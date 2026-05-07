Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Παράπονα του Κομπανί για τη διαιτησία: «Πολλές αποφάσεις εναντίον μας»
Champions League 07 Μαΐου 2026, 11:54

Ο Βενσάν Κομπανί εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία του Πινέιρο στο Μπάγερν - Παρί.

Η Μπάγερν Μονάχου αποκλείστηκε στον ημιτελικό του Champions League, μετά την ισοπαλία 1–1 με την Παρί Σεν Ζερμέν στην Allianz Arena. Το αποτέλεσμα έστειλε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε στον τελικό με συνολικό σκορ 6–5, με τον τεχνικό της βαυαρική ομάδας, Βενσάν Κομπανί να έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Το ματς στιγματίστηκε από τη φάση στην οποία ο διαιτητής Ζοάο Πινέιρο, δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπάγερν, όταν η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ζοάο Νέβες.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του CBS μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Βέλγος προπονητής των γηπεδούχων, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη διαιτησία.

«Η δουλειά μου είναι να αναλύω τι μπορεί να κάνει καλύτερα η Μπάγερν Μονάχου, αλλά γιατί δεν είναι κόκκινη κάρτα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι πέναλτι στο Παρίσι αλλά δεν είναι πέναλτι εδώ; Καταλαβαίνω τους κανόνες, οπότε καταλαβαίνω, ξέρετε, σαν να το κλωτσάει ο δικός σου παίκτης, αλλά το χέρι είναι σαν να χτυπάει κάπου στον αέρα πάνω από το δικό του, πάνω από το κεφάλι του, ενώ στη δική μας περίπτωση πηγαίνει σαφώς στο σώμα και μετά πηγαίνει στο χέρι και όλοι όσοι έχουν παίξει το παιχνίδι ξέρουν ότι είναι αδύνατο να κάνουν οτιδήποτε».

Ο Βέλγος τεχνικός μίλησε επίσης για το συναισθηματικό βάρος της απώλειας ενός αγώνα λόγω εξωτερικών παραγόντων και όχι εξαιτίας της απόδοσης των παικτών του.

«Νομίζω ότι καταφέραμε να σεβαστούμε το επίπεδο του αντιπάλου που παίξαμε. Όταν τα παιχνίδια είναι τόσο δύσκολα, όταν οι παίκτες δίνουν τόση ενέργεια για να πετύχουν αυτόν τον στόχο και συνολικά όταν τα πάνε τόσο καλά, τουλάχιστον αν χάσεις, ας είναι από δικό σου λάθος. Αλλά ένιωθα ότι υπήρχε ένα χέρι που έγερνε πάντα προς τη λάθος πλευρά για εμάς».

Ο προπονητής της Μπάγερν ανέλυσε περαιτέρω τα μικρά περιθώρια που έκριναν την ισοπαλία, υπονοώντας ότι ο διαιτητής δεν είδε τις σαφείς παραβάσεις των αντιπάλων του.

«Ήμασταν καλύτεροι σε ορισμένες στιγμές, και σε άλλες στιγμές ήταν καλύτεροι αυτοί. Ήμασταν σε παρόμοιο επίπεδο. Η ποιότητα των παικτών θα κρίνει τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά και τις αποφάσεις. Τίποτα δεν πήγε προς όφελός μας, αν κοιτάξετε τις αμφιλεγόμενες στιγμές, πάντα πήγαιναν εναντίον μας. Είδα μια κόκκινη κάρτα και ένα πέναλτι απόψε, αλλά ο διαιτητής όχι. Ξέρω τους κανόνες, και ότι η μπάλα ήρθε από τον δικό του παίκτη, αλλά έλα τώρα… από τα 10 μέτρα με το χέρι σου πάνω από το κεφάλι σου;».

Παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού, ο Κομπανί διατήρησε τον σεβασμό του για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

«Αυτό δεν μειώνει την ποιότητα της Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια. Ήμασταν άτυχοι, επειδή ήμασταν ανταγωνιστικοί. Κάθε φορά που τους αντιμετωπίζουμε, νιώθουμε σαν να είμαστε τόσο κοντά», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η Μπάγερν θα είχε κερδίσει το παιχνίδι «με λίγη τύχη».

Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Champions League 07.05.26

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Champions League 07.05.26

Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Champions League 07.05.26

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Champions League 06.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

On Field 06.05.26

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Champions League 06.05.26

Το Άρσεναλ – Ατλέτικο δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η κουβέντα για την διαιτησία του Γερμανού Ζίμπερτ ήταν... έντονη, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε την «τελείωσε» με μια σπουδαία παραδοχή για την ομάδα του Αρτέτα...

Champions League 06.05.26

Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Στα Χανιά 07.05.26

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ – «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»
Παρελθόν 07.05.26

Η ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Τεντ Τέρνερ, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Μαΐου σε ηλικία 87 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001. Αλλά ο τεντ ήταν άπιστος.

Κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Εν πλω προς τα Κανάρια – «Όλοι θα μείνουν μέσα μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»
Ξέσπασμα χανταϊού 07.05.26

Η απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια το Σάββατο

Champions League 07.05.26

Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στην Άνδρο 07.05.26

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων - Πάνω από 40 βουλευτές θα λάβουν το λόγο

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

