησε με ερώτησή του προς τους Επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών.

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η πρότασή του, ο κ. Αυτιάς δήλωσε πως παρατηρεί με λύπη του «ότι ένα τόσο ευαίσθητο και ανθρώπινο θέμα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Αυτό που ζήτησα από τους επιτρόπους Οικονομικών, μεταφέροντας τα αιτήματα των γονέων με παιδιά ΑμεΑ, ήταν η παροχή ευρωπαϊκής στήριξης για τα παιδιά αυτά κυρίως όταν οι γονείς τους φύγουν από τη ζωή. Η πρωτοβουλία μου αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εύρεση κονδυλίων», διευκρίνισε, υποστηρίζοντας πως οι θέσεις του για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών ΑμεΑ «είναι γνωστές, ξεκάθαρες και δεν επιδέχονται παρερμηνειών και διαστρεβλώσεων».